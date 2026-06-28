Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказади
Хитойнинг энг йирик алоқа оператори Чина Мобиле яқин вақт ичида Мобиле Коннектед Сателлите 03 номли янги синов сунъий йўлдошини орбитага чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма смартфонлар билан тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини ўрнатиш технологиясини ривожлантиришда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий аҳамияти шундаки, у ер усти инфратузилмасисиз алоқа сифатини таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги аппаратнинг ўзига хос жиҳати унинг бортига ўрнатилган коинот база станциясидир. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология оддий смартфонларни ҳеч қандай қўшимча ускуналар ёки махсус антенналарсиз бевосита сунъий йўлдошга уланиш имконини текшириш учун мўлжалланган. Бу эса мобил алоқа миноралари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам барқарор сигнал олиш имконини беради.
Нарсалар интернети ва кенг кўламли алоқаМобиле Коннектед Сателлите 03 фақатгина овозли қўнғироқлар ёки хабарлар билан чекланиб қолмайди. Янги сунъий йўлдош нарсалар интернети (ИоТ) учун мўлжалланган хизматларни ҳам синовдан ўтказиши режалаштирилган. Бу кенг полосали ва тор полосали ИоТ ечимларининг биргаликда ишлашини текширишга имкон беради, натижада турли хил ақлли қурилмалар коинот орқали маълумот алмаша олади.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойида компания Чина Мобиле 02 сунъий йўлдошини техник синовлар учун орбитага чиқарган эди. GalaxyСпасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу ўтмишдош қурилма коинот ва ер усти тармоқларини интеграция қилиш технологияларини ўрганиш учун хизмат қилмоқда. Янги модел эса ушбу имкониятларни янада кенгайтиради.
Хитойда бундай сервислар ривожланиши ўтган йилнинг сентябрь ойида Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги томонидан Чина Мобиле компаниясига сунъий йўлдош алоқаси хизматларини кўрсатиш учун лицензия берилганидан сўнг жадаллашди. Ҳозирда мамлакатнинг барча учта йирик оператори бундай рухсатномага эга бўлиб, улар ўзаро рақобат муҳитида коинот технологияларини жорий этмоқда.
Ушбу технологиялар айниқса фавқулодда вазиятларда, денгизда, олис тоғли ҳудудларда ва анъанавий мобил алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган зоналарда ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам бундай коинот база станциялари келажакда алоқа қамровини 100 фоизга етказишда асосий ечим бўлиши мумкин.
Мутахассисларнинг фикрича, смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиши яқин йилларда мобил алоқа бозорида инқилоб ясайди. Бу нафақат фойдаланувчиларга қулайлик яратади, балки глобал миқёсда рақамли тафовутни камайтиришга ҳам ёрдам беради.
…