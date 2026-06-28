Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказади

·21·Техно
Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказади

Хитойнинг энг йирик алоқа оператори Чина Мобиле яқин вақт ичида Мобиле Коннектед Сателлите 03 номли янги синов сунъий йўлдошини орбитага чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма смартфонлар билан тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини ўрнатиш технологиясини ривожлантиришда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий аҳамияти шундаки, у ер усти инфратузилмасисиз алоқа сифатини таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги аппаратнинг ўзига хос жиҳати унинг бортига ўрнатилган коинот база станциясидир. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология оддий смартфонларни ҳеч қандай қўшимча ускуналар ёки махсус антенналарсиз бевосита сунъий йўлдошга уланиш имконини текшириш учун мўлжалланган. Бу эса мобил алоқа миноралари мавжуд бўлмаган ҳудудларда ҳам барқарор сигнал олиш имконини беради.

Нарсалар интернети ва кенг кўламли алоқа

Мобиле Коннектед Сателлите 03 фақатгина овозли қўнғироқлар ёки хабарлар билан чекланиб қолмайди. Янги сунъий йўлдош нарсалар интернети (ИоТ) учун мўлжалланган хизматларни ҳам синовдан ўтказиши режалаштирилган. Бу кенг полосали ва тор полосали ИоТ ечимларининг биргаликда ишлашини текширишга имкон беради, натижада турли хил ақлли қурилмалар коинот орқали маълумот алмаша олади.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июн ойида компания Чина Мобиле 02 сунъий йўлдошини техник синовлар учун орбитага чиқарган эди. GalaxyСпасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган ушбу ўтмишдош қурилма коинот ва ер усти тармоқларини интеграция қилиш технологияларини ўрганиш учун хизмат қилмоқда. Янги модел эса ушбу имкониятларни янада кенгайтиради.

Хитойда бундай сервислар ривожланиши ўтган йилнинг сентябрь ойида Саноат ва ахборотлаштириш вазирлиги томонидан Чина Мобиле компаниясига сунъий йўлдош алоқаси хизматларини кўрсатиш учун лицензия берилганидан сўнг жадаллашди. Ҳозирда мамлакатнинг барча учта йирик оператори бундай рухсатномага эга бўлиб, улар ўзаро рақобат муҳитида коинот технологияларини жорий этмоқда.

Ушбу технологиялар айниқса фавқулодда вазиятларда, денгизда, олис тоғли ҳудудларда ва анъанавий мобил алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган зоналарда ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон каби тоғли ҳудудлари кўп бўлган мамлакатлар учун ҳам бундай коинот база станциялари келажакда алоқа қамровини 100 фоизга етказишда асосий ечим бўлиши мумкин.

Мутахассисларнинг фикрича, смартфонларнинг сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри уланиши яқин йилларда мобил алоқа бозорида инқилоб ясайди. Бу нафақат фойдаланувчиларга қулайлик яратади, балки глобал миқёсда рақамли тафовутни камайтиришга ҳам ёрдам беради.

Чина МобилеСунъий ЙўлдошСмартфонКоинот ТехнологиялариИоТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаXiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди