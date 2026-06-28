Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқда

·25·Техно
Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқда

Канаданинг АткинсРеалис компанияси ўзининг ноёб КАНДУ реактор технологиясини АҚШ бозорига олиб кириш учун расмий лицензиялаш жараёнини бошлади. АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссиясига (НРК) тақдим этилган билдиришнома ушбу технологияни Америка энергетика тизимига интеграция қилиш йўлидаги биринчи расмий қадам бўлди. Мазкур ташаббус АҚШнинг энергетик мустақиллигини таъминлаш ва сунъий интеллект инфратузилмаси учун зарур бўлган улкан қувватларни яратишда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АткинсРеалис мутахассислари Америка бозорига 700 МВ дан ортиқ қувватга эга бўлган Энҳансед КАНДУ 6 реакторини тақдим этишни режалаштирмоқда. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, ушбу технология ҳозирда маълумотлар марказлари (дата-сентерс), AI тизимлари ва юқори технологияли ишлаб чиқариш корхоналари томонидан ортиб бораётган электр энергиясига бўлган талабни қоплашда энг самарали ечимлардан бири бўлиши мумкин.

Технологик устунлик: Бойитилмаган уран ва узлуксиз иш фаолияти

КАНДУ технологиясининг асосий фарқи ва афзаллиги шундаки, у ёқилғи сифатида бойитилган уран ўрнига табиий урандан фойдаланади. ixbt.com маълумотига кўра, бу АҚШ учун стратегик жиҳатдан муҳим, чунки мамлакатнинг ядровий ёқилғи таъминоти занжири ҳозирда кўп жиҳатдан хорижий етказиб берувчиларга боғлиқ бўлиб қолган. Табиий урандан фойдаланиш эса бу қарамликни сезиларли даражада камайтиради.

Яна бир муҳим техник ютуқ – реакторни тўхтатмасдан туриб ёқилғи қуйиш имкониятидир. Аксарият анъанавий реакторлар ёқилғи алмаштириш учун маълум муддатга ўчирилиши керак бўлса, КАНДУ технологияси ўрнатилган қувватдан фойдаланиш коэффициентини максимал даражада сақлаб қолиш имконини беради. Бу эса барқарор энергия оқимига муҳтож бўлган йирик технологик кластерлар учун жуда қўл келади.

Халқаро тажриба ва АҚШ бозоридаги тўсиқлар

АткинсРеалис вакиллари ушбу технология аллақачон дунё миқёсида синовдан ўтганини таъкидламоқда. Ҳозирги кунда Канада, Жанубий Корея, Хитой ва Аргентина каби мамлакатларда жами 34 та КАНДУ типидаги энергия блоклари муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда. Бироқ, АҚШ бозорига кириш осон кечмаслиги кутилмоқда, чунки Америка лицензиялаш тизими асосан енгил сувли реакторларга (ЛВР) мослашган.

Канада ҳукуматининг янги стратегиясига кўра, 2040-йилга қадар КАНДУ технологиясини камида тўртта янги хорижий бозорга экспорт қилиш кўзда тутилган. АҚШ билан ҳамкорлик бу борадаги энг йирик ва нуфузли лойиҳа бўлиши мумкин. Ҳозирча гап фақат дастлабки келишувлар ҳақида кетмоқда ва НРК томонидан қурилиш ҳамда фойдаланиш учун якуний рухсатномалар берилмаган.

Ўзбекистон каби атом энергетикасини ривожлантиришни мақсад қилган мамлакатлар учун ҳам бундай муқобил технологиялар қизиқиш уйғотиши табиий. Бойитилмаган урандан фойдаланиш имконияти ёқилғи сиклини соддалаштириш ва халқаро чекловларга камроқ тўқнаш келиш нуқтаи назаридан истиқболли йўналиш ҳисобланади.

ЭнергетикаКанадаАҚШЯдровий РеакторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаXiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 08:53Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиBelkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 08:23Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди