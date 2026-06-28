ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. 3-тур
L гуруҳи вакиллари иштирокидаги 3-тур учрашувлари якунига етди. Хорватия Гана устидан иродали ғалабага эришиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Африкаликлар ҳам гуруҳ босқичини муваффақиятли якунлашди.
ЖЧ-2026. 3-тур
Хорватия - Гана 2:1
Голлар: Сучич (31), Влашич (83) — Люккассен (73).
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…