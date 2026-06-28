ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. J гуруҳи. 3-тур
Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқич учрашувлари якунига етди. J гуруҳида сўнгги тур ўйинлари бўлиб ўтди. Аргентина Иорданияни мағлуб этиб, юз фоизлик натижа билан плей-оффга йўл олди.
ЖЧ-2026. J гуруҳи. 3-тур
Иордания — Аргентина 1:3
Голлар: Тамари 55 — Ло Челсо 19, Лаутаро 31 (пен), Месси 80.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…