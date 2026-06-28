ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари расман якунига етди. Эндиликда мусобақанинг энг ҳаяжонли ва хатоларни кечирмайдиган қисми — плей-офф босқичи бошланади. 1/16 финалга йўл олган барча терма жамоалар ўзларининг илк рақиблари ким эканлигини билиб олишди.
1/16 финалнинг барча жуфтликлари:
Бу йилги плей-офф жуфтликлари жуда қизиқарли кўриниш олган. Сизни қайси баҳс кўпроқ ҳаяжонга солмоқда?
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЖАР — Канада
Нидерландия — Марокаш
Португалия — Хорватия (Марказий ўйинлардан бири!)
Испания — Австрия
АҚШ — Босния ва Ҳерцеговина
Белгия — Сенегал
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — Конго ДР
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Миср
Швейцария — Жазоир
Колумбия — Гана
Илк старт: Плей-офф бугун тунда бошланади!
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ЖЧ-2026 нинг ҳаёт-мамот баҳслари узоқ куттирмайди. Плей-офф ўйинлари 28 июндан 29 июнга ўтар кечаси старт олади.
Мусобақанинг ушбу босқичини очиб берувчи илк учрашувда Канада ва ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) миллий жамоалари ўзаро куч синашадилар. Шарқий ярим шар мухлислари учун учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.
Сизнингча, қайси жамоалар 1/8 финалга йўл олади? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга улашинг! Мундиалнинг энг қайноқ баҳсларини ўтказиб юборманг.
…