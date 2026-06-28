ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!

·45·Спорт
ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари расман якунига етди. Эндиликда мусобақанинг энг ҳаяжонли ва хатоларни кечирмайдиган қисми — плей-офф босқичи бошланади. 1/16 финалга йўл олган барча терма жамоалар ўзларининг илк рақиблари ким эканлигини билиб олишди.

1/16 финалнинг барча жуфтликлари:

Бу йилги плей-офф жуфтликлари жуда қизиқарли кўриниш олган. Сизни қайси баҳс кўпроқ ҳаяжонга солмоқда?

  • Германия — Парагвай

  • Франция — Швеция

  • ЖАР — Канада

  • Нидерландия — Марокаш

  • Португалия — Хорватия (Марказий ўйинлардан бири!)

  • Испания — Австрия

  • АҚШ — Босния ва Ҳерцеговина

  • Белгия — Сенегал

  • Бразилия — Япония

  • Кот-д'Ивуар — Норвегия

  • Мексика — Эквадор

  • Англия — Конго ДР

  • Аргентина — Кабо-Верде

  • Австралия — Миср

  • Швейцария — Жазоир

  • Колумбия — Гана

ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!

Илк старт: Плей-офф бугун тунда бошланади!

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, ЖЧ-2026 нинг ҳаёт-мамот баҳслари узоқ куттирмайди. Плей-офф ўйинлари 28 июндан 29 июнга ўтар кечаси старт олади.

Мусобақанинг ушбу босқичини очиб берувчи илк учрашувда Канада ва ЖАР (Жанубий Африка Республикаси) миллий жамоалари ўзаро куч синашадилар. Шарқий ярим шар мухлислари учун учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.

Сизнингча, қайси жамоалар 1/8 финалга йўл олади? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозлари бўлган дўстларингизга улашинг! Мундиалнинг энг қайноқ баҳсларини ўтказиб юборманг.

ФИФАГерманияФранцияБразилияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...Бугун, 11:30Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Бугун, 11:25Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди