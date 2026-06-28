Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?

·0·Спорт
Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида барча учрашувлар расман якунига етди. Сўнгги турнинг драмаларга бой ўйинларидан кейин мазкур гуруҳдан плей-офф босқичига йўл олган терма жамоаларнинг 1/16 финалдаги рақиблари ва ўйин жадвали аниқ бўлди.

Сўнгги тур натижаларининг қисқача тафсилоти:

  • Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (Вакилларимиз Элдор Шомуродовнинг тезкор голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлсалар-да, иккинчи бўлимдаги хатолар сабабли аламли мағлубиятни қабул қилиб олишди).

  • Колумбия — Португалия 0:0 (Икки гранд ўртасидаги кескин курашларда дарвозалар дахлсиз қолди ва бу натижа ҳар икки жамоани кейинги босқичга олиб чиқди).

1/16 финал жуфтликлари ва расмий саналар:

Гуруҳ босқичи якунларига кўра, «К» гуруҳи пешқадамлари плей-оффнинг илк босқичида қуйидаги рақибларга қарши майдонга тушадиган бўлишди:

  1. Португалия — Хорватия. Плей-оффнинг энг марказий ва шиддатли тўқнашувларидан бири бўлиши кутилаётган ушбу баҳс 3 июль куни бўлиб ўтади.

  2. Колумбия — Гана. Гуруҳни биринчи ўрин билан якунлаган колумбияликларнинг африкаликларга қарши ҳаёт-мамот жанги 4 июль санасига белгиланган.

  3. Конго ДР — Англия. Ўзбекистон устидан қозонилган ғалаба эвазига плей-оффга йўл олган Конго ДР жамоасини мусобақанинг энг асосий фаворитларидан бири кутмоқда.

Мусобақанинг гуруҳ босқичи вакилларимиз учун якунланган бўлса-да, олдинда бизни Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва хатоларни кечирмайдиган плей-офф учрашувлари кутмоқда. Ушбу янгиликни футбол мухлислари бўлган дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди