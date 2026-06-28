Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «К» гуруҳида барча учрашувлар расман якунига етди. Сўнгги турнинг драмаларга бой ўйинларидан кейин мазкур гуруҳдан плей-офф босқичига йўл олган терма жамоаларнинг 1/16 финалдаги рақиблари ва ўйин жадвали аниқ бўлди.
Сўнгги тур натижаларининг қисқача тафсилоти:
Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (Вакилларимиз Элдор Шомуродовнинг тезкор голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлсалар-да, иккинчи бўлимдаги хатолар сабабли аламли мағлубиятни қабул қилиб олишди).
Колумбия — Португалия 0:0 (Икки гранд ўртасидаги кескин курашларда дарвозалар дахлсиз қолди ва бу натижа ҳар икки жамоани кейинги босқичга олиб чиқди).
1/16 финал жуфтликлари ва расмий саналар:
Гуруҳ босқичи якунларига кўра, «К» гуруҳи пешқадамлари плей-оффнинг илк босқичида қуйидаги рақибларга қарши майдонга тушадиган бўлишди:
Португалия — Хорватия. Плей-оффнинг энг марказий ва шиддатли тўқнашувларидан бири бўлиши кутилаётган ушбу баҳс 3 июль куни бўлиб ўтади.
Колумбия — Гана. Гуруҳни биринчи ўрин билан якунлаган колумбияликларнинг африкаликларга қарши ҳаёт-мамот жанги 4 июль санасига белгиланган.
Конго ДР — Англия. Ўзбекистон устидан қозонилган ғалаба эвазига плей-оффга йўл олган Конго ДР жамоасини мусобақанинг энг асосий фаворитларидан бири кутмоқда.
Мусобақанинг гуруҳ босқичи вакилларимиз учун якунланган бўлса-да, олдинда бизни Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ ва хатоларни кечирмайдиган плей-офф учрашувлари кутмоқда. Ушбу янгиликни футбол мухлислари бўлган дўстларингизга улашинг!
…