ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамон
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун илк Жаҳон чемпионати муваффақиятсиз якунланди. Сўнгги турда вакилларимиз Конго ДРга қарши ўйинни гол билан бошлашган бўлса-да, якунда 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Африкаликлар эса иродали ғалаба эвазига плей-офф йўлланмасини нақд қилишди.
«Евро-Футбол» нашри конголикларнинг ушбу ғалабасини таъминлаган энг яхши футболчилар рейтингини ва уларнинг 10 баллик тизимдаги баҳоларини эълон қилди.
Йоан Висса — 9,0 (Учрашув қаҳрамони)
«Ньюкасл» ҳужумчиси майдондаги энг ёрқин футболчига айланди. У нафақат пенальти ишлаб, уни ўзи аниқ амалга оширди ва ўйинда бурилиш ясади, балки 90-дақиқада дублини расмийлаштириб, Ўзбекистоннинг сўнгги умидларига ҳам нуқта қўйди. Унинг учрашув сўнггигача кўрсатган юқори тезлиги алоҳида эътироф этилди.
Ноа Садики — 8,0
Садики майдонда худди «Барселона» ярим ҳимоячиси Педри каби ҳаракат қилди. У ҳужумлар трендини белгилаб, ўйин суръатини назорат қилди.
Рақиб майдонининг сўнгги учдан бир қисмига 14 та аниқ узатма берди (ўйиндаги энг яхши натижа).
Иккита голли ҳужумни бошлаб берди.
11 та яккакурашнинг 8 тасида ғолиб чиқди ва 3 та стандарт вазият ишлади.
Фистон Майеле — 8,0
Седрик Бакамбюнинг ўрнига захирадан майдонга тушган Майеле ўйиннинг ҳақиқий бурилиш нуқтаси бўлди. У Конго ДРнинг ғалаба голини киритди. Бор-йўғи 40 дақиқа ичида рақиб жарима майдончасида 7 марта тўпга тегиниб, бу борада учрашувнинг энг яхши кўрсаткичини қайд этди.
…