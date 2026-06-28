ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамон

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамон

Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун илк Жаҳон чемпионати муваффақиятсиз якунланди. Сўнгги турда вакилларимиз Конго ДРга қарши ўйинни гол билан бошлашган бўлса-да, якунда 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Африкаликлар эса иродали ғалаба эвазига плей-офф йўлланмасини нақд қилишди.

«Евро-Футбол» нашри конголикларнинг ушбу ғалабасини таъминлаган энг яхши футболчилар рейтингини ва уларнинг 10 баллик тизимдаги баҳоларини эълон қилди.

Йоан Висса — 9,0 (Учрашув қаҳрамони)

«Ньюкасл» ҳужумчиси майдондаги энг ёрқин футболчига айланди. У нафақат пенальти ишлаб, уни ўзи аниқ амалга оширди ва ўйинда бурилиш ясади, балки 90-дақиқада дублини расмийлаштириб, Ўзбекистоннинг сўнгги умидларига ҳам нуқта қўйди. Унинг учрашув сўнггигача кўрсатган юқори тезлиги алоҳида эътироф этилди.

Ноа Садики — 8,0

Садики майдонда худди «Барселона» ярим ҳимоячиси Педри каби ҳаракат қилди. У ҳужумлар трендини белгилаб, ўйин суръатини назорат қилди.

  • Рақиб майдонининг сўнгги учдан бир қисмига 14 та аниқ узатма берди (ўйиндаги энг яхши натижа).

  • Иккита голли ҳужумни бошлаб берди.

  • 11 та яккакурашнинг 8 тасида ғолиб чиқди ва 3 та стандарт вазият ишлади.

Фистон Майеле — 8,0

Седрик Бакамбюнинг ўрнига захирадан майдонга тушган Майеле ўйиннинг ҳақиқий бурилиш нуқтаси бўлди. У Конго ДРнинг ғалаба голини киритди. Бор-йўғи 40 дақиқа ичида рақиб жарима майдончасида 7 марта тўпга тегиниб, бу борада учрашувнинг энг яхши кўрсаткичини қайд этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?Бугун, 11:45Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...Бугун, 11:30Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Бугун, 11:25Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди