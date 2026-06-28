ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...

Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаганидан сўнг, ФИФАнинг онлайн-рейтинг тизимида сезиларли пасайишни бошдан кечирди. "К" гуруҳидаги учта мағлубиятдан кейин вакилларимиз рейтингда бир йўла 10 поғонага пастлашди.

ФИФА рейтингидаги йўқотишлар ва рақамлар

Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Фабио Каннаваро шогирдлари жаҳон рейтингида 50-ўриндан 60-поғонага тушиб кетди.

Учта ўйиннинг барчасида имкониятни бой берган ўзбекистонлик футболчилар жами 49,20 рейтинг очкосини йўқотди. Айни пайтда терма жамоамиз ҳисобида 1409,73 балл мавжуд.

Мундиалдаги натижалар таҳлили

Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси "K" гуруҳида кучли рақибларга қарши кураш олиб борди ва қуйидаги натижаларни қайд этди:

  • Колумбия — Ўзбекистон 3:1

  • Португалия — Ўзбекистон 5:0

  • Конго ДР — Ўзбекистон 3:1

Натижада, терма жамоамиз ўз тарихидаги илк мундиални бирор очко тўпламасдан, 2:11 тўплар нисбати билан якунлади.

Тарихий ютуқлар ва унутилмас лаҳзалар

Гарчи натижалар қувонарли бўлмаса-да, ЖЧ-2026 Ўзбекистон футболи учун бир қатор тарихий воқеалар билан муҳрланиб қолди:

  • Марказий Осиёда биринчи: Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этган Марказий Осиёдан илк жамоа сифатида тарихга кирди.

  • Тарихий илк гол: Ҳимоя ва ҳужум ўртасида ҳаракат қиладиган Аббосбек Файзуллаев Колумбия дарвозасига гол урган ҳолда, мамлакат тарихидаги Жаҳон чемпионатларидаги илк гол муаллифига айланди.

  • Сардорнинг голи: Жамоа сардори ва етакчиси Элдор Шомуродов эса Конго ДР терма жамоасига қарши баҳсда ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.

ЎФА учун йирик молиявий мукофот

Мағлубиятларга қарамай, мусобақанинг финал босқичига йўлланма олишнинг ўзи молиявий томондан катта ютуқ келтирди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ЖЧ-2026 финал босқичида иштирок этгани учун ФИФАдан 12,5 миллион доллар миқдоридаги молиявий мукофот олишни кафолатлади. Бу маблағлар келажакда ўзбек футболини ривожлантириш ва янги пойдевор қўйиш учун хизмат қилиши кутилмоқда.

Ушбу тарихий таҳлилни футбол ишқибозлари бўлган яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Бугун, 11:25Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди