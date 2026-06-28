ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...
Футбол бўйича Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлаганидан сўнг, ФИФАнинг онлайн-рейтинг тизимида сезиларли пасайишни бошдан кечирди. "К" гуруҳидаги учта мағлубиятдан кейин вакилларимиз рейтингда бир йўла 10 поғонага пастлашди.
ФИФА рейтингидаги йўқотишлар ва рақамлар
Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Фабио Каннаваро шогирдлари жаҳон рейтингида 50-ўриндан 60-поғонага тушиб кетди.
Учта ўйиннинг барчасида имкониятни бой берган ўзбекистонлик футболчилар жами 49,20 рейтинг очкосини йўқотди. Айни пайтда терма жамоамиз ҳисобида 1409,73 балл мавжуд.
Мундиалдаги натижалар таҳлили
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси "K" гуруҳида кучли рақибларга қарши кураш олиб борди ва қуйидаги натижаларни қайд этди:
Колумбия — Ўзбекистон 3:1
Португалия — Ўзбекистон 5:0
Конго ДР — Ўзбекистон 3:1
Натижада, терма жамоамиз ўз тарихидаги илк мундиални бирор очко тўпламасдан, 2:11 тўплар нисбати билан якунлади.
Тарихий ютуқлар ва унутилмас лаҳзалар
Гарчи натижалар қувонарли бўлмаса-да, ЖЧ-2026 Ўзбекистон футболи учун бир қатор тарихий воқеалар билан муҳрланиб қолди:
Марказий Осиёда биринчи: Ўзбекистон терма жамоаси Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этган Марказий Осиёдан илк жамоа сифатида тарихга кирди.
Тарихий илк гол: Ҳимоя ва ҳужум ўртасида ҳаракат қиладиган Аббосбек Файзуллаев Колумбия дарвозасига гол урган ҳолда, мамлакат тарихидаги Жаҳон чемпионатларидаги илк гол муаллифига айланди.
Сардорнинг голи: Жамоа сардори ва етакчиси Элдор Шомуродов эса Конго ДР терма жамоасига қарши баҳсда ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
ЎФА учун йирик молиявий мукофот
Мағлубиятларга қарамай, мусобақанинг финал босқичига йўлланма олишнинг ўзи молиявий томондан катта ютуқ келтирди. Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) ЖЧ-2026 финал босқичида иштирок этгани учун ФИФАдан 12,5 миллион доллар миқдоридаги молиявий мукофот олишни кафолатлади. Бу маблағлар келажакда ўзбек футболини ривожлантириш ва янги пойдевор қўйиш учун хизмат қилиши кутилмоқда.
Ушбу тарихий таҳлилни футбол ишқибозлари бўлган яқинларингизга улашинг!
…