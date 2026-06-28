Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқарди

·1·Техно
Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқарди

Замонавий гаджетлар бозорида етакчи аксессуар ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланган Ugreen компанияси ўзининг янги авлод қувватлаш қурилмаси — Неходе Pro 160В сотувини Европада расман бошлади. Ушбу қурилма нафақат юқори қуввати, балки ўзига хос дизайни ва фойдаланувчи билан “мулоқот” қила олиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот айни кунларда Буюк Британия ва Германиядаги Amazon савдо майдончаларида 90 евро атрофида баҳоланмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, Приме Дай чегирмалари доирасида харидорлар ушбу қурилмани анча арзон — тахминан 66 евро эвазига қўлга киритишлари мумкин. Бу унинг асосий рақобатчиси бўлган Anker Приме 160В (нархи 130 евро) билан солиштирганда анча ҳамёнбоп таклиф ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва портлар хилма-хиллиги

Неходе Pro 160В модели бир вақтнинг ўзида бешта қурилмани қувватлаш имкониятига эга. Бунинг учун унда тўртта USB-C ва битта USB-А порти кўзда тутилган. Бу кўрсаткич айниқса бир вақтнинг ўзида ноутбук, планшет, смартфон ва бошқа майда гаджетларни қувватлашга эҳтиёж сезадиган фойдаланувчилар учун жуда қулайдир.

Қурилманинг асосий устунлиги унинг Повер Деливерй 3.1 стандартини қўллаб-қувватлашидадир. Иккита USB-C порти алоҳида ҳолатда 140 ваттгача қувват бера олади, бу эса MacBook Pro каби кучли ноутбукларни максимал тезликда қувватлаш учун етарлидир. Жами умумий қувват эса 160 ваттни ташкил этади.

Ақлли энергия тақсимоти ва рангли дисплей

Ugreen муҳандислари қурилмага ақлли энергия тақсимлаш тизимини жорий этишган. Агар сиз бир вақтнинг ўзида бешта гаджетни уласангиз, тизим автоматик равишда қувватни тақсимлайди. Масалан, бешта қурилма уланганда ҳам асосий USB-C порти 65 ватт қувватни сақлаб қолади, бу эса ноутбукнинг ишлашига халақит бермайди.

Янги моделнинг энг қизиқарли жиҳати — унинг корпусига ўрнатилган кичик рангли дисплейдир. Ушбу экран орқали фойдаланувчи қуйидаги маълумотларни кузатиб бориши мумкин:

  • Ҳар бир порт орқали узатилаётган жорий қувват миқдори;
  • Қурилманинг қизиш ҳарорати;
  • Хизмат кўрсатишга оид бошқа техник маълумотлар.
Бундан ташқари, қурилма ўзига хос “шахсиятга” эга: фойдаланувчи хоҳишига кўра экранда турли эможиларни (смайликларни) акс эттириш мумкин. Бу функция қувватлагични шунчаки техник воситадан қизиқарли иш столи аксессуарига айлантиради.

Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen бренди маҳсулотлари кенг тарқалганини ҳисобга олсак, тез орада ушбу Неходе Pro 160В моделини маҳаллий ритейлерлар расталарида кўришимиз мумкин. Бу каби универсал қувватлагичлар кўплаб симлар ва адаптерлардан воз кечиб, иш столини тартибга келтиришни истовчилар учун айни муддаодир.

UgreenНеходе ProТехнологияГаджетҚувватлагич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22Xiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаXiaomi ўзининг илк NAS тармоғи сақлаш қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 08:53Belkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиBelkin компанияси Тундерболт 5 интерфейсига эга кучли док-станциясини тақдим этдиБугун, 08:23Ҳарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиҲарбин Хингуанг дронларни бир неча сонияда йўқ қилувчи ихчам лазер тизимини тақдим этдиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди