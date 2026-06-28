Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқарди
Замонавий гаджетлар бозорида етакчи аксессуар ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланган Ugreen компанияси ўзининг янги авлод қувватлаш қурилмаси — Неходе Pro 160В сотувини Европада расман бошлади. Ушбу қурилма нафақат юқори қуввати, балки ўзига хос дизайни ва фойдаланувчи билан “мулоқот” қила олиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот айни кунларда Буюк Британия ва Германиядаги Amazon савдо майдончаларида 90 евро атрофида баҳоланмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, Приме Дай чегирмалари доирасида харидорлар ушбу қурилмани анча арзон — тахминан 66 евро эвазига қўлга киритишлари мумкин. Бу унинг асосий рақобатчиси бўлган Anker Приме 160В (нархи 130 евро) билан солиштирганда анча ҳамёнбоп таклиф ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва портлар хилма-хиллигиНеходе Pro 160В модели бир вақтнинг ўзида бешта қурилмани қувватлаш имкониятига эга. Бунинг учун унда тўртта USB-C ва битта USB-А порти кўзда тутилган. Бу кўрсаткич айниқса бир вақтнинг ўзида ноутбук, планшет, смартфон ва бошқа майда гаджетларни қувватлашга эҳтиёж сезадиган фойдаланувчилар учун жуда қулайдир.
Қурилманинг асосий устунлиги унинг Повер Деливерй 3.1 стандартини қўллаб-қувватлашидадир. Иккита USB-C порти алоҳида ҳолатда 140 ваттгача қувват бера олади, бу эса MacBook Pro каби кучли ноутбукларни максимал тезликда қувватлаш учун етарлидир. Жами умумий қувват эса 160 ваттни ташкил этади.
Ақлли энергия тақсимоти ва рангли дисплейUgreen муҳандислари қурилмага ақлли энергия тақсимлаш тизимини жорий этишган. Агар сиз бир вақтнинг ўзида бешта гаджетни уласангиз, тизим автоматик равишда қувватни тақсимлайди. Масалан, бешта қурилма уланганда ҳам асосий USB-C порти 65 ватт қувватни сақлаб қолади, бу эса ноутбукнинг ишлашига халақит бермайди.
Янги моделнинг энг қизиқарли жиҳати — унинг корпусига ўрнатилган кичик рангли дисплейдир. Ушбу экран орқали фойдаланувчи қуйидаги маълумотларни кузатиб бориши мумкин:
- Ҳар бир порт орқали узатилаётган жорий қувват миқдори;
- Қурилманинг қизиш ҳарорати;
- Хизмат кўрсатишга оид бошқа техник маълумотлар.
Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen бренди маҳсулотлари кенг тарқалганини ҳисобга олсак, тез орада ушбу Неходе Pro 160В моделини маҳаллий ритейлерлар расталарида кўришимиз мумкин. Бу каби универсал қувватлагичлар кўплаб симлар ва адаптерлардан воз кечиб, иш столини тартибга келтиришни истовчилар учун айни муддаодир.
…