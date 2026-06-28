ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?
Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Колумбия билан дуранг ўйнаб (0:0), гуруҳда биринчи ўринни қўлга кирита олмади. Натижада колумбияликлар 7 очко билан пешқадам бўлишди, португалияликлар эса 5 очко билан иккинчи поғонада қолишди.
Тўқнашув фақат финалда содир бўлиши мумкин
Бу натижа мусобақанинг плей-офф тўрига жиддий таъсир кўрсатди. Кўпчилик футбол мухлислари интизорлик билан кутган Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги тарихий тўқнашув энди плей-оффнинг дастлабки босқичларида амалга ошмайди. Уларнинг йўллари фақатгина Жаҳон чемпионати финалида кесишиши мумкин.
Юлдузларнинг плей-оффдаги илк рақиблари
Ҳар икки афсона ўз жамоалари билан 1/16 финал баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда:
Португалия: 3 июль куни Хорватия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Аргентина: Орадан бир кун ўтиб, яъни 4 июль куни Кабо-Вердега қарши баҳс олиб боради.
Сўнгги рақс: Роналду 41, Месси 39 ёшда
Мутахассисларнинг фикрига кўра, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳар икки футболчи учун фаолиятидаги охирги мундиал бўлиши эҳтимоли жуда юқори.
Криштиану Роналду шу йилнинг февраль ойида 41 ёшни қарши олган бўлса, Лионель Месси айнан ушбу турнир давом этаётган бир пайтда 39 ёшга тўлди.
Ушбу тарихий мусобақада қайси афсона узоқроққа етиб боришини кузатишда давом этамиз. Янгиликларни футбол мухлислари билан улашинг!
…