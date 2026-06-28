ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?

Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Колумбия билан дуранг ўйнаб (0:0), гуруҳда биринчи ўринни қўлга кирита олмади. Натижада колумбияликлар 7 очко билан пешқадам бўлишди, португалияликлар эса 5 очко билан иккинчи поғонада қолишди.

Тўқнашув фақат финалда содир бўлиши мумкин

Бу натижа мусобақанинг плей-офф тўрига жиддий таъсир кўрсатди. Кўпчилик футбол мухлислари интизорлик билан кутган Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги тарихий тўқнашув энди плей-оффнинг дастлабки босқичларида амалга ошмайди. Уларнинг йўллари фақатгина Жаҳон чемпионати финалида кесишиши мумкин.

Юлдузларнинг плей-оффдаги илк рақиблари

Ҳар икки афсона ўз жамоалари билан 1/16 финал баҳсларига тайёргарлик кўрмоқда:

  • Португалия: 3 июль куни Хорватия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

  • Аргентина: Орадан бир кун ўтиб, яъни 4 июль куни Кабо-Вердега қарши баҳс олиб боради.

Сўнгги рақс: Роналду 41, Месси 39 ёшда

Мутахассисларнинг фикрига кўра, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ҳар икки футболчи учун фаолиятидаги охирги мундиал бўлиши эҳтимоли жуда юқори.

Криштиану Роналду шу йилнинг февраль ойида 41 ёшни қарши олган бўлса, Лионель Месси айнан ушбу турнир давом этаётган бир пайтда 39 ёшга тўлди.

Ушбу тарихий мусобақада қайси афсона узоқроққа етиб боришини кузатишда давом этамиз. Янгиликларни футбол мухлислари билан улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашдиБугун, 11:38ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...Бугун, 11:30Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Бугун, 11:25Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди