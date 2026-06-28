Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашди

·0·Спорт
Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн жаҳон чемпионатлари тарихида ўз мамлакати учун энг кўп гол урган футболчи сифатида тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда киритилган гол нафақат жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади, балки ҳужумчининг афсонавий Гари Линекер рекордини янгилашига ҳам хизмат қилди. Ушбу муваффақият Англия футболи учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида Жуд Беллингем томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллади. Бу гол ҳужумчининг жаҳон чемпионатларидаги ўн биринчиси бўлди. Шу тариқа, у 1986 ва 1990-йилги турнирларда жами 10 та гол урган афсонавий Гари Линекердан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария ҳужумчиси энди жаҳон миқёсидаги рекордлар сари интилмоқда.

Ўйиндан сўнг берган интервюсида Кейн ушбу натижадан ғоят фахрланишини яширмади. "Жаҳон чемпионати — профессионал футболчи фаолиятидаги энг йирик мусобақа. Бу ерда 11 та гол уриш мен учун катта шараф. Мен бу лаҳзалардан жамоам билан бирга завқланишни ва турнир давомида яна янги марраларни забт этишни истайман", — дея таъкидлади Англия терма жамоаси сардори BBC Sport нашрига.

Пеле ва бошқа афсоналар таъқиб остида

Эндиликда Гарри Кейн эътиборини жаҳон футболи афсоналарининг натижаларига қаратган. Унинг навбатдаги нишони бразилиялик афсона Пеле бўлиб турибди. Пеле ҳисобида мундиалларда киритилган 12 та гол мавжуд. Эътиборлиси, Кейн ўзининг 11 та голини 16 та учрашувда киритган бўлса, Пеле ҳам айнан шунча ўйинда ўз натижасини қайд этган эди. Бу эса инглиз ҳужумчисининг самарадорлиги юқори эканлигидан далолат беради.

Умумий рейтингда Кейн аллақачон Криштиано Роналдо (10 гол) натижасини ортда қолдирди. Ҳозирда у Лионель Месси (18 гол), Мирослав Клосе (16 гол), Килиан Мбаппе (16 гол) ва бразилиялик Роналдо (15 гол) каби юлдузлардан ортда қолмоқда. Агар Кейн ҳозирги спорт формасини сақлаб қолса, 2026-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар барча даврларнинг энг яхши беш тўпурари қаторига кириш имкониятига эга.

Ушбу тарихий натижа Кейн учун ўзига хос жавоб зарбаси бўлди. Боиси, Гана билан кечган голсиз дурангдан сўнг ҳужумчи танқидлар остида қолган эди. Ўша баҳсда у бор-йўғи 19 марта тўпга тегиб, ўзининг энг суст ўйинларидан бирини ўтказган эди. Бироқ терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ўз шогирдини ҳимоя қилиб, жаҳон даражасидаги юлдузларга масъулият юклаш табиий ҳол эканлигини билдирди.

Тухельнинг фикрича, Аргентина қандай қилиб Лионель Месси ёки Франция Килиан Мбаппе хизматларига таянса, Англия ҳам Гарри Кейн маҳоратига шундай таянади. Мураббий Кейн каби футболчилар ҳар қандай вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила олишини ва уларга бўлган ишонч тўлақонли оқланишини алоҳида қайд этиб ўтди. Ҳозирда Англия терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни давом эттирмоқда.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...ЖЧ-2026. Ўзбекистон ФИФА рейтингида 10 поғонага пастлади...Бугун, 11:30Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Португалия, Колумбия ва Конго ДР плей-оффда кимга қарши ўйнайди?Бугун, 11:25Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Каннаваро: «Натижадан афсусдамиз, аммо футболчиларим билан фахрланаман»Бугун, 11:16ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!ЖЧ-2026. 1/16 финалнинг барча жуфтликлари маълум: Энди буёғи плей-офф!Бугун, 11:05ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...Бугун, 10:56Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди