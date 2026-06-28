Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди ва Пеле рекордига яқинлашди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн жаҳон чемпионатлари тарихида ўз мамлакати учун энг кўп гол урган футболчи сифатида тарих саҳифаларидан мустаҳкам ўрин эгаллади. Панама терма жамоасига қарши кечган баҳсда киритилган гол нафақат жамоасининг 2:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади, балки ҳужумчининг афсонавий Гари Линекер рекордини янгилашига ҳам хизмат қилди. Ушбу муваффақият Англия футболи учун янги давр бошланганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида Жуд Беллингем томонидан етказиб берилган аниқ узатмани Гарри Кейн боши билан дарвозага йўллади. Бу гол ҳужумчининг жаҳон чемпионатларидаги ўн биринчиси бўлди. Шу тариқа, у 1986 ва 1990-йилги турнирларда жами 10 та гол урган афсонавий Гари Линекердан ўзиб кетишга муваффақ бўлди. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария ҳужумчиси энди жаҳон миқёсидаги рекордлар сари интилмоқда.
Ўйиндан сўнг берган интервюсида Кейн ушбу натижадан ғоят фахрланишини яширмади. "Жаҳон чемпионати — профессионал футболчи фаолиятидаги энг йирик мусобақа. Бу ерда 11 та гол уриш мен учун катта шараф. Мен бу лаҳзалардан жамоам билан бирга завқланишни ва турнир давомида яна янги марраларни забт этишни истайман", — дея таъкидлади Англия терма жамоаси сардори BBC Sport нашрига.
Пеле ва бошқа афсоналар таъқиб остидаЭндиликда Гарри Кейн эътиборини жаҳон футболи афсоналарининг натижаларига қаратган. Унинг навбатдаги нишони бразилиялик афсона Пеле бўлиб турибди. Пеле ҳисобида мундиалларда киритилган 12 та гол мавжуд. Эътиборлиси, Кейн ўзининг 11 та голини 16 та учрашувда киритган бўлса, Пеле ҳам айнан шунча ўйинда ўз натижасини қайд этган эди. Бу эса инглиз ҳужумчисининг самарадорлиги юқори эканлигидан далолат беради.
Умумий рейтингда Кейн аллақачон Криштиано Роналдо (10 гол) натижасини ортда қолдирди. Ҳозирда у Лионель Месси (18 гол), Мирослав Клосе (16 гол), Килиан Мбаппе (16 гол) ва бразилиялик Роналдо (15 гол) каби юлдузлардан ортда қолмоқда. Агар Кейн ҳозирги спорт формасини сақлаб қолса, 2026-йилги жаҳон чемпионати якунига қадар барча даврларнинг энг яхши беш тўпурари қаторига кириш имкониятига эга.
Ушбу тарихий натижа Кейн учун ўзига хос жавоб зарбаси бўлди. Боиси, Гана билан кечган голсиз дурангдан сўнг ҳужумчи танқидлар остида қолган эди. Ўша баҳсда у бор-йўғи 19 марта тўпга тегиб, ўзининг энг суст ўйинларидан бирини ўтказган эди. Бироқ терма жамоа бош мураббийи Томас Тухель ўз шогирдини ҳимоя қилиб, жаҳон даражасидаги юлдузларга масъулият юклаш табиий ҳол эканлигини билдирди.
Тухельнинг фикрича, Аргентина қандай қилиб Лионель Месси ёки Франция Килиан Мбаппе хизматларига таянса, Англия ҳам Гарри Кейн маҳоратига шундай таянади. Мураббий Кейн каби футболчилар ҳар қандай вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила олишини ва уларга бўлган ишонч тўлақонли оқланишини алоҳида қайд этиб ўтди. Ҳозирда Англия терма жамоаси ўз гуруҳида етакчиликни давом эттирмоқда.
…