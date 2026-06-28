ЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир Ҳусановда

·85·Спорт
ЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир Ҳусановда

Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун тарихий мундиал жуда эрта якунланди. Гуруҳ босқичидаги учала учрашувда ҳам имконият бой берилди. Конго ДРга қарши сўнгги баҳсда Фабио Каннаваро шогирдлари ҳисобни тезкорлик билан очган бўлсалар-да, иккинчи бўлимдаги ҳимоявий ўйин ва йўл қўйилган хатолар туфайли кетма-кет учта гол ўтказиб юборилди (1:3). Ўйиндаги бурилиш нуқтаси эса дарвозамизга белгиланган пенальти бўлди.

«Евро-Футбол» нашри мазкур учрашувдан сўнг Ўзбекистон терма жамоасининг айрим футболчилари кўрсатган ўйинни 10 баллик тизимда баҳолади.

Элдор Шомуродов — 7,5 (Терма жамоамизнинг энг яхшиси)

Терма жамоа сардори ва тўпурари бу баҳсда ўз вазифасини тўлиқ уддалади. У чиройли зарба билан ҳисобни очиб, жамоага умид бағишлади.

  • Биринчи бўлимда прессингда фаол бўлди ва 3 марта тўпни тортиб олди.

  • Иккинчи бўлимда жамоанинг орқага чекингани унга ҳам таъсир қилди; у ўйин давомида 22 марта тўпни йўқотди ва иккинчи бўлим бошида қулай имкониятдан фойдалана олмади. Нашрнинг қайд этишича, агар жамоа ҳужумкор ўйинни давом эттирганида, Элдор яна гол уриши мумкин эди.

Аббосбек Файзуллаев — 7,0

Мундиалдаги илк голимиз муаллифи биринчи бўлимни юқори даражада ўтказди.

  • Шомуродовнинг голида ҳал қилувчи узатма бермаган бўлса-да, А. Мозговойнинг пасидан кейин тўпга тегмай, рақиб чалғишини таъминлади ва ҳужум ривожига катта ҳисса қўшди.

  • Ҳимояда ҳам фаол бўлиб, 3 марта тўпни тортиб олди, 4 марта қоида бузгани эса унинг майдондаги курашчанлигини кўрсатди. Аммо иккинчи бўлимда у ҳам бутун жамоа сингари сустлашди.

Абдуқодир Ҳусанов — 3,0 (Омадсиз ўйин)

«Манчестер Сити» марказий ҳимоячиси ва жамоамиз юлдузи учун бу учрашув жуда оғир ўтди. Нашр унга энг паст баҳолардан бирини лойиқ кўрди.

  • Пенальти эпизоди: Рақиб ҳужумчиси Йоан Виссага қарши етарлича зич ҳаракат қилмади, Висса тўпга биринчи бўлиб етиб борганида Ҳусанов унинг оёғига зарба берди ва ҳакам тўғри пенальти белгилади.

  • Учинчи гол: Ҳусанов Виссанинг тўпни эркин қабул қилишига йўл қўйди ва қаршилик кўрсата олмади. Оқибатда рақиб ярим майдонни бемалол кесиб ўтиб, ҳисобни йириклаштирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонБугун, 11:48ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?Бугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди