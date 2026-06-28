Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!
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Ўзбекистон терма жамоасининг Конго Демократик Республикасига қарши учрашуви якунлангач, стадион трибуналарида ҳиссиётларга бой манзара юз берди. Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарова жамоанинг мағлубиятидан кейин кўз ёшларини тия олмади.
Миллий терма жамоа мазкур баҳсда 1:3 ҳисобида ютқазди ва шу тариқа 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги биринчи иштирокини якунлади.
Ўзбекистон ўйиннинг дастлабки қисмида рақибга қарши муносиб кураш олиб борди. Жамоа ҳисобда олдинга ҳам чиқди, аммо кейинчалик Конго ДР вазиятни ўзгартириб, учта гол урди. Якуний натижа нафақат футболчилар, балки уларни қўллаб-қувватлаган мухлисларга ҳам қаттиқ таъсир қилди.
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