Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формада
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилл "уч шерлар"нинг Жаҳон чемпионатидаги ўйинидан кўнгли тўлмаётганини очиқчасига баён қилди. Унинг фикрича, Томас Тухел бошқарувидаги жамоада ҳозирда фақатгина Жуд Беллингем кутилган даражада ва юқори формада тўп сурмоқда. Қолган футболчиларнинг ҳаракати эса хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси Л гуруҳида Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ пешқадами сифатида 1/32 финал босқичига йўл олди. Жуд Беллингем ва Гарри Кейн томонидан киритилган голлар жамоага ғалаба келтирган бўлса-да, Невиллнинг таъкидлашича, ўйин сифати танқидларни тўхтатиш учун етарли эмас. Эндиликда инглизлар Атлантада Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушадилар.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Невилл ИТВ телеканалига берган интервюсида Беллингэмни жамоанинг ягона ёрқин нуқтаси деб атади. "У ҳозирда формадаги ягона футболчи, у тетик ва чаққон кўринмоқда. Жуде ўзидан кутилган савияда ўйнамоқда. Бу жамоа сўнгги йилларда финал ва ярим финалларга чиқиб, ўзига хос стандарт ўрнатиб бўлган, шунинг учун талаб ҳам шунга яраша", — деди собиқ футболчи.
Ҳимоядаги муаммолар ва Тухелнинг вазифасиНевилл жамоанинг ҳимоядаги беқарорлигига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Айниқса, Деклан Рисе таркибда бўлмаган ўйинда Панама вакиллари Англия мудофаасини бир неча бор ёриб ўтишга муваффақ бўлишган. Экспертнинг огоҳлантиришича, кучлироқ рақиблар бундай хатоларни асло кечирмайди.
"Томас Тухел интервюсида жамоа кучлироқ рақибларга қарши ўйинларда ўсишга эришишини айтди. Улар буни амалга оширишга мажбур. Мураббийлар штаби таҳлил давомида ҳаммаси жойида деб ўйламаслиги керак. Бизга Деклан Рисе қайтиши ва ҳимоя чизиғи анча мустаҳкамланиши лозим. Панама бизни жазолаш учун етарли маҳоратга эга эмас эди, аммо плей-оффда вазият ўзгаради", — дея қўшимча қилди Невилл.
Англия терма жамоаси гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган бўлса-да, мутахассислар ва мухлислар ўртасида норозилик кайфияти сезилмоқда. Невиллнинг сўзларига кўра, жамоа аввалги турнирларда ўзи ўрнатган юқори планкага ҳозирча жавоб бера олмаяпти. Бу эса ҳатто ғалабалардан кейин ҳам танқидларга сабаб бўлмоқда.
Унинг фикрича, жамоа аъзолари, жумладан Морган Роджерс ва Маркус Рэшфорд каби футболчилар ўз ўйинларини тубдан яхшилашлари шарт. Акс ҳолда, Англия терма жамоаси плей-офф босқичининг дастлабки босқичларидаёқ турнирни тарк этиш хавфи остида қолади. Тухел шогирдлари учун навбатдаги синов ўта муҳим аҳамиятга эга.
…