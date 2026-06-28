Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формада

·0·Спорт
Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формада

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилл "уч шерлар"нинг Жаҳон чемпионатидаги ўйинидан кўнгли тўлмаётганини очиқчасига баён қилди. Унинг фикрича, Томас Тухел бошқарувидаги жамоада ҳозирда фақатгина Жуд Беллингем кутилган даражада ва юқори формада тўп сурмоқда. Қолган футболчиларнинг ҳаракати эса хавотир уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси Л гуруҳида Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ пешқадами сифатида 1/32 финал босқичига йўл олди. Жуд Беллингем ва Гарри Кейн томонидан киритилган голлар жамоага ғалаба келтирган бўлса-да, Невиллнинг таъкидлашича, ўйин сифати танқидларни тўхтатиш учун етарли эмас. Эндиликда инглизлар Атлантада Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушадилар.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Невилл ИТВ телеканалига берган интервюсида Беллингэмни жамоанинг ягона ёрқин нуқтаси деб атади. "У ҳозирда формадаги ягона футболчи, у тетик ва чаққон кўринмоқда. Жуде ўзидан кутилган савияда ўйнамоқда. Бу жамоа сўнгги йилларда финал ва ярим финалларга чиқиб, ўзига хос стандарт ўрнатиб бўлган, шунинг учун талаб ҳам шунга яраша", — деди собиқ футболчи.

Ҳимоядаги муаммолар ва Тухелнинг вазифаси

Невилл жамоанинг ҳимоядаги беқарорлигига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Айниқса, Деклан Рисе таркибда бўлмаган ўйинда Панама вакиллари Англия мудофаасини бир неча бор ёриб ўтишга муваффақ бўлишган. Экспертнинг огоҳлантиришича, кучлироқ рақиблар бундай хатоларни асло кечирмайди.

"Томас Тухел интервюсида жамоа кучлироқ рақибларга қарши ўйинларда ўсишга эришишини айтди. Улар буни амалга оширишга мажбур. Мураббийлар штаби таҳлил давомида ҳаммаси жойида деб ўйламаслиги керак. Бизга Деклан Рисе қайтиши ва ҳимоя чизиғи анча мустаҳкамланиши лозим. Панама бизни жазолаш учун етарли маҳоратга эга эмас эди, аммо плей-оффда вазият ўзгаради", — дея қўшимча қилди Невилл.

Англия терма жамоаси гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган бўлса-да, мутахассислар ва мухлислар ўртасида норозилик кайфияти сезилмоқда. Невиллнинг сўзларига кўра, жамоа аввалги турнирларда ўзи ўрнатган юқори планкага ҳозирча жавоб бера олмаяпти. Бу эса ҳатто ғалабалардан кейин ҳам танқидларга сабаб бўлмоқда.

Унинг фикрича, жамоа аъзолари, жумладан Морган Роджерс ва Маркус Рэшфорд каби футболчилар ўз ўйинларини тубдан яхшилашлари шарт. Акс ҳолда, Англия терма жамоаси плей-офф босқичининг дастлабки босқичларидаёқ турнирни тарк этиш хавфи остида қолади. Тухел шогирдлари учун навбатдаги синов ўта муҳим аҳамиятга эга.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухелГари НевиллЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59ЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаБугун, 11:55ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонБугун, 11:48ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?Бугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди