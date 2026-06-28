Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилди

·24·Техно
Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилди

Маълумотларни сақлаш технологиялари соҳасида ихтисослашган ТВСК компанияси автомобил эгалари ва видео-мониторинг тизимлари учун мўлжалланган янги ТК301 моделини расман эълон қилди. Ушбу ихчам қурилма замонавий транспорт воситаларидаги мураккаб шароитларда ишлаш учун махсус мослаштирилган бўлиб, юқори чидамлилик кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, ТК301 модели тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган ва ўзига хос Т-симон конструкцияга эга. Бу дизайн нафақат қурилманинг ихчамлигини таъминлайди, балки автомобил салонидаги USB-портларда жойни тежаш ва ташқи механик таъсирлардан ҳимояланиш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари бор-йўғи 26,1 х 16,1 х 16 мм ни ташкил этади.

Экстремал ҳарорат ва юқори тезлик

Янги флеш-дискнинг энг асосий устунлиги унинг экстремал иқлим шароитларига чидамлилигидир. ТК301 ишчи ҳолатда -25 дан +85 даражагача бўлган ҳароратда муаммосиз ишлайди. Маълумотларни сақлаш режимида эса у ҳатто -45 даражали совуққа ҳам бардош бера олади. Бу хусусият айниқса қиши қаттиқ ёки ёзи ўта иссиқ келадиган ҳудудларда, жумладан Ўзбекистон иқлим шароитида автомобил ичида қолиб кетадиган гаджетлар учун жуда муҳимдир.

Техник жиҳатдан қурилма 128 GB ҳажмдаги оригинал ТЛК NAND флеш-хотираси билан жиҳозланган. Маълумотларни кетма-кет ўқиш тезлиги 320 МБ/с гача, ёзиш тезлиги эса 255 МБ/с гача етади. Бундай тезлик кўрсаткичлари юқори аниқликдаги (4К) видеоларни кечикишларсиз ёзиб олиш ва нусхалаш имконини беради.

24/7 режимида узлуксиз ишлаш

ТВСК ТК301 модели оддий маиший флеш-дисклардан фарқли ўлароқ, 24/7 режимида тўхтовсиз ишлашга мослаштирилган. У видеорегистраторлар ва хавфсизлик камералари учун зарур бўлган сиклик ёзиш (маълумотларни қайта-қайта устидан ёзиш) функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қурилманинг хизмат муддатини узайтириб, муҳим кадрларнинг йўқолиб кетиш хавфини камайтиради.

Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:

  • Корпус материали: Юқори сифатли металл;
  • Интерфейс: Замонавий USB-C;
  • Хотира тури: 128 GB ТЛК NAND;
  • Ишчи ҳарорат диапазони: -25 °С дан +85 °С гача;
  • Сақлаш ҳарорати: -45 °С дан +85 °С гача.
Ҳозирги вақтда кўплаб замонавий электромобиллар ва мультимедиа тизимига эга автомобиллар USB-C портлари билан жиҳозланмоқда. ТВСК компаниясининг ушбу ечими Tesla каби ақлли автомобиллар учун идеал аксессуар бўлиши кутилмоқда. Ихчам ўлчам ва юқори чидамлилик комбинацияси уни автомобил бозори учун жозибадор маҳсулотга айлантиради.

Мутахассисларнинг фикрича, ТК301 каби ихтисослашган қурилмалар оддий флеш-дискларга қараганда узоқроқ хизмат қилади, чунки улар доимий тебраниш ва ҳарорат ўзгаришларига қарши махсус ҳимоя қатламларига эга. Ҳозирча қурилманинг чакана савдо нархи ва жаҳон бозорига чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.

ТВСКТехнологияАвтомобилUSB-CХотира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди