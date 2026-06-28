Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилди
Маълумотларни сақлаш технологиялари соҳасида ихтисослашган ТВСК компанияси автомобил эгалари ва видео-мониторинг тизимлари учун мўлжалланган янги ТК301 моделини расман эълон қилди. Ушбу ихчам қурилма замонавий транспорт воситаларидаги мураккаб шароитларда ишлаш учун махсус мослаштирилган бўлиб, юқори чидамлилик кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг маълумотига кўра, ТК301 модели тўлиқ металл корпусда ишлаб чиқарилган ва ўзига хос Т-симон конструкцияга эга. Бу дизайн нафақат қурилманинг ихчамлигини таъминлайди, балки автомобил салонидаги USB-портларда жойни тежаш ва ташқи механик таъсирлардан ҳимояланиш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари бор-йўғи 26,1 х 16,1 х 16 мм ни ташкил этади.
Экстремал ҳарорат ва юқори тезликЯнги флеш-дискнинг энг асосий устунлиги унинг экстремал иқлим шароитларига чидамлилигидир. ТК301 ишчи ҳолатда -25 дан +85 даражагача бўлган ҳароратда муаммосиз ишлайди. Маълумотларни сақлаш режимида эса у ҳатто -45 даражали совуққа ҳам бардош бера олади. Бу хусусият айниқса қиши қаттиқ ёки ёзи ўта иссиқ келадиган ҳудудларда, жумладан Ўзбекистон иқлим шароитида автомобил ичида қолиб кетадиган гаджетлар учун жуда муҳимдир.
Техник жиҳатдан қурилма 128 GB ҳажмдаги оригинал ТЛК NAND флеш-хотираси билан жиҳозланган. Маълумотларни кетма-кет ўқиш тезлиги 320 МБ/с гача, ёзиш тезлиги эса 255 МБ/с гача етади. Бундай тезлик кўрсаткичлари юқори аниқликдаги (4К) видеоларни кечикишларсиз ёзиб олиш ва нусхалаш имконини беради.
24/7 режимида узлуксиз ишлашТВСК ТК301 модели оддий маиший флеш-дисклардан фарқли ўлароқ, 24/7 режимида тўхтовсиз ишлашга мослаштирилган. У видеорегистраторлар ва хавфсизлик камералари учун зарур бўлган сиклик ёзиш (маълумотларни қайта-қайта устидан ёзиш) функциясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса қурилманинг хизмат муддатини узайтириб, муҳим кадрларнинг йўқолиб кетиш хавфини камайтиради.
Қурилманинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:
- Корпус материали: Юқори сифатли металл;
- Интерфейс: Замонавий USB-C;
- Хотира тури: 128 GB ТЛК NAND;
- Ишчи ҳарорат диапазони: -25 °С дан +85 °С гача;
- Сақлаш ҳарорати: -45 °С дан +85 °С гача.
Мутахассисларнинг фикрича, ТК301 каби ихтисослашган қурилмалар оддий флеш-дискларга қараганда узоқроқ хизмат қилади, чунки улар доимий тебраниш ва ҳарорат ўзгаришларига қарши махсус ҳимоя қатламларига эга. Ҳозирча қурилманинг чакана савдо нархи ва жаҳон бозорига чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.
…