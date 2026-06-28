Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилди
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез Жахон чемпионати гуруҳ босқичидаги ўйинлардан сўнг ўз сардори Криштиано Роналдо атрофидаги баҳс-мунозараларга чек қўйди. Мутахассис 41 ёшли ҳужумчини бошқа юлдузлар билан солиштиришни ноўрин деб ҳисобламоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий Роналдонинг жисмоний ҳолати ва унинг майдондаги роли мутлақо ўзгача эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичининг барча 270 дақиқасини майдонда ўтказган Криштиано Роналдо, ҳатто жамоаси плей-офф масаласини ҳал қилган вазиятда ҳам захирага олинмади. Бу ҳолат кўплаб мутахассислар ва мухлислар эътирозига сабаб бўлди. Боиси, Аргентина терма жамоаси Лионель Месси, Норвегия эса Эрлинг Холандга дам беришни маъқул кўрган бир пайтда, Португалия ўз фахрий ҳужумчисини тўлиқ ўйнатишда давом этмоқда.
Таққослашлар — болаларча ёндашувМатбуот анжуманида журналистларнинг нима учун Роналдо ротация қилинмаётгани ҳақидаги саволига Мартинез кескин жавоб қайтарди. Унинг фикрича, ҳар бир футболчининг организми ва ўйин услуби индивидуал ёндашувни талаб қилади. "Биз ўз футболчиларимизни бошқа жамоа вакиллари билан солиштирмаймиз. Бу болаларча ёндашув бўлар эди", — дея таъкидлади испаниялик мутахассис.
Мураббийнинг тушунтиришича, Криштиано Роналдо каби тажрибали ўйинчи учун жисмоний толиқишдан кўра, руҳий тайёргарлик ва интизом муҳимроқдир. У майдонда керакли вақтда керакли жойда бўлишни билади ва жамоанинг ҳужум чизиғида бўш ҳудудлар яратишда асосий вазифани бажаради. Мартинезнинг сўзларига кўра, Роналдонинг 90 дақиқа ўйнаши жамоа учун муаммо туғдирмайди.
Португалия мураббийлар штаби ҳар бир футболчининг ҳолатини махсус маълумотлар ва кўрсаткичлар (дата) асосида таҳлил қилиб боради. Колумбия билан дуранг қайд этилган баҳсда (0:0) мураббий Жоау Невес, Рубен Невес, Диого Далот ва Жоау Канцело каби ўйинчиларни алмаштирган бўлса-да, Роналдони майдонда қолдирди. Бу эса ҳужумчининг тикланиш жараёни бошқалардан фарқ қилишини англатади.
Ҳозирги вақтда Португалия терма жамоаси таркибида 21 нафар футболчи майдонга тушишга улгурди. Бу эса жамоада ротация тизими мавжудлигини кўрсатади. Бироқ, сардорнинг ўрни дахлсиз бўлиб қолмоқда. Гарчи сўнгги баҳсда у гол ура олмаган бўлса-да, Мартинез унинг жисмоний ва руҳий ҳолатидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилаётганини билдирди.
Кейинги босқич ўйинлари олдидан Роналдонинг бундай юкламага қанчалик тайёр экани катта савол остида қолмоқда. Аммо Роберто Мартинез ўз қарорида қатъий: Криштиано Роналдо — бу шунчаки футболчи эмас, у жамоанинг майдондаги етакчиси ва унинг учун алоҳида қоидалар амал қилади. Плей-офф босқичида ушбу таваккал ўзини қанчалик оқлашини вақт кўрсатади.
…