Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилди

·0·Спорт
Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилди

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез Жахон чемпионати гуруҳ босқичидаги ўйинлардан сўнг ўз сардори Криштиано Роналдо атрофидаги баҳс-мунозараларга чек қўйди. Мутахассис 41 ёшли ҳужумчини бошқа юлдузлар билан солиштиришни ноўрин деб ҳисобламоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий Роналдонинг жисмоний ҳолати ва унинг майдондаги роли мутлақо ўзгача эканини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичининг барча 270 дақиқасини майдонда ўтказган Криштиано Роналдо, ҳатто жамоаси плей-офф масаласини ҳал қилган вазиятда ҳам захирага олинмади. Бу ҳолат кўплаб мутахассислар ва мухлислар эътирозига сабаб бўлди. Боиси, Аргентина терма жамоаси Лионель Месси, Норвегия эса Эрлинг Холандга дам беришни маъқул кўрган бир пайтда, Португалия ўз фахрий ҳужумчисини тўлиқ ўйнатишда давом этмоқда.

Таққослашлар — болаларча ёндашув

Матбуот анжуманида журналистларнинг нима учун Роналдо ротация қилинмаётгани ҳақидаги саволига Мартинез кескин жавоб қайтарди. Унинг фикрича, ҳар бир футболчининг организми ва ўйин услуби индивидуал ёндашувни талаб қилади. "Биз ўз футболчиларимизни бошқа жамоа вакиллари билан солиштирмаймиз. Бу болаларча ёндашув бўлар эди", — дея таъкидлади испаниялик мутахассис.

Мураббийнинг тушунтиришича, Криштиано Роналдо каби тажрибали ўйинчи учун жисмоний толиқишдан кўра, руҳий тайёргарлик ва интизом муҳимроқдир. У майдонда керакли вақтда керакли жойда бўлишни билади ва жамоанинг ҳужум чизиғида бўш ҳудудлар яратишда асосий вазифани бажаради. Мартинезнинг сўзларига кўра, Роналдонинг 90 дақиқа ўйнаши жамоа учун муаммо туғдирмайди.

Португалия мураббийлар штаби ҳар бир футболчининг ҳолатини махсус маълумотлар ва кўрсаткичлар (дата) асосида таҳлил қилиб боради. Колумбия билан дуранг қайд этилган баҳсда (0:0) мураббий Жоау Невес, Рубен Невес, Диого Далот ва Жоау Канцело каби ўйинчиларни алмаштирган бўлса-да, Роналдони майдонда қолдирди. Бу эса ҳужумчининг тикланиш жараёни бошқалардан фарқ қилишини англатади.

Ҳозирги вақтда Португалия терма жамоаси таркибида 21 нафар футболчи майдонга тушишга улгурди. Бу эса жамоада ротация тизими мавжудлигини кўрсатади. Бироқ, сардорнинг ўрни дахлсиз бўлиб қолмоқда. Гарчи сўнгги баҳсда у гол ура олмаган бўлса-да, Мартинез унинг жисмоний ва руҳий ҳолатидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилаётганини билдирди.

Кейинги босқич ўйинлари олдидан Роналдонинг бундай юкламага қанчалик тайёр экани катта савол остида қолмоқда. Аммо Роберто Мартинез ўз қарорида қатъий: Криштиано Роналдо — бу шунчаки футболчи эмас, у жамоанинг майдондаги етакчиси ва унинг учун алоҳида қоидалар амал қилади. Плей-офф босқичида ушбу таваккал ўзини қанчалик оқлашини вақт кўрсатади.

Криштиано РоналдоПортугалияРоберто МартинезЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59ЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаЖЧ-2026. Ўзбекистон - Конго баҳсида энг паст баҳо Абдуқодир ҲусановдаБугун, 11:55ЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонЖЧ-2026. Конго ДР билан баҳсда Ўзбекистонни мағлуб этган уч қаҳрамонБугун, 11:48ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?ЖЧ-2026. Месси ва Роналду тўқнашуви қайси босқичда рўй бериши мумкин?Бугун, 11:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди