Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқда

·0·Техно
Олимлар арзон олмос кукунидан квант материаллари олиш технологиясини яратмоқда

Австралия ва Япония олимлари квант технологиялари соҳасида инқилобий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Мелбурн университети, Австралиянинг КСИРО илмий агентлиги ҳамда Япониянинг Миллий квант фанлари ва технологиялари институти (ҚСТ) мутахассислари оддий ва арзон олмос кукунини юқори самарали квант материалларига айлантириш лойиҳасини бошлади. Бу ташаббус нафақат илмий янгилик, балки квант компонентларини ишлаб чиқариш харажатларини кескин камайтиришга қаратилган стратегик ҳаракатдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квант қурилмаларининг асосий бўғини ҳисобланган махсус олмослар таркибида "азот-вакансия марказлари" (НВ-марказлар) деб аталадиган нуқсонлар мавжуд. Бу сунъий яратилган кристалл панжара нуқсони бўлиб, унда углерод атоми ўрнини азот атоми эгаллайди ва унинг ёнида бўш жой (вакансия) ҳосил бўлади. Бундай тузилмалар магнит ва электр майдонларини, шунингдек, ҳароратни ўта юқори аниқликда ўлчаш имконини берувчи квант сенсорлари учун зарурдир.

Арзон хомашёдан юқори технологиягача

Ҳозирги вақтда сифатли квант олмосларини ишлаб чиқариш ўта мураккаб ва қиммат жараён ҳисобланади. Тадқиқотчилар бутун бошли кристаллардан фойдаланиш ўрнига, саноатда кенг тарқалган ва арзон ҳисобланган олмос кукунидан фойдаланишни таклиф қилмоқдалар. Агар олимлар ушбу кукун таркибида квант хусусиятларини сақлаб қолишга эришса, квант сенсорлари ва ҳисоблаш тизимлари учун бутловчи қисмлар нархи бир неча баробар арзонлашиши мумкин.

Лойиҳа доирасида биринчи босқичда олмос нанокристалларининг барқарорлиги ва сифатини яхшилаш кўзда тутилган. Олимлар НВ-марказларни заррачалар юзасига имкон қадар яқин жойлаштириш устида ишламоқда. Бу келажакдаги сенсорларнинг сезгирлигини ошириш учун жуда муҳимдир. Шундан сўнг, КСИРО мутахассислари ушбу материалларнинг реал шароитлардаги чидамлилигини синовдан ўтказадилар.

Ушбу тадқиқотнинг муваффақияти нафақат илмий доираларда, балки глобал технология бозорида ҳам катта акс-садо бериши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотларига кўра, Австралия ушбу технология ёрдамида квант материаллари ишлаб чиқариш бўйича ўзининг мустақил базасини яратишни мақсад қилган. Бу эса хорижий етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтиради.

Квант материалларининг арзонлашиши тиббиёт, геология ва навигация тизимларида ҳам янги даврни бошлаб беради. Масалан, ўта сезгир квант сенсорлари ёрдамида инсон танасидаги энг кичик ўзгаришларни ёки ер остидаги фойдали қазилмаларни мисли кўрилмаган аниқликда аниқлаш имконияти туғилади. Мазкур лойиҳа квант технологияларини лаборатория деворларидан чиқариб, кундалик ҳаётга татбиқ этиш йўлидаги муҳим пойдевордир.

ОлмосКвант ТехнологиялариИлм-фанАвстралияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиSamsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиБугун, 14:27Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди