Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак

·0·Фойдали
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак

Бу рўйхат — ҳар бир инсон вақти-вақти билан ўз ҳаётида ўтказиши керак бўлган энг муҳим «рақамли ва руҳий тозалаш» режасидир. Баъзан уйдаги эски-тускиларни ташлаб юборишга осонгина қарор қиламиз, лекин онгимизни заҳарлаётган бундай одатларни йиллаб сақлаб юрамиз.

Гўёки ҳамма нарса жойидадек, аммо ичингизда оғирлик, чарчоқ ҳис қиляпсизми? Балки елкамдаги юкларни туширадиган вақт келгандир. Мана, муваффақият ва бахт йўлини тўсиб турувчи, ҳозироқ «чиқинди қутиси»га ташланиши керак бўлган руҳий юклар:

1. Ўзингизни бошқалардан паст санаш

Ижтимоий тармоқлардаги «мукаммал» ҳаётларга қараб, ўзингизни камситманг. Сизнинг йўлингиз ва тезлигингиз бошқаларники билан бир хил бўлиши шарт эмас.

2. Муваффақиятсизликдан қўрқиш

Хато қилиш — бу ютқазиш эмас, бу тажриба тўплашдир. Ҳеч нарса қилмаган одамгина хато қилмайди.

3. «Энди кеч бўлди» деган хомхаёл

Янги касб ўрганиш, бизнес бошлаш ёки ҳаётни ўзгартириш учун ҳеч қачон кеч бўлмайди. Энг яхши вақт — ҳозир.

4. Ичингизда йиллаб йиғилган хафагарчиликлар

Кимдандир хафа бўлиб юриш — бу заҳарни ўзи ичиб, бошқа одамнинг ўлишини кутиш билан баробар. Кечиринг ва ўзингизни бу занжирдан озод қилинг.

5. Ўз истеъдодингизга шубҳа қилиш

Агар сиз ўзингизга ишонмасангиз, бошқалар қандай ишонсин? Ички кучингизни уйғотинг.

6. Ҳаммага бирдек ёқиш истаги

Ҳатто дунёдаги энг ширин мевани ҳам кимдир ёқтирмаслиги мумкин. Ҳаммага ёқишга уриниш — ўзлигини йўқотишнинг энг қисқа йўлидир.

7. «Одамлар нима дейди?» деган хавотир

Одамлар барибир гапиришади. Улар ўз ҳаёти билан банд, сизнинг хатоларингизни эса беш дақиқада унутиб юборишади. Ўз ҳаётингизни яшанг.

8. Сизни пастга тортадиган заҳарли (токсик) муносабатлар

Қанотингизни синдирадиган, сиздан фақат энергия сўриб оладиган инсонлар билан орадаги масофани узоқлаштиринг.

9. Ҳаётни ва мақсадларни доим орқага суриш (Прокрастинация)

«Душанбадан бошлайман», «Янги йилдан қиламан» дейиш билан умр ўтиб кетади. Бугун кичик бўлса ҳам бир қадам ташланг.

10. «Бахт ташқи шароитларга боғлиқ» деган тушунча

«Уй олсам бахтли бўламан», «Машинам бўлса қувонаман» дейиш хато. Бахт — бу ички ҳолат ва ҳозирги лаҳзадан завқлана олиш санъатидир.

Хулоса: Бу юкларни ташлаб юбориш бир кунда амалга ошмайди. Лекин улардан қутилишни англашнинг ўзи — катта ғалаба. Бугун рўйхатдан биттасини танланг ва ундан воз кечинг!

Агар ушбу фикрлар сизга маъқул келган бўлса, ҳаётида енгилликни хоҳлаётган яқинларингизга ҳам улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?Бугун, 13:1427 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...Кеча, 21:3080 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидасиКеча, 17:5226 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26.06, 23:0925 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25.06, 22:3224 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24.06, 22:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда