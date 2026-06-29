Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Умар Эшмуродов халқаро фаолиятини якунлашга қарор қилди. Жаҳон чемпионати қайдномасидан жой олган, аммо бирорта учрашувда майдонга тушмаган футболчи таъсирли сўзлар билан мухлисларга мурожаат қилди.
33 ёшли ҳимоячининг қисқа баёноти ортида миллий либосда ўтган бир неча йиллик меҳнат, 39 та учрашув ва амалга ошмай қолган сўнгги орзу бор.
«Энди мухлис сифатида давом этамиз»
Умар Эшмуродов терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини Инстаграмдаги расмий саҳифаси орқали маълум қилди.
«Миллий терма жамоа — орзу, шараф, ор-номус, ғурур... Энди мухлис сифатида давом этамиз. Олға, Ўзбекистон!» — деб ёзди футболчи.
Ушбу сўзлар қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.
Мундиалга борди, аммо майдонга тушмади
«Насаф» ҳимоячиси Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний қайдномасидан жой олган эди.
Бироқ Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штаби гуруҳ босқичидаги учта учрашувнинг ҳеч бирида унга имконият бермади. Шу тариқа, Эшмуродов тарихий мундиалда бирорта ҳам дақиқа майдонда кўриниш бермади.
Тажрибали футболчи миллий жамоа сафида мухлислар билан яшил майдонда хайрлашиш имконига эга бўлмади.
Терма жамоадаги фаолияти рақамларда
Умар Эшмуродов илк бор 2020 йилда Ўзбекистон миллий жамоаси либосида майдонга тушган.
Кўрсаткич
Натижа
Ёши
33
Терма жамоадаги дебюти
2020 йил
Ўтказган ўйинлари
39 та
ЖЧ-2026даги ўйин вақти
0 дақиқа
Амалдаги клуби
«Насаф»
У марказий ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари, ҳаводаги курашлари ва катта ўйинлардаги тажрибаси билан миллий жамоага хизмат қилди.
Бир давр якунланди
Эшмуродовнинг қарори Ўзбекистоннинг илк мундиали якунланганидан кейин эълон қилинди. Футболчи жаҳон чемпионатида ўйнай олмаган бўлса-да, терма жамоа билан тарихий турнирга борди ва миллий футболнинг муҳим даврига гувоҳ бўлди.
Энди у Ўзбекистон терма жамоасини майдон ташқарисидан, оддий мухлис сифатида қўллаб-қувватлашини билдирди.
Сизнингча, Умар Эшмуродовга мундиалнинг сўнгги ўйинида имконият бериш керакмиди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…