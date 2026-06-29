Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди

·0·Спорт
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Умар Эшмуродов халқаро фаолиятини якунлашга қарор қилди. Жаҳон чемпионати қайдномасидан жой олган, аммо бирорта учрашувда майдонга тушмаган футболчи таъсирли сўзлар билан мухлисларга мурожаат қилди.

33 ёшли ҳимоячининг қисқа баёноти ортида миллий либосда ўтган бир неча йиллик меҳнат, 39 та учрашув ва амалга ошмай қолган сўнгги орзу бор.

«Энди мухлис сифатида давом этамиз»

Умар Эшмуродов терма жамоадаги фаолиятини якунлаганини Инстаграмдаги расмий саҳифаси орқали маълум қилди.

«Миллий терма жамоа — орзу, шараф, ор-номус, ғурур... Энди мухлис сифатида давом этамиз. Олға, Ўзбекистон!» — деб ёзди футболчи.

Ушбу сўзлар қисқа вақт ичида мухлислар эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинди.

Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди

Мундиалга борди, аммо майдонга тушмади

«Насаф» ҳимоячиси Ўзбекистон миллий жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний қайдномасидан жой олган эди.

Бироқ Фабио Каннаваро бошчилигидаги мураббийлар штаби гуруҳ босқичидаги учта учрашувнинг ҳеч бирида унга имконият бермади. Шу тариқа, Эшмуродов тарихий мундиалда бирорта ҳам дақиқа майдонда кўриниш бермади.

Тажрибали футболчи миллий жамоа сафида мухлислар билан яшил майдонда хайрлашиш имконига эга бўлмади.

Терма жамоадаги фаолияти рақамларда

Умар Эшмуродов илк бор 2020 йилда Ўзбекистон миллий жамоаси либосида майдонга тушган.

Кўрсаткич

Натижа

Ёши

33

Терма жамоадаги дебюти

2020 йил

Ўтказган ўйинлари

39 та

ЖЧ-2026даги ўйин вақти

0 дақиқа

Амалдаги клуби

«Насаф»

У марказий ҳимоядаги ишончли ҳаракатлари, ҳаводаги курашлари ва катта ўйинлардаги тажрибаси билан миллий жамоага хизмат қилди.

Бир давр якунланди

Эшмуродовнинг қарори Ўзбекистоннинг илк мундиали якунланганидан кейин эълон қилинди. Футболчи жаҳон чемпионатида ўйнай олмаган бўлса-да, терма жамоа билан тарихий турнирга борди ва миллий футболнинг муҳим даврига гувоҳ бўлди.

Энди у Ўзбекистон терма жамоасини майдон ташқарисидан, оддий мухлис сифатида қўллаб-қувватлашини билдирди.

Сизнингча, Умар Эшмуродовга мундиалнинг сўнгги ўйинида имконият бериш керакмиди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиКонго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиБугун, 00:16Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиКеча, 23:18Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...Кеча, 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди