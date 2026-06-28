ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўради

·66·Спорт
ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўради

Жанубий Корея миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки жиддий қарорга олиб келди. Терма жамоа бош мураббийи Хон Мён Бо турнир якунлангач, ўз лавозимини тарк этишини эълон қилди.

Мутахассис мухлислардан очиқчасига узр сўраб, кутилган натижага эришилмагани учун барча жавобгарликни ўз зиммасига олди.

«Корея халқидан чин дилдан узр сўрайман»

Хон Мён Бо ўз баёнотида миллий жамоа бош мураббийлигидан кетиш қарорини маълум қилди.

«Корея халқидан чин дилдан узр сўрайман. Мен миллий жамоа бош мураббийлигидан кетаман», — деди у.

Шу билан бирга, мураббий корейс футболига бўлган меҳри ўзгармаслигини ва келажакда ҳам терма жамоани қўллаб-қувватлашини таъкидлади.

У барча масъулиятни ўз зиммасига олди

Хон Мён Бо миллий жамоани бошқариш осон вазифа бўлмаганини тан олди.

Унинг айтишича, ҳар бир қарорини тўғри деб баҳолаб бўлмайди. Жаҳон чемпионатида жамоа олдига қўйилган мақсадга эриша олмагани эса унинг истеъфосига асосий сабаб бўлди.

«Ҳар бир қарорим тўғри бўлганини айта олмайман. Кутган натижамизга эриша олмадик ва бунинг учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммамга оламан».

Жанубий Кореяга нима етишмади?

Осиё вакили гуруҳ босқичида 3 очко жамғарди. Бироқ бу натижа кейинги босқичга чиқиш учун етарли бўлмади.

Кўрсаткич

Натижа

Гуруҳ

«A»

Тўпланган очко

3

Якуний ўрин

3-ўрин

Натижа

Турнирни тарк этди

Жамоа учинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига кира олмади.

Мухлислар ишончини қайтариш вазифаси

Хон Мён Бо корейс футболи яна мухлислар ишончини қозонишига умид билдирди.

У миллий жамоанинг келажагига ишонишини ва янги мураббий ҳамда футболчиларни қўллаб-қувватлашини айтди.

Жанубий Корея учун ЖЧ-2026 омадсиз якунланди. Энди мамлакат футбол федерацияси терма жамоани янги босқичга олиб чиқадиган мураббийни топиши керак бўлади.

Сизнингча, Хон Мён Бо истеъфога чиқиш билан тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Жанубий КореяХон Мён Бо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиКонго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиБугун, 00:16Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...Кеча, 23:10Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодШотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодКеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди