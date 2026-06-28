ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўради
Жанубий Корея миллий жамоасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштироки жиддий қарорга олиб келди. Терма жамоа бош мураббийи Хон Мён Бо турнир якунлангач, ўз лавозимини тарк этишини эълон қилди.
Мутахассис мухлислардан очиқчасига узр сўраб, кутилган натижага эришилмагани учун барча жавобгарликни ўз зиммасига олди.
«Корея халқидан чин дилдан узр сўрайман»
Хон Мён Бо ўз баёнотида миллий жамоа бош мураббийлигидан кетиш қарорини маълум қилди.
«Корея халқидан чин дилдан узр сўрайман. Мен миллий жамоа бош мураббийлигидан кетаман», — деди у.
Шу билан бирга, мураббий корейс футболига бўлган меҳри ўзгармаслигини ва келажакда ҳам терма жамоани қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
У барча масъулиятни ўз зиммасига олди
Хон Мён Бо миллий жамоани бошқариш осон вазифа бўлмаганини тан олди.
Унинг айтишича, ҳар бир қарорини тўғри деб баҳолаб бўлмайди. Жаҳон чемпионатида жамоа олдига қўйилган мақсадга эриша олмагани эса унинг истеъфосига асосий сабаб бўлди.
«Ҳар бир қарорим тўғри бўлганини айта олмайман. Кутган натижамизга эриша олмадик ва бунинг учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммамга оламан».
Жанубий Кореяга нима етишмади?
Осиё вакили гуруҳ босқичида 3 очко жамғарди. Бироқ бу натижа кейинги босқичга чиқиш учун етарли бўлмади.
Кўрсаткич
Натижа
Гуруҳ
«A»
Тўпланган очко
3
Якуний ўрин
3-ўрин
Натижа
Турнирни тарк этди
Жамоа учинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторига кира олмади.
Мухлислар ишончини қайтариш вазифаси
Хон Мён Бо корейс футболи яна мухлислар ишончини қозонишига умид билдирди.
У миллий жамоанинг келажагига ишонишини ва янги мураббий ҳамда футболчиларни қўллаб-қувватлашини айтди.
Жанубий Корея учун ЖЧ-2026 омадсиз якунланди. Энди мамлакат футбол федерацияси терма жамоани янги босқичга олиб чиқадиган мураббийни топиши керак бўлади.
Сизнингча, Хон Мён Бо истеъфога чиқиш билан тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…