Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришди

·31·Спорт
Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришди

Европа футболининг сўнгги ўн йилликдаги энг кучли ҳужумчиларидан бири Роберт Левандовски фаолиятини океан ортида давом эттиришга яқин турибди. Полшалик тўпурар Америка Қўшма Штатларининг Чикаго Фире клуби билан келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу трансфер MLS (Шимолий Америка футбол лигаси) учун Лионель Месси келганидан кейинги навбатдаги энг йирик воқеликка айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрининг маълумотларига кўра, 37 ёшли ҳужумчи Чикаго Фире билан икки йиллик шартнома бўйича келишиб олган. Роберт Левандовски Барселона билан шартномаси якунлангач, эркин агент мақомида АҚШга йўл олади. Таъкидлаш жоизки, футболчига Италиянинг Милан клуби ва Саудия Арабистони жамоаларидан ҳам жиддий қизиқишлар бўлган, бироқ полшалик юлдуз фаолиятини Шимолий Америкада давом эттиришни маъқул кўрган.

Янги чақирув ва юқори маош

Левандовски шу ой бошида Чикаго шаҳрига ташриф буюриб, клубнинг инфратузилмаси ва лойиҳалари билан шахсан танишиб чиққан. Тахминларга кўра, у лигадаги энг кўп маош олувчи футболчилардан бирига айланади. Чикаго Фире бош мураббийи Грегг Берҳалтер жамоага жаҳон даражасидаги юлдузларни жалб қилиш ниятида эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Левандовски нафақат клуб, балки бутун лига нуфузини оширишга хизмат қилади.

“Биз жаҳон даражасидаги ўйинчиларни таркибга қўшиб олишга ҳаракат қиляпмиз. Левандовски даражасидаги футболчининг келиши Чикаго шаҳри учун ҳам катта совға бўлади. Биз уни маҳорат борасида Лионель Месси билан бир қаторда кўрамиз”, — дея таъкидлади Берҳалтер.

Чикагодаги полшаликлар ва келажак режалари

Ушбу трансфернинг амалга ошишида Чикаго шаҳрида полшалик муҳожирларнинг кўплиги ҳам муҳим рол ўйнаши мумкин. Роберт Левандовски келиши орқали клуб ўзининг янги МкДоналдъс Парк стадионига кўпроқ мухлисларни жалб қилишни режалаштирган. Полшалик ҳужумчи Европани ҳақиқий афсона сифатида тарк этмоқда — у Барселона сафида тўрт йил ичида ўзининг учинчи чемпионлик унвонини қўлга киритишга улгурди.

Шуниси қизиқки, Чикаго Фире фақатгина Левандовски билан чекланиб қолмоқчи эмас. Хабарларга кўра, клуб ҳужумчининг ёрдамида унинг Бавария жамоасидаги собиқ жамоадоши Леон Горецка билан ҳам музокаралар ўтказишни мақсад қилган. Агар ушбу трансферлар амалга ошса, Чикаго жамоаси MLSнинг энг кучли таркибларидан бирига эга бўлади.

Роберт ЛевандовскиБарселонаЧикаго ФиреMLSФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:5817 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди