Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго ДР миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 3-турида Ўзбекистонни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Баҳсдан кейин африкаликлар сардори Шансель Мбемба ғалаба ортида қандай режа турганини очиқлади.
Унинг сўзларига кўра, жамоа биринчи бўлимда қийналган, аммо танаффусдан кейин вазиятни ўзгартириш учун Ўзбекистоннинг олдиндан ўрганилган заиф нуқталаридан фойдаланган.
Биринчи бўлим Конго учун осон кечмади
31 ёшли ҳимоячи учрашувнинг дастлабки қисмида жамоаси кутилган даражада ҳаракат қила олмаганини тан олди.
«Ўйин биз учун ҳақиқатан ҳам оғир кечди. Биринчи бўлимда етарлича яхши ҳаракат қила олмадик», — деди Мбемба.
Шунга қарамай, футболчилар саросимага тушмаган ва иккинчи таймда ўз имкониятларини кўрсата олишларига ишонган.
Танаффусдан кейин режа ишлади
Конго ДР футболчилари иккинчи бўлимда ўйин суръатини ошириб, Ўзбекистон ҳимоясига босимни кучайтирди.
Мбембанинг таъкидлашича, жамоа баҳс олдидан миллий терма жамоамизнинг ўйинларини батафсил таҳлил қилган.
«Ўзбекистон иштирокидаги ўйинлар видеоларини томоша қилиб, уларнинг заиф нуқталарини аниқлаб олган эдик».
Асосий зарба заиф нуқталарга берилди
Конго ДР мураббийлар штаби ва футболчилари танаффусдан кейин асосий эътиборни айнан шу нуқталарга қаратишга қарор қилган.
Натижада африкаликлар иккинчи бўлимда устунликни қўлга киритиб, учрашувни 3:1 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди.
Қисқача айтганда, ғалабанинг асосий омиллари қуйидагилар бўлди:
рақиб ўйинини олдиндан таҳлил қилиш;
биринчи бўлимдан кейин хотиржамликни сақлаш;
иккинчи таймда аниқ режа асосида ҳаракат қилиш;
Ўзбекистоннинг заиф нуқталаридан самарали фойдаланиш.
Ўзбекистон учун яна бир оғир сабоқ
Конго ДР сардорининг бу сўзлари жаҳон чемпионати даражасида ҳар бир хато ва тактик камчилик рақиб томонидан дарҳол жазоланишини яна бир бор кўрсатди.
Миллий жамоамиз учун мазкур баҳс натижаси оғир бўлди, аммо бу тажриба келажакда тактик тайёргарлик ва ҳимоядаги барқарорликни кучайтириш учун муҳим сабоқ бўлиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши ўйиндаги энг катта камчилиги нима бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…