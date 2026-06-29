Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди

·59·Спорт
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди

Конго ДР миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг 3-турида Ўзбекистонни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Баҳсдан кейин африкаликлар сардори Шансель Мбемба ғалаба ортида қандай режа турганини очиқлади.

Унинг сўзларига кўра, жамоа биринчи бўлимда қийналган, аммо танаффусдан кейин вазиятни ўзгартириш учун Ўзбекистоннинг олдиндан ўрганилган заиф нуқталаридан фойдаланган.

Биринчи бўлим Конго учун осон кечмади

31 ёшли ҳимоячи учрашувнинг дастлабки қисмида жамоаси кутилган даражада ҳаракат қила олмаганини тан олди.

«Ўйин биз учун ҳақиқатан ҳам оғир кечди. Биринчи бўлимда етарлича яхши ҳаракат қила олмадик», — деди Мбемба.

Шунга қарамай, футболчилар саросимага тушмаган ва иккинчи таймда ўз имкониятларини кўрсата олишларига ишонган.

Танаффусдан кейин режа ишлади

Конго ДР футболчилари иккинчи бўлимда ўйин суръатини ошириб, Ўзбекистон ҳимоясига босимни кучайтирди.

Мбембанинг таъкидлашича, жамоа баҳс олдидан миллий терма жамоамизнинг ўйинларини батафсил таҳлил қилган.

«Ўзбекистон иштирокидаги ўйинлар видеоларини томоша қилиб, уларнинг заиф нуқталарини аниқлаб олган эдик».

Асосий зарба заиф нуқталарга берилди

Конго ДР мураббийлар штаби ва футболчилари танаффусдан кейин асосий эътиборни айнан шу нуқталарга қаратишга қарор қилган.

Натижада африкаликлар иккинчи бўлимда устунликни қўлга киритиб, учрашувни 3:1 ҳисобида ўз фойдасига ҳал қилди.

Қисқача айтганда, ғалабанинг асосий омиллари қуйидагилар бўлди:

  • рақиб ўйинини олдиндан таҳлил қилиш;

  • биринчи бўлимдан кейин хотиржамликни сақлаш;

  • иккинчи таймда аниқ режа асосида ҳаракат қилиш;

  • Ўзбекистоннинг заиф нуқталаридан самарали фойдаланиш.

Ўзбекистон учун яна бир оғир сабоқ

Конго ДР сардорининг бу сўзлари жаҳон чемпионати даражасида ҳар бир хато ва тактик камчилик рақиб томонидан дарҳол жазоланишини яна бир бор кўрсатди.

Миллий жамоамиз учун мазкур баҳс натижаси оғир бўлди, аммо бу тажриба келажакда тактик тайёргарлик ва ҳимоядаги барқарорликни кучайтириш учун муҳим сабоқ бўлиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши ўйиндаги энг катта камчилиги нима бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Конго Демократик РеспубликасиЎзбекистонШансель Мбемба
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиКеча, 23:18Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди