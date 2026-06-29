Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқда
Германиянинг Бавария ва бошқа гранд клублари қаторида трансфер бозорида фаол бўлган РБ Лейпциг жамоасининг ёш юлдузи Ян Диоманде ўз келажаги борасида якуний қарорга келди. Истеъдодли вингер Англия Премер-лигаси гиганти Ливерпул клубининг қизиқишларига қарамай, фаолиятини Пари Сен-Жермен сафида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда The Athletic нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълўмотларга кўра, Диоманде Париж клубининг спорт лойиҳасига тўлиқ ишонади. Футболчи клуб раиси Нассер Ал-Хелаифи ва маслаҳатчи Луис Кампос томонидан таклиф этилган режалар, шунингдек, бош мураббий Луис Энрике қўли остида тўп суриш имкониятини юқори баҳоламоқда. Футболчи айнан Пари Сен-Жермен сафида нуфузли совринларни ютиш ва келажакда "Олтин тўп" (Баллон дъОр) мукофотига эга чиқиш учун энг яхши имкониятга эга бўлишига ишонмоқда.
Ливерпул учун кутилмаган зарбаЛиверпул раҳбарияти Ян Диоманде учун 100 миллион евро атрофида катта маблағ сарфлашга тайёр эди. Бироқ футболчининг Парижга кўчиб ўтиш истаги мерсисайдликларнинг режаларини чиппакка чиқарди. Шу билан бирга, РБ Лейпциг ҳам ўз етакчисини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби Ливерпул таклиф қилган суммани рад этиб, трансфер нархини 130 миллион евро этиб белгилаган.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Диоманде РБ Лейпциг тарихидаги энг қиммат сотувга айланади. Ҳозирча бу борадаги рекорд Манчестер Сити жамоасига 90 миллион евро эвазига ўтган Йошко Гвардиолга тегишли бўлиб турибди. Ян Диоманде ўтган мавсумда Бундеслигада 33 та ўйинда майдонга тушиб, 12 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишига муносиб ҳисса қўшди.
Дунёнинг энг яхши дрейблерларидан бириСтатистик маълўмотларга кўра, ўтган мавсумда Германия чемпионатида ҳеч бир футболчи рақибларини алдаб ўтиш борасида Диоманде каби юқори кўрсаткич қайд этмаган. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва техник маҳорати кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди. Ҳозирда футболчи Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.
Goal.com нашрининг ёзишича, Кот-дъИвуар терма жамоаси турнирнинг 1/16 финал босқичида Норвегия билан баҳс олиб боради. Ян Диоманде бор эътиборини терма жамоа ўйинларига қаратган бўшса-да, турнир якунланиши билан Пари Сен-Жермен ва РБ Лейпциг ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кириши кутилмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлишига қарамай, унинг трансфери жорий ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши тайин.
…