Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқда

·36·Спорт
Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқда

Германиянинг Бавария ва бошқа гранд клублари қаторида трансфер бозорида фаол бўлган РБ Лейпциг жамоасининг ёш юлдузи Ян Диоманде ўз келажаги борасида якуний қарорга келди. Истеъдодли вингер Англия Премер-лигаси гиганти Ливерпул клубининг қизиқишларига қарамай, фаолиятини Пари Сен-Жермен сафида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда The Athletic нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълўмотларга кўра, Диоманде Париж клубининг спорт лойиҳасига тўлиқ ишонади. Футболчи клуб раиси Нассер Ал-Хелаифи ва маслаҳатчи Луис Кампос томонидан таклиф этилган режалар, шунингдек, бош мураббий Луис Энрике қўли остида тўп суриш имкониятини юқори баҳоламоқда. Футболчи айнан Пари Сен-Жермен сафида нуфузли совринларни ютиш ва келажакда "Олтин тўп" (Баллон дъОр) мукофотига эга чиқиш учун энг яхши имкониятга эга бўлишига ишонмоқда.

Ливерпул учун кутилмаган зарба

Ливерпул раҳбарияти Ян Диоманде учун 100 миллион евро атрофида катта маблағ сарфлашга тайёр эди. Бироқ футболчининг Парижга кўчиб ўтиш истаги мерсисайдликларнинг режаларини чиппакка чиқарди. Шу билан бирга, РБ Лейпциг ҳам ўз етакчисини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Немис клуби Ливерпул таклиф қилган суммани рад этиб, трансфер нархини 130 миллион евро этиб белгилаган.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Диоманде РБ Лейпциг тарихидаги энг қиммат сотувга айланади. Ҳозирча бу борадаги рекорд Манчестер Сити жамоасига 90 миллион евро эвазига ўтган Йошко Гвардиолга тегишли бўлиб турибди. Ян Диоманде ўтган мавсумда Бундеслигада 33 та ўйинда майдонга тушиб, 12 та гол ва 9 та голли узатмани амалга оширди ва жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишига муносиб ҳисса қўшди.

Дунёнинг энг яхши дрейблерларидан бири

Статистик маълўмотларга кўра, ўтган мавсумда Германия чемпионатида ҳеч бир футболчи рақибларини алдаб ўтиш борасида Диоманде каби юқори кўрсаткич қайд этмаган. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва техник маҳорати кўплаб гранд клублар эътиборини тортган эди. Ҳозирда футболчи Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.

Goal.com нашрининг ёзишича, Кот-дъИвуар терма жамоаси турнирнинг 1/16 финал босқичида Норвегия билан баҳс олиб боради. Ян Диоманде бор эътиборини терма жамоа ўйинларига қаратган бўшса-да, турнир якунланиши билан Пари Сен-Жермен ва РБ Лейпциг ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи паллага кириши кутилмоқда. Футболчининг амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган бўлишига қарамай, унинг трансфери жорий ёзнинг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланиши тайин.

Пари Сен-ЖерменЛиверпулЯн ДиомандеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:1917 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиКонго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиБугун, 00:16Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди