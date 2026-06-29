Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келди

·0·Спорт
Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрик борасида кутилмаган, аммо қатъий қарорни қабул қилди. Сўнгги вақтларда футболчининг бошқа жамоага ижарага берилиши ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, "қироллик клуби" раҳбарияти ва бош мураббий Жозе Моуринью ёш юлдузни жамоада олиб қолишга қарор қилди. Бу қарор футболчининг келажаги ва жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум салоҳиятини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашри берган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти 19 ёшли ҳужумчини яна бошқа клубга ижарага юбориш ниятида эмас. Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Франциянинг Лион жамоасида ижара асосида ўтказган Эндрик, эндиликда Сантяго Бернабеу стадионида ўз ўрни учун курашишга тайёр. Клуб мутасаддилари бразилиялик футболчининг асосий таркибда ўзини кўрсатиш вақти келганига ишонч билдирмоқда.

Моуринью тизимидаги янги куч

Португалиялик мутахассис Жозе Моуринью Эндрикнинг жисмоний ҳолати, тезкорлиги ва ҳужумдаги тажовузкорлигини юқори баҳоламоқда. Айнан шу жиҳатлар мураббийга янги мавсумда ҳужум чизиғини қайта шакллантиришда қўл келиши кутилмоқда. Икки мавсумдан буён совринсиз қолаётган Мадрид клуби учун Эндрик каби ёш ва ғайратли ўйинчиларнинг ҳиссаси жуда муҳим.

Эндрикнинг ўзи ҳам Мадридда қолишни ва дунёнинг энг кучли клубларидан бирида ўзини исботлашни истамоқда. У ижарада юришдан кўра, Моуринью қўл остида машғулот ўтказиш ва тажрибали жамоадошлари билан рақобатлашиш унинг ўсиши учун фойдалироқ деб ҳисоблайди. Футболчининг етуклиги ва руҳий тайёргарлиги мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирган.

Бироқ, асосий таркибдан жой олиш осон кечмайди. Эндрик ҳужум чизиғида Браҳим Диаз ва Франко Мастантуоно каби футболчилар билан жиддий рақобатга киришиши керак бўлади. Шунингдек, оғир жароҳатдан тикланаётган Родрйго сафга қайтгач, ҳужумдаги рақобат янада кучайиши аниқ. Моуринью ихтиёрида турли услубдаги ҳужумчиларнинг борлиги унга тактик ўзгаришлар учун кенг имконият яратади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид Эндрикни узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми сифатида кўрмоқда ва унинг қисқа муддатли келажаги ҳам айнан Испания пойтахти билан боғлиқ. Мавсумолди тайёргарлик жараёни ёш ҳужумчи учун ҳал қилувчи босқич бўлади ва у ўзига берилган имкониятдан максимал даражада фойдаланишга ҳаракат қилади.

Реал МадридЖозе МоуриньюЭндрикТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиКонго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиБугун, 00:16Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиКеча, 23:18Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...Кеча, 23:10Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодШотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодКеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди