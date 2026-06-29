Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби бразилиялик иқтидорли ҳужумчи Эндрик борасида кутилмаган, аммо қатъий қарорни қабул қилди. Сўнгги вақтларда футболчининг бошқа жамоага ижарага берилиши ҳақидаги гап-сўзларга қарамай, "қироллик клуби" раҳбарияти ва бош мураббий Жозе Моуринью ёш юлдузни жамоада олиб қолишга қарор қилди. Бу қарор футболчининг келажаги ва жамоанинг янги мавсумдаги ҳужум салоҳиятини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашри берган маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти 19 ёшли ҳужумчини яна бошқа клубга ижарага юбориш ниятида эмас. Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмини Франциянинг Лион жамоасида ижара асосида ўтказган Эндрик, эндиликда Сантяго Бернабеу стадионида ўз ўрни учун курашишга тайёр. Клуб мутасаддилари бразилиялик футболчининг асосий таркибда ўзини кўрсатиш вақти келганига ишонч билдирмоқда.
Моуринью тизимидаги янги кучПортугалиялик мутахассис Жозе Моуринью Эндрикнинг жисмоний ҳолати, тезкорлиги ва ҳужумдаги тажовузкорлигини юқори баҳоламоқда. Айнан шу жиҳатлар мураббийга янги мавсумда ҳужум чизиғини қайта шакллантиришда қўл келиши кутилмоқда. Икки мавсумдан буён совринсиз қолаётган Мадрид клуби учун Эндрик каби ёш ва ғайратли ўйинчиларнинг ҳиссаси жуда муҳим.
Эндрикнинг ўзи ҳам Мадридда қолишни ва дунёнинг энг кучли клубларидан бирида ўзини исботлашни истамоқда. У ижарада юришдан кўра, Моуринью қўл остида машғулот ўтказиш ва тажрибали жамоадошлари билан рақобатлашиш унинг ўсиши учун фойдалироқ деб ҳисоблайди. Футболчининг етуклиги ва руҳий тайёргарлиги мураббийлар штабида ижобий таассурот қолдирган.
Бироқ, асосий таркибдан жой олиш осон кечмайди. Эндрик ҳужум чизиғида Браҳим Диаз ва Франко Мастантуоно каби футболчилар билан жиддий рақобатга киришиши керак бўлади. Шунингдек, оғир жароҳатдан тикланаётган Родрйго сафга қайтгач, ҳужумдаги рақобат янада кучайиши аниқ. Моуринью ихтиёрида турли услубдаги ҳужумчиларнинг борлиги унга тактик ўзгаришлар учун кенг имконият яратади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид Эндрикни узоқ муддатли лойиҳанинг бир қисми сифатида кўрмоқда ва унинг қисқа муддатли келажаги ҳам айнан Испания пойтахти билан боғлиқ. Мавсумолди тайёргарлик жараёни ёш ҳужумчи учун ҳал қилувчи босқич бўлади ва у ўзига берилган имкониятдан максимал даражада фойдаланишга ҳаракат қилади.
…