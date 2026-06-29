17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихий жаҳон чемпионатини учта мағлубият ва ўтказиб юборилган 11 та гол билан якунлади. Аммо энг хавотирли жиҳат фақат голлар сони эмас — рақибларнинг дарвозамизга йўллаган деярли ҳар уч зарбасидан иккитаси голга айланган.
Хўш, миллий жамоамизнинг мундиалдаги энг нозик нуқтаси ҳақиқатан ҳам дарвоза чизиғи бўлдими ёки муаммони фақат голкиперлардан излаш нотўғрими?
Колумбия тўртта аниқ зарба билан уч гол урди
Ўзбекистон биринчи турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Жанубий Америка вакиллари терма жамоамиз дарвозаси томон йўллаган тўртта аниқ зарбанинг учтасини голга айлантирди.
Биринчи учрашувда рақибнинг зарбаларни голга айлантириш кўрсаткичи 75 фоизни ташкил қилди.
Бу баҳсдаёқ ҳимоя ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатликда муаммолар борлиги сезилди.
Португалия босимига бардош берилмади
Иккинчи турда Ўзбекистон Португалияга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.
Португалиялик футболчилар дарвозага тўққизта аниқ зарба йўллаб, уларнинг бештасида мақсадига эришди.
Учрашув
Аниқ зарба
Гол
Ўзбекистон — Колумбия
4
3
Португалия — Ўзбекистон
9
5
Конго ДР — Ўзбекистон
4
3
Жами
17
11
Бу учрашувда дарвозабон бир нечта сейв амалга оширган бўлса-да, рақибнинг доимий босими ва ҳимоядаги хатолар йирик ҳисобга олиб келди.
Конго ДР ҳам тўрт зарбадан учта гол урди
Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго ДР Ўзбекистонни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Африка вакиллари ҳам тўртта аниқ зарба билан уч марта дарвозамизни ишғол қилди. Яъни биринчи учрашувдаги ҳолат яна такрорланди.
Учта ўйинда рақибларнинг 17 та аниқ зарбасидан 11 таси голга айланди.
Бу математик жиҳатдан 64,7 фоиз дегани. Демак, дарвозамизга аниқ йўлланган зарбаларнинг қарийб учдан икки қисми гол билан якунланган.
Дарвозабонлар статистикаси нимани кўрсатади?
Мусобақада дарвозамизни Ўткир Юсупов ва Абдувоҳид Неъматов қўриқлади.
Қайд этилган маълумотларга кўра:
Ўткир Юсуповнинг сейвлар кўрсаткичи — 25 фоиз;
Абдувоҳид Неъматовнинг сейвлар кўрсаткичи — 38,5 фоиз.
Бу рақамлар жаҳон чемпионати даражасида паст натижа ҳисобланади. Бироқ барча айбни фақат дарвозабонларга юклаш ҳам адолатдан бўлмайди.
Муаммо фақат дарвозада эмас
Дарвозабон — ҳимоянинг сўнгги нуқтаси. Рақиб футболчиси қулай вазиятда, босимсиз ёки яқин масофадан зарба бераётган бўлса, голкипернинг имконияти ҳам кескин камаяди.
Ўзбекистоннинг муаммолари бир нечта йўналишда намоён бўлди:
рақиб ҳужумчиларини жарима майдонига осон киритиш;
хавфли зоналарда бўш ҳудуд қолдириш;
иккинчи тўплар учун курашда кечикиш;
ҳимоячилар ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатлик етишмаслиги;
аниқ зарбаларни қайтаришда паст самарадорлик.
Шу боис 11 та голнинг сабабини фақат бир футболчи ёки бир чизиқ билан боғлаш қийин. Бу бутун жамоанинг ҳимоявий ҳаракатларига тегишли муаммо бўлди.
Мундиалдан чиқарилиши керак бўлган асосий хулоса
Ўзбекистон жаҳон чемпионатида рақибларга жуда кўп зарба бериш имконини яратмаган — учта баҳсда жами 17 та аниқ зарба. Аммо шу зарбаларнинг аксарияти ўта хавфли бўлиб, 11 таси голга айланган.
Бу миллий жамоа ҳимояда вазиятлар сонини эмас, уларнинг сифатини назорат қила олмаганини кўрсатади.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг мундиалдаги асосий муаммоси дарвозабонлар ўйинида эдими ёки ҳимоя тизимидами? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…