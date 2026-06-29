17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?

·1·Спорт
17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихий жаҳон чемпионатини учта мағлубият ва ўтказиб юборилган 11 та гол билан якунлади. Аммо энг хавотирли жиҳат фақат голлар сони эмас — рақибларнинг дарвозамизга йўллаган деярли ҳар уч зарбасидан иккитаси голга айланган.

Хўш, миллий жамоамизнинг мундиалдаги энг нозик нуқтаси ҳақиқатан ҳам дарвоза чизиғи бўлдими ёки муаммони фақат голкиперлардан излаш нотўғрими?

Колумбия тўртта аниқ зарба билан уч гол урди

Ўзбекистон биринчи турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Жанубий Америка вакиллари терма жамоамиз дарвозаси томон йўллаган тўртта аниқ зарбанинг учтасини голга айлантирди.

Биринчи учрашувда рақибнинг зарбаларни голга айлантириш кўрсаткичи 75 фоизни ташкил қилди.

Бу баҳсдаёқ ҳимоя ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатликда муаммолар борлиги сезилди.

Португалия босимига бардош берилмади

Иккинчи турда Ўзбекистон Португалияга 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.

Португалиялик футболчилар дарвозага тўққизта аниқ зарба йўллаб, уларнинг бештасида мақсадига эришди.

Учрашув

Аниқ зарба

Гол

Ўзбекистон — Колумбия

4

3

Португалия — Ўзбекистон

9

5

Конго ДР — Ўзбекистон

4

3

Жами

17

11

Бу учрашувда дарвозабон бир нечта сейв амалга оширган бўлса-да, рақибнинг доимий босими ва ҳимоядаги хатолар йирик ҳисобга олиб келди.

Конго ДР ҳам тўрт зарбадан учта гол урди

Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго ДР Ўзбекистонни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

Африка вакиллари ҳам тўртта аниқ зарба билан уч марта дарвозамизни ишғол қилди. Яъни биринчи учрашувдаги ҳолат яна такрорланди.

Учта ўйинда рақибларнинг 17 та аниқ зарбасидан 11 таси голга айланди.

Бу математик жиҳатдан 64,7 фоиз дегани. Демак, дарвозамизга аниқ йўлланган зарбаларнинг қарийб учдан икки қисми гол билан якунланган.

Дарвозабонлар статистикаси нимани кўрсатади?

Мусобақада дарвозамизни Ўткир Юсупов ва Абдувоҳид Неъматов қўриқлади.

Қайд этилган маълумотларга кўра:

  • Ўткир Юсуповнинг сейвлар кўрсаткичи — 25 фоиз;

  • Абдувоҳид Неъматовнинг сейвлар кўрсаткичи — 38,5 фоиз.

Бу рақамлар жаҳон чемпионати даражасида паст натижа ҳисобланади. Бироқ барча айбни фақат дарвозабонларга юклаш ҳам адолатдан бўлмайди.

Муаммо фақат дарвозада эмас

Дарвозабон — ҳимоянинг сўнгги нуқтаси. Рақиб футболчиси қулай вазиятда, босимсиз ёки яқин масофадан зарба бераётган бўлса, голкипернинг имконияти ҳам кескин камаяди.

Ўзбекистоннинг муаммолари бир нечта йўналишда намоён бўлди:

  • рақиб ҳужумчиларини жарима майдонига осон киритиш;

  • хавфли зоналарда бўш ҳудуд қолдириш;

  • иккинчи тўплар учун курашда кечикиш;

  • ҳимоячилар ва дарвозабон ўртасидаги ҳамжиҳатлик етишмаслиги;

  • аниқ зарбаларни қайтаришда паст самарадорлик.

Шу боис 11 та голнинг сабабини фақат бир футболчи ёки бир чизиқ билан боғлаш қийин. Бу бутун жамоанинг ҳимоявий ҳаракатларига тегишли муаммо бўлди.

Мундиалдан чиқарилиши керак бўлган асосий хулоса

Ўзбекистон жаҳон чемпионатида рақибларга жуда кўп зарба бериш имконини яратмаган — учта баҳсда жами 17 та аниқ зарба. Аммо шу зарбаларнинг аксарияти ўта хавфли бўлиб, 11 таси голга айланган.

Бу миллий жамоа ҳимояда вазиятлар сонини эмас, уларнинг сифатини назорат қила олмаганини кўрсатади.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг мундиалдаги асосий муаммоси дарвозабонлар ўйинида эдими ёки ҳимоя тизимидами? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиКонго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтдиБугун, 00:16Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиСандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этдиКеча, 23:56ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиКеча, 23:18Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди