Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этди
Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги илк жиддий тўсиққа дуч келди. "Аристократлар" Сандерленд ярим ҳимоячиси Гранит Хҳака борасида расмий таклиф билан чиқишган эди, бироқ "қора мушуклар" раҳбарияти ушбу сўровни кескин равишда рад этди. Бу муваффақиятсизлик лондонликларнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо режалари учун катта зарба сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Челси 33 ёшли швейцариялик футболчи учун 8 миллион фунт стерлинг таклиф қилган. Бироқ Сандерленд ушбу суммани "қабул қилиб бўлмас" деб атади ва футболчининг сотилмаслигини маълум қилди. Клуб раҳбарияти бундай паст нархдаги таклифни нафақат жамоага, балки тажрибали футболчининг ўзига нисбатан ҳам ҳурматсизлик деб ҳисобламоқда.
Хаби Алонсо ва Гранит Хҳака ҳамкорлигиЧелси раҳбарияти Гранит Хҳака трансферини айнан Хаби Алонсо талаби билан амалга оширишга уринмоқда. Мураббий ва футболчи Баер Леверкусен сафида бирга фаолият юритиб, 2023-24 йилги мавсумда Бундеслига ва Германия кубогида ғолиб чиқишган эди. Алонсо ўзининг собиқ шогирди орқали Лондон клуби кийиниш хонасида етакчилик муҳитини шакллантиришни кўзлаган.
Ушбу трансферга бўлган қизиқиш Челси стратегиясининг ўзгарганидан далолат беради. Сўнгги йилларда фақат ёш иқтидорларни сотиб олишга эътибор қаратган клуб, эндиликда Премер-лигада етти йиллик тажрибага эга бўлган (Арсенал сафида) ветеран футболчига эҳтиёж сезмоқда. Бироқ Сандерленд футболчи билан 2028-йилгача мўлжалланган шартнома борлигини ва уни қўйиб юбормаслигини таъкидламоқда.
Сандерленднинг қатъий позициясиСандерленд ўтган ёзда Гранит Хҳака учун Баер Леверкусен клубига 17,5 миллион фунт тўлаган эди. Футболчи жамоага келиши билан сардорлик боғичини олди ва клубнинг 53 йилдан сўнг илк бор еврокубокларга йўлланма олишида асосий ролни ўйнади. Қизиғи шундаки, Сандерленд айнан сўнгги турда Челси устидан ғалаба қозониб, турнир жадвалида 7-ўринни эгаллаган ва лондонликларни 10-поғонага тушириб юборган эди.
Goal.com маълумотига кўра, Сандерленд раҳбарияти ҳар қандай молиявий таклифни кўриб чиқишдан бош тортган. Улар Челси клубидан футболчининг амалдаги шартномасини ҳурмат қилишни талаб қилмоқда. Ҳозирча лондонликлар ўз таклифларини яхшилашлари ёки бошқа номзодларга эътибор қаратишлари номаълум бўлиб қолмоқда.
…