Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этди

·0·Спорт
Сандерленд Гранит Хҳака трансфери бўйича Челси таклифини рад этди

Лондоннинг Челси клуби ёзги трансфер бозоридаги илк жиддий тўсиққа дуч келди. "Аристократлар" Сандерленд ярим ҳимоячиси Гранит Хҳака борасида расмий таклиф билан чиқишган эди, бироқ "қора мушуклар" раҳбарияти ушбу сўровни кескин равишда рад этди. Бу муваффақиятсизлик лондонликларнинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо режалари учун катта зарба сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Челси 33 ёшли швейцариялик футболчи учун 8 миллион фунт стерлинг таклиф қилган. Бироқ Сандерленд ушбу суммани "қабул қилиб бўлмас" деб атади ва футболчининг сотилмаслигини маълум қилди. Клуб раҳбарияти бундай паст нархдаги таклифни нафақат жамоага, балки тажрибали футболчининг ўзига нисбатан ҳам ҳурматсизлик деб ҳисобламоқда.

Хаби Алонсо ва Гранит Хҳака ҳамкорлиги

Челси раҳбарияти Гранит Хҳака трансферини айнан Хаби Алонсо талаби билан амалга оширишга уринмоқда. Мураббий ва футболчи Баер Леверкусен сафида бирга фаолият юритиб, 2023-24 йилги мавсумда Бундеслига ва Германия кубогида ғолиб чиқишган эди. Алонсо ўзининг собиқ шогирди орқали Лондон клуби кийиниш хонасида етакчилик муҳитини шакллантиришни кўзлаган.

Ушбу трансферга бўлган қизиқиш Челси стратегиясининг ўзгарганидан далолат беради. Сўнгги йилларда фақат ёш иқтидорларни сотиб олишга эътибор қаратган клуб, эндиликда Премер-лигада етти йиллик тажрибага эга бўлган (Арсенал сафида) ветеран футболчига эҳтиёж сезмоқда. Бироқ Сандерленд футболчи билан 2028-йилгача мўлжалланган шартнома борлигини ва уни қўйиб юбормаслигини таъкидламоқда.

Сандерленднинг қатъий позицияси

Сандерленд ўтган ёзда Гранит Хҳака учун Баер Леверкусен клубига 17,5 миллион фунт тўлаган эди. Футболчи жамоага келиши билан сардорлик боғичини олди ва клубнинг 53 йилдан сўнг илк бор еврокубокларга йўлланма олишида асосий ролни ўйнади. Қизиғи шундаки, Сандерленд айнан сўнгги турда Челси устидан ғалаба қозониб, турнир жадвалида 7-ўринни эгаллаган ва лондонликларни 10-поғонага тушириб юборган эди.

Goal.com маълумотига кўра, Сандерленд раҳбарияти ҳар қандай молиявий таклифни кўриб чиқишдан бош тортган. Улар Челси клубидан футболчининг амалдаги шартномасини ҳурмат қилишни талаб қилмоқда. Ҳозирча лондонликлар ўз таклифларини яхшилашлари ёки бошқа номзодларга эътибор қаратишлари номаълум бўлиб қолмоқда.

ЧелсиСандерлендГранит ХҳакаХаби АлонсоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиКеча, 23:18Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиГарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтдиКеча, 23:11ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...Кеча, 23:10Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодШотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодКеча, 22:38Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Кеча, 22:03Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиКеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди