Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро Пекинда

·22·Техно
Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро Пекинда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўз маҳсулотлари учун бутловчи қисмлар етказиб бериш занжирини диверсификация қилиш ва Хитойнинг етакчи дисплей ишлаб чиқарувчилари билан алоқаларни мустаҳкамлаш мақсадида муҳим қадам ташлади. Samsung ДХ (Девисе эХпериенсе) бўлинмаси раҳбари Те Мун Ро расмий ташриф билан Хитойга йўл олди. Ушбу ташриф компаниянинг келгусидаги телевизор ва смартфонлар учун экранлар етказиб бериш стратегиясида бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЗДНет Кореа нашри берган маълумотларга кўра, Те Мун Ро бошчилигидаги делегация дастлаб Ченгдудаги БОE компаниясининг Б16 ишлаб чиқариш линиясига ташриф буюрган. Ушбу завод яқинда ноутбуклар ва бошқа гаджетлар учун мўлжалланган саккизинчи авлод OLED-панелларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйган эди. Samsung раҳбарияти ушбу технологик жараёнлар билан яқиндан танишиб, БОE раҳбарияти билан келгуси ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилган.

Эътиборли жиҳати шундаки, делегация таркибида асосан Samsung Висуал Дисплай (телевизор бўлинмаси) вакиллари жой олган, бироқ мобил бўлинма (МХ) раҳбарлари ташрифда иштирок этишмаган. Бу ҳолат Samsung ҳозирда асосий эътиборни телевизорлар учун дисплей панеллари етказиб бериш масаласига қаратаётганидан далолат беради. Шунга қарамай, Те Мун Ро бир вақтнинг ўзида мобил бўлинмани ҳам бошқаргани боис, БОE ўзининг янги OLED технологияларини смартфонлар сегменти учун ҳам таклиф қилиши эҳтимолдан холи эмас.

TCL ва КСОТ билан стратегик музокаралар

Ташрифнинг иккинчи кунида Samsung раҳбари TCL корпорацияси ва унинг шўъба корхонаси ҳисобланган Чина Стар Оптоэлектроникс Течнологй (КСОТ) мутасаддилари билан учрашиши режалаштирилган. КСОТ ҳозирда Samsung телевизорлари учун LCD-панеллар етказиб берувчи энг йирик ҳамкорлардан бири саналади. Томонлар нафақат дисплей етказиб бериш, балки шартномавий ишлаб чиқариш масалаларини ҳам кўриб чиқишади.

Музокаралар кун тартибидан Samsung томонидан ишлаб чиқилган Тизен операцион тизимини ривожлантириш бўйича ҳамкорлик масаласи ҳам ўрин олган. Бу Samsung ўз дастурий таъминот экотизимини Хитой бозоридаги ишлаб чиқарувчилар орасида янада кенгроқ ёйишни мақсад қилганини кўрсатади. Шунингдек, телевизорлар учун она платалар ишлаб чиқарувчи КВТE компанияси билан ҳам учрашув ўтказилиши кутилмоқда.

Ҳозирги вақтда БОE компанияси Samsung бренди остидаги ўрта тоифадаги смартфонлар ва айрим Galaxy Watch моделлари учун OLED-экранлар етказиб бермоқда. Агар ушбу музокаралар муваффақиятли якунланса, Хитойда ишлаб чиқарилган юқори сифатли панеллар Samsung флагман қурилмаларида ҳам кўпроқ кўриниш бериши мумкин. Бу эса бозорда рақобатнинг кучайишига ва якуний маҳсулот таннархининг пасайишига хизмат қилиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, Samsung компаниясининг Хитой дисплей ишлаб чиқарувчилари билан яқинлашиши глобал бозордаги иқтисодий ўзгаришлар ва технологик пойга билан боғлиқ. Samsung Дисплай ўз эътиборини юқори технологияли ҚД-OLED панелларига қаратаётган бир пайтда, оммавий сегмент учун Хитой компаниялари билан ҳамкорлик қилиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди. Ҳозирча Samsung ушбу музокараларнинг расмий тафсилотларини очиқламаган.

SamsungБОETCLДисплейТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКеча, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаКеча, 21:56Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинКеча, 20:59Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди