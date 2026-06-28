Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро Пекинда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўз маҳсулотлари учун бутловчи қисмлар етказиб бериш занжирини диверсификация қилиш ва Хитойнинг етакчи дисплей ишлаб чиқарувчилари билан алоқаларни мустаҳкамлаш мақсадида муҳим қадам ташлади. Samsung ДХ (Девисе эХпериенсе) бўлинмаси раҳбари Те Мун Ро расмий ташриф билан Хитойга йўл олди. Ушбу ташриф компаниянинг келгусидаги телевизор ва смартфонлар учун экранлар етказиб бериш стратегиясида бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЗДНет Кореа нашри берган маълумотларга кўра, Те Мун Ро бошчилигидаги делегация дастлаб Ченгдудаги БОE компаниясининг Б16 ишлаб чиқариш линиясига ташриф буюрган. Ушбу завод яқинда ноутбуклар ва бошқа гаджетлар учун мўлжалланган саккизинчи авлод OLED-панелларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйган эди. Samsung раҳбарияти ушбу технологик жараёнлар билан яқиндан танишиб, БОE раҳбарияти билан келгуси ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилган.
Эътиборли жиҳати шундаки, делегация таркибида асосан Samsung Висуал Дисплай (телевизор бўлинмаси) вакиллари жой олган, бироқ мобил бўлинма (МХ) раҳбарлари ташрифда иштирок этишмаган. Бу ҳолат Samsung ҳозирда асосий эътиборни телевизорлар учун дисплей панеллари етказиб бериш масаласига қаратаётганидан далолат беради. Шунга қарамай, Те Мун Ро бир вақтнинг ўзида мобил бўлинмани ҳам бошқаргани боис, БОE ўзининг янги OLED технологияларини смартфонлар сегменти учун ҳам таклиф қилиши эҳтимолдан холи эмас.
TCL ва КСОТ билан стратегик музокараларТашрифнинг иккинчи кунида Samsung раҳбари TCL корпорацияси ва унинг шўъба корхонаси ҳисобланган Чина Стар Оптоэлектроникс Течнологй (КСОТ) мутасаддилари билан учрашиши режалаштирилган. КСОТ ҳозирда Samsung телевизорлари учун LCD-панеллар етказиб берувчи энг йирик ҳамкорлардан бири саналади. Томонлар нафақат дисплей етказиб бериш, балки шартномавий ишлаб чиқариш масалаларини ҳам кўриб чиқишади.
Музокаралар кун тартибидан Samsung томонидан ишлаб чиқилган Тизен операцион тизимини ривожлантириш бўйича ҳамкорлик масаласи ҳам ўрин олган. Бу Samsung ўз дастурий таъминот экотизимини Хитой бозоридаги ишлаб чиқарувчилар орасида янада кенгроқ ёйишни мақсад қилганини кўрсатади. Шунингдек, телевизорлар учун она платалар ишлаб чиқарувчи КВТE компанияси билан ҳам учрашув ўтказилиши кутилмоқда.
Ҳозирги вақтда БОE компанияси Samsung бренди остидаги ўрта тоифадаги смартфонлар ва айрим Galaxy Watch моделлари учун OLED-экранлар етказиб бермоқда. Агар ушбу музокаралар муваффақиятли якунланса, Хитойда ишлаб чиқарилган юқори сифатли панеллар Samsung флагман қурилмаларида ҳам кўпроқ кўриниш бериши мумкин. Бу эса бозорда рақобатнинг кучайишига ва якуний маҳсулот таннархининг пасайишига хизмат қилиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, Samsung компаниясининг Хитой дисплей ишлаб чиқарувчилари билан яқинлашиши глобал бозордаги иқтисодий ўзгаришлар ва технологик пойга билан боғлиқ. Samsung Дисплай ўз эътиборини юқори технологияли ҚД-OLED панелларига қаратаётган бир пайтда, оммавий сегмент учун Хитой компаниялари билан ҳамкорлик қилиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди. Ҳозирча Samsung ушбу музокараларнинг расмий тафсилотларини очиқламаган.
…