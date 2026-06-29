Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтарди

·0·Техно
Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтарди

АҚШнинг автомобилсозлик гиганти Ford сунъий интеллект ва автоматлаштирилган тизимларга ҳаддан ташқари ишониб юборгани кутилган самарани бермаганини тан олди. Компания технологик жараёнлардаги камчиликларни бартараф этиш ва маҳсулот сифатини ошириш мақсадида 350 нафар тажрибали муҳандисни, жумладан, аввалги ходимларини яна ишга қабул қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, Ford компаниясининг операцион директори Кумар Галҳотра журналистлар билан суҳбатда автоматлаштирилган сифат назорати тизимлари кутилган натижани кўрсатмаганини таъкидлаган. Шу сабабли, компания "техник мутахассисларни қайтаришга" қарор қилди. Ушбу мутахассислар эҳтиёт қисмлар ҳали завод конвеерига етиб келмасиданоқ улардаги нуқсонларни аниқлаш билан шуғулланади.

Технология ва инсон тажрибаси мувозанати

Ford компаниясининг автомобил аппарат таъминоти муҳандислиги бўйича вице-президенти Чарлес Пооннинг сўзларига кўра, компания сунъий интеллектга оид хато ёндашувни қўллаган. "Биз шунчаки сунъий интеллектни жорий этиш ва унга дизайн талабларини киритиш орқали юқори сифатли маҳсулот олишимиз мумкин деб янглишган эдик", — дейди у.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ford сунъий интеллект режаларидан бутунлай воз кечаётгани йўқ. Аксинча, "грай беард" (оқсоқол) деб аталаётган тажрибали муҳандислар ёш ходимларни ўқитиш ва сунъий интеллект воситаларини қайта дастурлаш учун жалб қилинган. Бу қадам технологияни инсон тажрибаси билан бойитишга қаратилган.

Ушбу стратегик ўзгариш аллақачон ўз мевасини бера бошлади. Ford мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, тажрибали муҳандисларнинг қайтарилиши жорий йилда харажатларни 1 миллиард долларга қисқартириш имконини беради. Сифат назоратининг кучайтирилиши автомобилларни таъмирлаш ва кафолатли хизмат кўрсатиш харажатларини сезиларли даражада камайтиради.

Маълумот ўрнида, Ford бренди шу ҳафтада эълон қилинган ЖД Повер Инитиал Қуалитй Сурвей рейтингида асосий автомобил брендлари орасида юқори ўринни эгаллади. Бу компаниянинг сифатга бўлган эътибори ва инсон омилига қайтиши тўғри қарор эканлигини кўрсатмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Ford автомобиллари ўз ўрнига эга бўлиб, бундай глобал ўзгаришлар бренднинг ишончлилигини янада ошириши кутилмоқда.

FordСунъий IntelлектТехнологияМуҳандисликАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКеча, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаКеча, 21:56Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинКеча, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди