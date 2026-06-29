Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олди

·0·Техно
Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олди

Европа космик агентлиги (ESA) томонидан коинотга учирилган Эуклид телескопи Сомон йўли галактикаси марказининг шу пайтгача бўлган энг батафсил тасвирини яратди. Бор-йўғи 26 соатлик кузатув натижасида олинган ушбу улкан мозаика 60 миллиондан ортиқ юлдузларни ўз ичига олади. Бу кашфиёт нафақат астрономик сурат, балки келажакда экзосайёраларни қидириш учун асосий "таянч харитаси" бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эуклид телескопи ўзининг кенг қамровли кўриш майдони туфайли ушбу мураккаб вазифани рекорд даражадаги қисқа вақт ичида уддалади. Таққослаш учун, Ердаги энг кучли обсерваториялардан бири бўлган Гавайидаги Кек обсерваторияси худди шундай чуқурликдаги тасвирни олиши учун қарийб 2000 соат вақт сарфлаши керак бўларди. Эуклид эса бу ишни бир суткадан сал кўпроқ вақтда якунлаб, Hubble телескопидан 270 марта кенгроқ майдонни бир уринишда қамраб олди.

Экзосайёраларни қидиришда янги босқич

Олинган тасвир гравитацион микролинзалаш усули орқали янги сайёраларни топишда инқилобий аҳамиятга эга. Ушбу усул узоқдаги юлдуз нури олдинги пландаги бошқа бир юлдузнинг гравитацияси таъсирида кучайишига асосланади. Агар олдинги пландаги юлдуз атрофида сайёра мавжуд бўлса, у ёруғлик сигналида ўзига хос ўзгариш ҳосил қилади. ixbt.com маълумотига кўра, охирги 20 йилда топилган 300 га яқин экзосайёраларнинг деярли барчаси айнан галактика маркази йўналишида аниқланган.

Париж астрофизика институти астрономи Жан-Филипп Бёле таъкидлашича, бундай кузатувлар учун юлдузлар зич жойлашган майдон зарур. Эуклид томонидан яратилган мозаика аллақачон фанга маълум бўлган 51 та сайёра тизимини ўз ичига олган. Бу харита NASAнинг келажакда ишга тушириладиган Нанкй Грасе Роман Спасе Телескопе лойиҳаси учун пойдевор вазифасини ўтайди.

Янги хаританинг муҳим жиҳати шундаки, у юлдузларнинг ҳаракатини ва уларнинг бошланғич ҳолатини қайд этиб қўйди. Келажакда Нанкй Грасе Роман телескопи микролинзалаш ҳодисасини аниқлаганида, олимлар Эуклид маълумотларига таяниб, сайёраларнинг массаси ва уларнинг тизимдаги ўрнини аниқ ҳисоблаб чиқиш имконига эга бўладилар.

Совуқ ва олис дунёларни кашф этиш

Анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, микролинзалаш усули фақат иссиқ ва йирик сайёралар билан чекланиб қолмайди. У Қуёш тизимидан ташқаридаги совуқ ва узоқ орбиталарда айланувчи сайёраларни ҳам топишга имкон беради. Олимларнинг тахминича, Сомон йўлидаги деярли ҳар бир юлдуз камида битта шундай сайёрага эга бўлиши мумкин.

Ҳозирда Эуклид кўриш майдонида бўлган ОGLE-2005-БЛГ-390Лб каби совуқ экзосайёралар ва икки юлдузли тизимлардаги объектлар ҳақидаги маълумотлар қайта кўриб чиқилмоқда. Лойиҳа раҳбари Валерия Петтеринонинг сўзларига кўра, телескоп томонидан олинган юқори аниқликдаги тасвирлар вақт ўтиши билан юлдузлар ҳаракати, чанг булутлари структураси ва галактика динамикасини ўрганишда беқиёс манба бўлади.

ЭуклидКоинотESAСомон ЙўлиЭкзосайёра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКеча, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди