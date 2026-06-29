Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотлар
Япония автогиганти Toyota ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Королла Кросс кроссовери негизида мутлақо янги пикап устида иш бошлади. Бразилия йўлларида ушбу моделнинг илк прототиплари синовдан ўтказилаётгани ҳақидаги хабарлар ортидан, Карскоопс нашри автомобилнинг серияли кўриниши қандай бўлишини акс эттирувчи сифатли рендер тасвирларини эълон қилди. Бу янгилик глобал автомобил бозорида ихчам пикапларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда бренднинг стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган тасвирларга кўра, янги пикапнинг олд қисми деярли тўлиқлигича Королла Кросс моделидан ўзлаштирилган. Бироқ автомобилнинг орқа қисми пикап форматига мос равишда тубдан ўзгартирилган бўлиб, у ерда кенг юк платформаси жой олган. Мутахассисларнинг фикрича, муҳандислар ғилдираклар базасини сезиларли даражада ўзгартирмасдан, асосан орқа османи узайтириш ҳисобига юк бўлмаси учун жой очишган. Бу эса автомобилнинг шаҳар шароитида маневр қилиш қобилиятини сақлаб қолишга хизмат қилади.
Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар фақатгина юкхонанинг қўшилиши билан чекланиб қолмайди. Янги модел кенгайтирилган ғилдирак аркалари, том қисмидаги рейлинглар ва бутунлай янгиланган ойналар чизиғига эга бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, орқа чироқлар замонавий услубда — бутун кузов бўйлаб чўзилган ёруғлик чизиғи кўринишида ишланади. Юк бўлмасининг қопқоғи эса юк ортиш ва туширишни осонлаштириш учун махсус ўрнатилган поғона (ступенка) билан жиҳозланиши айтилмоқда.
Техник имкониятлар ва платформаБразилия оммавий ахборот воситалари берган маълумотларга кўра, янги пикап Toyota компаниясининг машҳур ТНГА платформасида барпо этилади. Бироқ пикапнинг оғирроқ юк ташишга мўлжалланганини ҳисобга олиб, ушбу платформа муҳандислар томонидан сезиларли даражада кучайтирилади. Бу эса автомобилга ҳам енгил машина қулайлигини, ҳам юк ташувчи транспорт чидамлилигини беради.
Двигателлар қаторида бир нечта вариантлар тақдим этилиши кутилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, харидорлар қуйидаги танловга эга бўладилар:
- 2,0 литрли атмосфера шароитида ишловчи бензинли двигател;
- 1,8 литрли двигател асосидаги ўзи зарядланувчи гибрид тизим;
- Бензин ва этанолда ишлай оладиган янги турдаги плагин-гибрид (PHEV) қурилмаси.
Бозордаги ўрни ва ишлаб чиқариш муддатиЯнги модел Жанубий Америка бозорида Fiat Торо, Ram Ramпаге ва Chevrolet Монтана каби кучли рақиблар билан беллашиши керак бўлади. Шунингдек, Volkswagen Тукан ва Renault Ниагара каби келажакдаги моделларга қарши муносиб жавоб бўлиши кутилмоқда. Toyota ушбу лойиҳани Бразилиядаги Сорокаба заводида амалга оширишни режалаштирган. Мазкур лойиҳа компаниянинг 2030-йилгача мўлжалланган 11 миллиард реал (тахминан 2,2 миллиард доллар) ҳажмдаги инвестиция дастурининг бир қисмидир.
Қизиғи шундаки, Toyota Шимолий Америка бозори учун ҳам ихчам пикап чиқариш масаласини кўриб чиқмоқда. Бироқ АҚШ ва Канада бозорлари учун Королла Кросс эмас, балки каттароқ ҳажмдаги RAV4 кроссовери базасидан фойдаланиш эҳтимоли юқорироқ экани айтилмоқда. Бу минтақавий бозорларнинг ўзига хос талаблари ва истеъмолчиларнинг ўлчамларга бўлган ёндашуви билан боғлиқ.
Янги пикапнинг расмий премераси 2027-йилнинг биринчи чорагида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ҳозирча моделнинг нархи ва Ўзбекистон каби бошқа минтақаларга етказиб берилиши ҳақида расмий маълумотлар йўқ. Шундай бўлса-да, Toyota брендининг бизнинг бозордаги нуфузини ҳисобга олсак, ушбу ихчам ва тежамкор пикап маҳаллий автомобил ишқибозлари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
…