Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотлар

·16·Авто
Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотлар

Япония автогиганти Toyota ўзининг энг оммабоп моделларидан бири бўлган Королла Кросс кроссовери негизида мутлақо янги пикап устида иш бошлади. Бразилия йўлларида ушбу моделнинг илк прототиплари синовдан ўтказилаётгани ҳақидаги хабарлар ортидан, Карскоопс нашри автомобилнинг серияли кўриниши қандай бўлишини акс эттирувчи сифатли рендер тасвирларини эълон қилди. Бу янгилик глобал автомобил бозорида ихчам пикапларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда бренднинг стратегик қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган тасвирларга кўра, янги пикапнинг олд қисми деярли тўлиқлигича Королла Кросс моделидан ўзлаштирилган. Бироқ автомобилнинг орқа қисми пикап форматига мос равишда тубдан ўзгартирилган бўлиб, у ерда кенг юк платформаси жой олган. Мутахассисларнинг фикрича, муҳандислар ғилдираклар базасини сезиларли даражада ўзгартирмасдан, асосан орқа османи узайтириш ҳисобига юк бўлмаси учун жой очишган. Бу эса автомобилнинг шаҳар шароитида маневр қилиш қобилиятини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар фақатгина юкхонанинг қўшилиши билан чекланиб қолмайди. Янги модел кенгайтирилган ғилдирак аркалари, том қисмидаги рейлинглар ва бутунлай янгиланган ойналар чизиғига эга бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, орқа чироқлар замонавий услубда — бутун кузов бўйлаб чўзилган ёруғлик чизиғи кўринишида ишланади. Юк бўлмасининг қопқоғи эса юк ортиш ва туширишни осонлаштириш учун махсус ўрнатилган поғона (ступенка) билан жиҳозланиши айтилмоқда.

Техник имкониятлар ва платформа

Бразилия оммавий ахборот воситалари берган маълумотларга кўра, янги пикап Toyota компаниясининг машҳур ТНГА платформасида барпо этилади. Бироқ пикапнинг оғирроқ юк ташишга мўлжалланганини ҳисобга олиб, ушбу платформа муҳандислар томонидан сезиларли даражада кучайтирилади. Бу эса автомобилга ҳам енгил машина қулайлигини, ҳам юк ташувчи транспорт чидамлилигини беради.

Двигателлар қаторида бир нечта вариантлар тақдим этилиши кутилмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, харидорлар қуйидаги танловга эга бўладилар:

  • 2,0 литрли атмосфера шароитида ишловчи бензинли двигател;
  • 1,8 литрли двигател асосидаги ўзи зарядланувчи гибрид тизим;
  • Бензин ва этанолда ишлай оладиган янги турдаги плагин-гибрид (PHEV) қурилмаси.
Плагин-гибрид версияси, миш-мишларга кўра, Э-Фоур тўлиқ узатмали тизими билан жиҳозланиши мумкин, бу эса йўлсиз шароитларда автомобилнинг имкониятларини кенгайтиради.

Бозордаги ўрни ва ишлаб чиқариш муддати

Янги модел Жанубий Америка бозорида Fiat Торо, Ram Ramпаге ва Chevrolet Монтана каби кучли рақиблар билан беллашиши керак бўлади. Шунингдек, Volkswagen Тукан ва Renault Ниагара каби келажакдаги моделларга қарши муносиб жавоб бўлиши кутилмоқда. Toyota ушбу лойиҳани Бразилиядаги Сорокаба заводида амалга оширишни режалаштирган. Мазкур лойиҳа компаниянинг 2030-йилгача мўлжалланган 11 миллиард реал (тахминан 2,2 миллиард доллар) ҳажмдаги инвестиция дастурининг бир қисмидир.

Қизиғи шундаки, Toyota Шимолий Америка бозори учун ҳам ихчам пикап чиқариш масаласини кўриб чиқмоқда. Бироқ АҚШ ва Канада бозорлари учун Королла Кросс эмас, балки каттароқ ҳажмдаги RAV4 кроссовери базасидан фойдаланиш эҳтимоли юқорироқ экани айтилмоқда. Бу минтақавий бозорларнинг ўзига хос талаблари ва истеъмолчиларнинг ўлчамларга бўлган ёндашуви билан боғлиқ.

Янги пикапнинг расмий премераси 2027-йилнинг биринчи чорагида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ҳозирча моделнинг нархи ва Ўзбекистон каби бошқа минтақаларга етказиб берилиши ҳақида расмий маълумотлар йўқ. Шундай бўлса-да, Toyota брендининг бизнинг бозордаги нуфузини ҳисобга олсак, ушбу ихчам ва тежамкор пикап маҳаллий автомобил ишқибозлари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

ToyotaКоролла КроссПикапАвто ЯнгиликларГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиБуғ двигателли Форсе оф Натуре мотоцикли 0,4 сонияда 100 км/соат тезликка эришдиКеча, 21:20AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланAvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати биланКеча, 20:25Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилКеча, 20:00BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиКеча, 19:57Mazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиMazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиКеча, 10:51Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Кеча, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси