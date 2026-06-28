Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботлади

·0·Техно
Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботлади

Манчестер университети тадқиқотчилари кимё фанида узоқ йиллардан бери назарий бўлиб келган муҳим ҳодисани амалда исботлашга муваффақ бўлишди. Олимлар илк бор оғир элемент ҳисобланган торий атомлари ўртасида тўғридан-тўғри кимёвий боғланиш мавжудлигини экспериментал тарзда тасдиқладилар. Бу кашфиёт элементлар даврий жадвалидаги энг мураккаб ва оғир металларнинг хусусиятларини тушунишда янги даврни очиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кимёвий боғланиш одатда атомлар ўртасида электронларнинг умумий фойдаланилиши натижасида юзага келади. Бироқ торий каби оғир элементлар учун бу жараённи исботлаш жуда мушкул эди. Сабаби, бундай элементларда электронларнинг ўзини тутиши энгил элементлардан тубдан фарқ қилади ва уларни тўғридан-тўғри кузатиш деярли имконсиз ҳисобланарди. ixbt.com маълумотига кўра, олимлар ушбу тўсиқни енгиб ўтиш учун квант кристаллографиясининг махсус методидан фойдаланишган.

Янги методика ва электронлар тақсимоти

Тадқиқот давомида Ҳиршфельд Атом Рефинемент (ҲАР) деб номланувчи усул қўлланилган. Ушбу технология оғир элемент бирикмаларидаги электронлар тақсимотини аниқ "кўриш" имконини берди. Тадқиқотчилар торийнинг икки хил кластерини ўрганиб чиқдилар: биринчи ҳолатда учта атом битта электронни, иккинчи ҳолатда эса иккита электронни ўзаро бўлишган. ҲАР методи тизимнинг мураккаблигига қарамай, кимёвий боғланиш белгиларини қайд этишга муваффақ бўлди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, умумий электронлар сонининг ўзгариши боғланиш хусусиятларига бевосита таъсир қилади. Энг муҳими, ушбу тажриба натижалари аввалроқ амалга оширилган назарий ҳисоб-китоблар билан тўлиқ мос келди. Бу эса торий-торий типидаги боғланишлар мавжудлигига оид илк тўғридан-тўғри далил бўлиб хизмат қилмоқда.

Илмий кашфиётнинг аҳамияти ва келажаги

Ушбу ишнинг яна бир муҳим жиҳати қўлланилган методнинг қулайлигидадир. ҲАР усули стандарт рентген дифракцияси маълумотларини квант-механик ҳисоб-китоблар билан бирлаштиради. Бу эса уни анъанавий электрон зичлигини таҳлил қилиш усулларидан кўра анча осон ва арзонроқ қилади. Аввалги методлар учун ўта юқори сифатли кристаллар ва мураккаб лаборатория шароитлари талаб этиларди.

Тадқиқот муаллифларининг фикрича, янги ёндашув нафақат торий бирикмаларини, балки электронлар ҳаракатини кузатиш қийин бўлган бошқа мураккаб материалларни ўрганишда ҳам қўл келади. Бу кашфиёт келажакда ядро энергетикаси, янги турдаги материаллар яратиш ва радиоактив элементлар билан хавфсиз ишлаш технологияларини ривожлантиришда муҳим пойдевор бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу методиканинг ўрганилиши материалшунослик ва фундаментал кимё соҳасидаги тадқиқотларни янги босқичга олиб чиқиши мумкин. Оғир металлар кимёсининг сирлари очилиши нафақат назарий илм-фан, балки амалий саноат учун ҳам катта истиқболлар вада қилмоқда.

КимёТорийИлм-фанКвант ФизикасиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКеча, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаКеча, 21:56Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинКеча, 20:59Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди