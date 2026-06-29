Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этади

·0·Спорт
Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этади

Англия Премер-лигасининг амалдаги вице-чемпиони Манчестер Сити ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик юришини амалга оширишга яқин турибди. Челси клубининг ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо "шаҳарликлар" сафига ўтишга розилик берди. Бу ҳақда Фоот Меркато нашри хабар тарқатди. Маълум қилинишича, Франция терма жамоаси аъзоси ва Манчестер Сити ўртасида шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфернинг амалга ошишида асосий омиллардан бири сифатида Манчестер Сити клубида Пеп Гуардиола ўрнини эгаллаши кутилаётган Энзо Мареска омили кўрсатилмоқда. Италиялик мутахассис 2024-йилнинг июльидан 2025-йилнинг январига қадар Челси жамоасида Мало Густо билан бирга ишлаган. Уларнинг ўртасидаги илиқ муносабат ва ўзаро тушуниш футболчининг Манчестерга кўчиб ўтиш қарорига жиддий таъсир кўрсатган.

Энзо Мареска ва Мало Густо иттифоқи

Мало Густо ва Энзо Мареска биргаликда Челси сафида сезиларли муваффақиятларга эришишган. Хусусан, улар 2025-йилда FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга киритишган эди. Мареска ўзининг янги спорт лойиҳасида француз ҳимоячисини асосий бўғинлардан бири сифатида кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам собиқ устози қўл остида яна ўйнаш ғоясини катта иштиёқ билан қабул қилган.

Мало Густо 2023-йилнинг январида Лион клубидан 30 миллион евро эвазига Лондонга кўчиб ўтган эди. Ўтган вақт мобайнида у барча мусобақаларда 134 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол ва 17 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси кубогини ҳам боши узра баланд кўтарган.

Трансфер нархи ва музокаралар жараёни

Гарчи футболчи билан келишувга эришилган бўлса-да, Манчестер Сити раҳбарияти энди Челси билан трансфер суммаси борасида музокара олиб бориши керак. Goal.com нашри таҳлилига кўра, "кўклар" ўз ҳимоячиси учун катта миқдорда маблағ талаб қилишади. Бунинг асосий сабаби — Густонинг Лондон клуби билан 2030-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлигидир.

Челси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Манчестер Сити жамоасини кучайтиришни истамаяпти. Шу сабабли, музокаралар анча мураккаб кечиши кутилмоқда. Ҳозирда Мало Густо бор эътиборини Франция терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 турнирига қаратган. У Швецияга қарши бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи ўйинига тайёргарлик кўрмоқда.

Манчестер Сити ушбу трансфер орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб, ўтган мавсумда чемпионликни илиб кетган Арсенал клубидан реванш олишни кўзламоқда. Агар клублар ўзаро келишувга эришса, Густо яқин ҳафталар ичида Манчестерда тиббий кўрикдан ўтиши мумкин.

Манчестер СитиЧелсиМало ГустоТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқулладиБугун, 01:38Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:5817 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди