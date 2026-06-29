Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этади
Англия Премер-лигасининг амалдаги вице-чемпиони Манчестер Сити ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик юришини амалга оширишга яқин турибди. Челси клубининг ўнг қанот ҳимоячиси Мало Густо "шаҳарликлар" сафига ўтишга розилик берди. Бу ҳақда Фоот Меркато нашри хабар тарқатди. Маълум қилинишича, Франция терма жамоаси аъзоси ва Манчестер Сити ўртасида шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфернинг амалга ошишида асосий омиллардан бири сифатида Манчестер Сити клубида Пеп Гуардиола ўрнини эгаллаши кутилаётган Энзо Мареска омили кўрсатилмоқда. Италиялик мутахассис 2024-йилнинг июльидан 2025-йилнинг январига қадар Челси жамоасида Мало Густо билан бирга ишлаган. Уларнинг ўртасидаги илиқ муносабат ва ўзаро тушуниш футболчининг Манчестерга кўчиб ўтиш қарорига жиддий таъсир кўрсатган.
Энзо Мареска ва Мало Густо иттифоқиМало Густо ва Энзо Мареска биргаликда Челси сафида сезиларли муваффақиятларга эришишган. Хусусан, улар 2025-йилда FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолибликни қўлга киритишган эди. Мареска ўзининг янги спорт лойиҳасида француз ҳимоячисини асосий бўғинлардан бири сифатида кўрмоқда. Футболчининг ўзи ҳам собиқ устози қўл остида яна ўйнаш ғоясини катта иштиёқ билан қабул қилган.
Мало Густо 2023-йилнинг январида Лион клубидан 30 миллион евро эвазига Лондонга кўчиб ўтган эди. Ўтган вақт мобайнида у барча мусобақаларда 134 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол ва 17 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шунингдек, у 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси кубогини ҳам боши узра баланд кўтарган.
Трансфер нархи ва музокаралар жараёниГарчи футболчи билан келишувга эришилган бўлса-да, Манчестер Сити раҳбарияти энди Челси билан трансфер суммаси борасида музокара олиб бориши керак. Goal.com нашри таҳлилига кўра, "кўклар" ўз ҳимоячиси учун катта миқдорда маблағ талаб қилишади. Бунинг асосий сабаби — Густонинг Лондон клуби билан 2030-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлигидир.
Челси ўзининг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Манчестер Сити жамоасини кучайтиришни истамаяпти. Шу сабабли, музокаралар анча мураккаб кечиши кутилмоқда. Ҳозирда Мало Густо бор эътиборини Франция терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 турнирига қаратган. У Швецияга қарши бўлиб ўтадиган 1/16 финал босқичи ўйинига тайёргарлик кўрмоқда.
Манчестер Сити ушбу трансфер орқали ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаб, ўтган мавсумда чемпионликни илиб кетган Арсенал клубидан реванш олишни кўзламоқда. Агар клублар ўзаро келишувга эришса, Густо яқин ҳафталар ичида Манчестерда тиббий кўрикдан ўтиши мумкин.
…