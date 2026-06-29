Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқуллади
Лондоннинг Челси клуби таркибни кучайтириш борасида кутилмаган йўналишни танлади. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўзининг Баер Леверкусендаги муваффақиятларида асосий фигура бўлган Гранит Хҳака номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер нафақат мутахассиснинг хоҳиши, балки жамоа етакчиси Коул Палмер томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Челси айни дамда Швейцария терма жамоаси сардорини Лондоннинг ғарбий қисмига қайтариш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Коул Палмер ижтимоий тармоқларда ушбу трансфер ҳақидаги хабарларга ўз муносабатини билдириб, инсайдер Fabrizio Romano томонидан эълон қилинган постга "лайк" босган. Бу эса инглиз футболчисининг тажрибали ярим ҳимоячи билан бирга ўйнашга тайёрлигидан далолат беради.
Тажриба ва ёшлар ўртасидаги мувозанатЧелси хўжайинларининг сўнгги йиллардаги сиёсати асосан ёш иқтидорларни сотиб олишга қаратилган эди. Бироқ ўтган мавсумдаги омадсиз натижалар ва жамоанинг турнир жадвалида 10-ўринни эгаллаши кийиниш хонасида етакчи характерга эга футболчи етишмаётганини кўрсатди. Гранит Хҳака айнан мана шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.
Хаби Алонсо учун Хҳака бегона эмас. Улар Германия чемпионатида бирга ишлаб, тарихий чемпионликка эришишган. Мураббий майдон марказида интизом ва тактик кўрсатмаларни аниқ бажарадиган, ёш футболчиларга йўл-йўриқ кўрсата оладиган профессионални кўришни истайди. Ҳозирда 33 ёшни қарши олган ярим ҳимоячи Сандерленд сафида ажойиб мавсум ўтказиб, жамоасининг еврокубокларга йўлланма олишига ҳисса қўшди.
Гарчи футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқалар мустаҳкам бўлса-да, трансфер жараёни осон кечаётгани йўқ. Челси томонидан юборилган дастлабки расмий таклиф Сандерленд раҳбарияти томонидан рад этилган. Шимолий клуб ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас, аммо Лондон клубининг молиявий имкониятлари ва футболчининг Англия Премер-лигаси элитаси сафига қайтиш истаги вазиятни ўзгартириши мумкин.
Хҳака учун Лондон бегона шаҳар эмас. У узоқ йиллар давомида Арсенал сафида тўп сурган ва жамоа сардори даражасигача кўтарилган. Унинг Премер-лига муҳитини яхши билиши ва оғир дамларда масъулиятни ўз бўйнига олиш хусусияти Челси мухлислари орасида ҳам турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кўпчилик бу трансферни жамоанинг прагматик йўлга ўтаётганидан нишона деб ҳисобламоқда.
…