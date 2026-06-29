Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқуллади

·0·Спорт
Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хҳака келишини маъқуллади

Лондоннинг Челси клуби таркибни кучайтириш борасида кутилмаган йўналишни танлади. Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўзининг Баер Леверкусендаги муваффақиятларида асосий фигура бўлган Гранит Хҳака номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер нафақат мутахассиснинг хоҳиши, балки жамоа етакчиси Коул Палмер томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Челси айни дамда Швейцария терма жамоаси сардорини Лондоннинг ғарбий қисмига қайтариш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Коул Палмер ижтимоий тармоқларда ушбу трансфер ҳақидаги хабарларга ўз муносабатини билдириб, инсайдер Fabrizio Romano томонидан эълон қилинган постга "лайк" босган. Бу эса инглиз футболчисининг тажрибали ярим ҳимоячи билан бирга ўйнашга тайёрлигидан далолат беради.

Тажриба ва ёшлар ўртасидаги мувозанат

Челси хўжайинларининг сўнгги йиллардаги сиёсати асосан ёш иқтидорларни сотиб олишга қаратилган эди. Бироқ ўтган мавсумдаги омадсиз натижалар ва жамоанинг турнир жадвалида 10-ўринни эгаллаши кийиниш хонасида етакчи характерга эга футболчи етишмаётганини кўрсатди. Гранит Хҳака айнан мана шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.

Хаби Алонсо учун Хҳака бегона эмас. Улар Германия чемпионатида бирга ишлаб, тарихий чемпионликка эришишган. Мураббий майдон марказида интизом ва тактик кўрсатмаларни аниқ бажарадиган, ёш футболчиларга йўл-йўриқ кўрсата оладиган профессионални кўришни истайди. Ҳозирда 33 ёшни қарши олган ярим ҳимоячи Сандерленд сафида ажойиб мавсум ўтказиб, жамоасининг еврокубокларга йўлланма олишига ҳисса қўшди.

Гарчи футболчи ва мураббий ўртасидаги алоқалар мустаҳкам бўлса-да, трансфер жараёни осон кечаётгани йўқ. Челси томонидан юборилган дастлабки расмий таклиф Сандерленд раҳбарияти томонидан рад этилган. Шимолий клуб ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас, аммо Лондон клубининг молиявий имкониятлари ва футболчининг Англия Премер-лигаси элитаси сафига қайтиш истаги вазиятни ўзгартириши мумкин.

Хҳака учун Лондон бегона шаҳар эмас. У узоқ йиллар давомида Арсенал сафида тўп сурган ва жамоа сардори даражасигача кўтарилган. Унинг Премер-лига муҳитини яхши билиши ва оғир дамларда масъулиятни ўз бўйнига олиш хусусияти Челси мухлислари орасида ҳам турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кўпчилик бу трансферни жамоанинг прагматик йўлга ўтаётганидан нишона деб ҳисобламоқда.

ЧелсеаГранит ХҳакаКоул ПалмерХаби АлонсоТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:5817 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23Реал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиРеал Мадрид ва Жозе Моуринью Эндрик борасида якуний қарорга келдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди