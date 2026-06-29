Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйди

·0·Спорт
Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйди

Бразилия футболи афсонаси Ромарио машҳур футболчилар ўртасида тезкор танлов қилди. Беллингҳэм, Педри, Ҳоланд, Роналду, Мбаппе ва бошқа юлдузлар орасидаги савол-жавоб охирида эса кутилмаган ва кулгили жавоб янгради.

Собиқ ҳужумчи деярли барча таққослашларда Лионел Мессини танлади. Аммо навбат ўзига келганда, қарорини дарҳол ўзгартирди.

Аввалига Олисе устун келди

Журналист Ромариога замонавий футболнинг бир қатор иқтидорли ўйинчилари ўртасида танлов қилишни таклиф этди.

Дастлаб у Жуд Беллингҳэм ва Майкл Олисе орасида Олисени танлади. Кейин Олисени Дезире Дуэдан ҳам устун қўйди.

Бироқ Олисе Педри билан таққосланганда, Ромарио испаниялик ярим ҳимоячини афзал кўрди.

Педридан кейин Ҳоланд танланди

Ромарио Педрини Бруну Фернандешдан устун қўйди. Аммо навбат Эрлинг Ҳоландга келганда, бразилияликнинг танлови ўзгарди.

У Ҳоландни:

  • Педридан;

  • Муҳаммад Салоҳдан

устун деб топди.

Аммо норвегиялик ҳужумчи Криштиану Роналду билан таққосланганда, Ромарио португалиялик юлдузни танлади.

Месси барча рақиблардан устун келди

Криштиану Роналду ва Лионел Месси ўртасидаги танловда Ромарио аргентиналикни афзал кўрди.

Шундан кейин Мессига қарши қатор юлдузлар номи айтилди:

  • Неймар;

  • Ҳарри Кейн;

  • Усмон Дембеле;

  • Килиан Мбаппе;

  • Ламин Ямал;

  • Винисиус Жуниор.

Ромарио уларнинг барчасидан Мессини устун қўйди.

Шу тариқа, Месси савол-жавобнинг деярли мутлақ ғолибига айланди.

Охирги саволда кутилмаган жавоб

Журналист сўнгги саволда Лионел Месси ва Ромарионинг ўзини таққослади.

Бразилиялик афсона бу сафар узоқ ўйлаб ўтирмади:

«Ромарио!» — деб жавоб берди у кулиб.

Бу жавоб суҳбатнинг энг қизиқ ва мухлислар эътиборини тортган қисмига айланди.

Афсона ҳазил билан ўзини танлади

Ромарионинг танловлари унинг Мессига жуда юқори баҳо беришини кўрсатди. Бироқ бразилиялик собиқ ҳужумчи охирги саволда ўзининг машҳур ишончи ва ҳазиломуз услубини намоён қилди.

Футбол мухлислари орасида эса яна бир баҳс бошланиши аниқ: Месси ҳақиқатан ҳам барча санаб ўтилган футболчилардан устунми ёки Ромарионинг охирги танлови ҳақиқатга яқинми?

Сизнингча, Месси ва Ромарио ўртасида ким кучлироқ эди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:3490+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаРоналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаБугун, 02:33Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди