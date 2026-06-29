Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйди
Бразилия футболи афсонаси Ромарио машҳур футболчилар ўртасида тезкор танлов қилди. Беллингҳэм, Педри, Ҳоланд, Роналду, Мбаппе ва бошқа юлдузлар орасидаги савол-жавоб охирида эса кутилмаган ва кулгили жавоб янгради.
Собиқ ҳужумчи деярли барча таққослашларда Лионел Мессини танлади. Аммо навбат ўзига келганда, қарорини дарҳол ўзгартирди.
Аввалига Олисе устун келди
Журналист Ромариога замонавий футболнинг бир қатор иқтидорли ўйинчилари ўртасида танлов қилишни таклиф этди.
Дастлаб у Жуд Беллингҳэм ва Майкл Олисе орасида Олисени танлади. Кейин Олисени Дезире Дуэдан ҳам устун қўйди.
Бироқ Олисе Педри билан таққосланганда, Ромарио испаниялик ярим ҳимоячини афзал кўрди.
Педридан кейин Ҳоланд танланди
Ромарио Педрини Бруну Фернандешдан устун қўйди. Аммо навбат Эрлинг Ҳоландга келганда, бразилияликнинг танлови ўзгарди.
У Ҳоландни:
Педридан;
Муҳаммад Салоҳдан
устун деб топди.
Аммо норвегиялик ҳужумчи Криштиану Роналду билан таққосланганда, Ромарио португалиялик юлдузни танлади.
Месси барча рақиблардан устун келди
Криштиану Роналду ва Лионел Месси ўртасидаги танловда Ромарио аргентиналикни афзал кўрди.
Шундан кейин Мессига қарши қатор юлдузлар номи айтилди:
Неймар;
Ҳарри Кейн;
Усмон Дембеле;
Килиан Мбаппе;
Ламин Ямал;
Винисиус Жуниор.
Ромарио уларнинг барчасидан Мессини устун қўйди.
Шу тариқа, Месси савол-жавобнинг деярли мутлақ ғолибига айланди.
Охирги саволда кутилмаган жавоб
Журналист сўнгги саволда Лионел Месси ва Ромарионинг ўзини таққослади.
Бразилиялик афсона бу сафар узоқ ўйлаб ўтирмади:
«Ромарио!» — деб жавоб берди у кулиб.
Бу жавоб суҳбатнинг энг қизиқ ва мухлислар эътиборини тортган қисмига айланди.
Афсона ҳазил билан ўзини танлади
Ромарионинг танловлари унинг Мессига жуда юқори баҳо беришини кўрсатди. Бироқ бразилиялик собиқ ҳужумчи охирги саволда ўзининг машҳур ишончи ва ҳазиломуз услубини намоён қилди.
Футбол мухлислари орасида эса яна бир баҳс бошланиши аниқ: Месси ҳақиқатан ҳам барча санаб ўтилган футболчилардан устунми ёки Ромарионинг охирги танлови ҳақиқатга яқинми?
Сизнингча, Месси ва Ромарио ўртасида ким кучлироқ эди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…