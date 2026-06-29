90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди
ЖЧ-2026 плей-офф босқичининг илк баҳси мухлисларни сўнгги сонияларгача ҳаяжонда ушлаб турди. Жанубий Африка Республикаси ва Канада ўртасидаги тенг кураш тақдирини асосий вақт охирида урилган ягона гол ҳал қилди.
Учрашув давомида ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди. Аммо барча қўшимча бўлимлар бошланишини кутаётган бир пайтда Стивен Эстакио Канадага тарихий ғалабани тақдим этди.
90 дақиқа давомида дарвозалар очилмади
ЖАР ва Канада учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳимояда тартибли ҳаракат қилди.
Жамоалар хавфли вазиятлар яратишга уринган бўлса-да, асосий вақтнинг катта қисмида дарвозабонларни доғда қолдира олмади. Баҳс қўшимча бўлимларга ўтиши кутилаётган эди.
Эстакионинг зарбаси Канадага ғалаба келтирди
Ҳакам иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Канада ҳал қилувчи ҳужумни ташкил қилди.
90+2-дақиқада Стивен Эстакио аниқ зарба йўллаб, ЖАР дарвозасини ишғол этди.
Сўнгги дақиқаларда урилган ягона гол Канадага 1/8 финал йўлланмасини тақдим этди.
Жанубий Африка қолган қисқа вақт ичида ҳисобни тенглаштиришга улгурмади — 0:1.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
ЖАР — Канада — 0:1
Гол: Эстакио, 90+2.
ЖАР: Уилямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоэна, Ситхоле, Масеко (Мореми, 86), Мофокенг (Мбата, 46), Апполлис, Макгопа (Рейнерс, 86).
Канада: Крепо, Жонстон, Бомбито (Сигур, 59), Корнелиус, Лареа, Бюкенен (Девис, 75), Салиба (Де Фужерол, 59), Эстакио, Миллар (Шаффелбург, 70), Олувасейи (Промис Девид, 70), Жонатан Девид.
Канаданинг кейинги рақиби ким бўлади?
Канада миллий жамоаси энди 1/8 финал босқичида Нидерландия — Марокаш учрашуви ғолибига қарши майдонга тушади.
Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам гуруҳ босқичида ўз кучини намойиш этгани сабаб канадаликларни навбатда янада мураккаб синов кутмоқда.
Плей-оффнинг илк драмаси
Ушбу учрашув плей-офф босқичида биргина вазият бутун турнир тақдирини ўзгартириши мумкинлигини кўрсатди.
ЖАР 90 дақиқадан ортиқ вақт давомида рақибига қаршилик кўрсатди, аммо сўнгги лаҳзадаги битта зарба жамоанинг мундиалдаги иштирокини якунлади.
Сизнингча, Канада 1/8 финалда Нидерландия ёки Марокашдан қай бири билан ўйнаса, ғалаба қозониш имконияти юқорироқ бўлади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…