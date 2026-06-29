90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди

·0·Спорт
90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди

ЖЧ-2026 плей-офф босқичининг илк баҳси мухлисларни сўнгги сонияларгача ҳаяжонда ушлаб турди. Жанубий Африка Республикаси ва Канада ўртасидаги тенг кураш тақдирини асосий вақт охирида урилган ягона гол ҳал қилди.

Учрашув давомида ҳар икки жамоа эҳтиёткор ҳаракат қилди. Аммо барча қўшимча бўлимлар бошланишини кутаётган бир пайтда Стивен Эстакио Канадага тарихий ғалабани тақдим этди.

90 дақиқа давомида дарвозалар очилмади

ЖАР ва Канада учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ҳимояда тартибли ҳаракат қилди.

Жамоалар хавфли вазиятлар яратишга уринган бўлса-да, асосий вақтнинг катта қисмида дарвозабонларни доғда қолдира олмади. Баҳс қўшимча бўлимларга ўтиши кутилаётган эди.

Эстакионинг зарбаси Канадага ғалаба келтирди

Ҳакам иккинчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Канада ҳал қилувчи ҳужумни ташкил қилди.

90+2-дақиқада Стивен Эстакио аниқ зарба йўллаб, ЖАР дарвозасини ишғол этди.

Сўнгги дақиқаларда урилган ягона гол Канадага 1/8 финал йўлланмасини тақдим этди.

Жанубий Африка қолган қисқа вақт ичида ҳисобни тенглаштиришга улгурмади — 0:1.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

ЖАР — Канада — 0:1

Гол: Эстакио, 90+2.

ЖАР: Уилямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мокоэна, Ситхоле, Масеко (Мореми, 86), Мофокенг (Мбата, 46), Апполлис, Макгопа (Рейнерс, 86).

Канада: Крепо, Жонстон, Бомбито (Сигур, 59), Корнелиус, Лареа, Бюкенен (Девис, 75), Салиба (Де Фужерол, 59), Эстакио, Миллар (Шаффелбург, 70), Олувасейи (Промис Девид, 70), Жонатан Девид.

Канаданинг кейинги рақиби ким бўлади?

Канада миллий жамоаси энди 1/8 финал босқичида Нидерландия — Марокаш учрашуви ғолибига қарши майдонга тушади.

Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам гуруҳ босқичида ўз кучини намойиш этгани сабаб канадаликларни навбатда янада мураккаб синов кутмоқда.

Плей-оффнинг илк драмаси

Ушбу учрашув плей-офф босқичида биргина вазият бутун турнир тақдирини ўзгартириши мумкинлигини кўрсатди.

ЖАР 90 дақиқадан ортиқ вақт давомида рақибига қаршилик кўрсатди, аммо сўнгги лаҳзадаги битта зарба жамоанинг мундиалдаги иштирокини якунлади.

Сизнингча, Канада 1/8 финалда Нидерландия ёки Марокашдан қай бири билан ўйнаса, ғалаба қозониш имконияти юқорироқ бўлади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаРоналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаБугун, 02:33Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди