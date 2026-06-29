Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқда

·32·Спорт
Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқда

Футбол оламининг тирик афсонаси, бразилиялик Роналдо Назарио Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳақида юқори фикр билдирди. Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин стартдан сўнг, "Сўйлоқ" лақаби билан машҳур бўлган собиқ футболчи франциялик юлдузни ўзининг вориси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе турнирнинг дастлабки учта учрашувида тўртта гол ва иккита голли узатмани амалга ошириб, мутахассислар эътиборини тортди. Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоанинг асосий қуролига айланган ҳужумчи, ўз ўйини билан нафақат мухлисларни, балки футбол тарихидаги энг буюк тўпурарлардан бирини ҳам ҳайратда қолдирган.

Афсонанинг эътирофи

ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида Роналдо Мбаппе ва Лионель Месси каби ўйинчиларнинг футбол мероси ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Килианнинг майдондаги ҳаракатлари, тезлиги ва вазиятларни якунлаш маҳорати унинг ўзининг энг яхши йилларини ёдга солмоқда.

"Мбаппенинг ўйин услуби менга ўзимнинг энг юқори чўққидаги даврларимни эслатади. У бугунги куннинг энг буюк ўйинчиларидан бири ва футбол афсоналарининг табиий давомчисидир. У ва Месси статистикалардан юқори турувчи, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар бўлишга лойиқ футболчилардир", — дейди бразилиялик афсона.

Жаҳон чемпионатидаги ёрқин старт

Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатини жуда сермаҳсул бошлади. У Сенегалга қарши баҳсда дубл қайд этган бўлса, Ироқ билан ўйинда ҳам рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди. Норвегия билан кечган баҳсда гол ура олмаган бўлса-да, иккита голли узатма билан жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.

Ҳозирда у "Олтин бутса" ва турнирнинг энг яхши футболчиси учун бериладиган "Олтин тўп" соврини учун Лионель Месси билан жиддий рақобат олиб бормоқда. Мутахассислар Мбаппенинг жисмоний ҳолати ва техник имкониятлари уни тўхтатиб бўлмас кучга айлантираётганини таъкидлашмоқда.

Реал Мадрид юлдузлари етакчилик қилмоқда

Қизиғи шундаки, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган мундиалда Реал Мадрид клуби аъзолари энг кўп гол уриш бўйича етакчилик қилмоқда. Мадридликлар ҳисобидаги 11 та голдан 8 таси айнан Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор ҳисобига тўғри келади. Ҳар икки ҳужумчи ҳам ўз ҳисобига тўрттадан гол ёздириб қўйган.

Франция терма жамоаси ўзининг ҳужумкор салоҳияти билан турнир фаворитларидан бири бўлиб қолмоқда. Мбаппенинг бундай юқори спорт формасида эканлиги "уч ранглилар"нинг чемпионлик сари йўлини анча осонлаштириши кутилмоқда.

МбаппеРоналдоФутболРеал МадридЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:5817 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди