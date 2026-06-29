Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқда
Футбол оламининг тирик афсонаси, бразилиялик Роналдо Назарио Франция терма жамоаси ва Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе ҳақида юқори фикр билдирди. Шимолий Америкада ўтаётган 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин стартдан сўнг, "Сўйлоқ" лақаби билан машҳур бўлган собиқ футболчи франциялик юлдузни ўзининг вориси деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе турнирнинг дастлабки учта учрашувида тўртта гол ва иккита голли узатмани амалга ошириб, мутахассислар эътиборини тортди. Дидиер Десчампс бошчилигидаги жамоанинг асосий қуролига айланган ҳужумчи, ўз ўйини билан нафақат мухлисларни, балки футбол тарихидаги энг буюк тўпурарлардан бирини ҳам ҳайратда қолдирган.
Афсонанинг эътирофиЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида Роналдо Мбаппе ва Лионель Месси каби ўйинчиларнинг футбол мероси ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Килианнинг майдондаги ҳаракатлари, тезлиги ва вазиятларни якунлаш маҳорати унинг ўзининг энг яхши йилларини ёдга солмоқда.
"Мбаппенинг ўйин услуби менга ўзимнинг энг юқори чўққидаги даврларимни эслатади. У бугунги куннинг энг буюк ўйинчиларидан бири ва футбол афсоналарининг табиий давомчисидир. У ва Месси статистикалардан юқори турувчи, турнир тарихидаги энг яхши тўпурарлар бўлишга лойиқ футболчилардир", — дейди бразилиялик афсона.
Жаҳон чемпионатидаги ёрқин стартКилиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатини жуда сермаҳсул бошлади. У Сенегалга қарши баҳсда дубл қайд этган бўлса, Ироқ билан ўйинда ҳам рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди. Норвегия билан кечган баҳсда гол ура олмаган бўлса-да, иккита голли узатма билан жамоасининг ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Ҳозирда у "Олтин бутса" ва турнирнинг энг яхши футболчиси учун бериладиган "Олтин тўп" соврини учун Лионель Месси билан жиддий рақобат олиб бормоқда. Мутахассислар Мбаппенинг жисмоний ҳолати ва техник имкониятлари уни тўхтатиб бўлмас кучга айлантираётганини таъкидлашмоқда.
Реал Мадрид юлдузлари етакчилик қилмоқдаҚизиғи шундаки, АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган мундиалда Реал Мадрид клуби аъзолари энг кўп гол уриш бўйича етакчилик қилмоқда. Мадридликлар ҳисобидаги 11 та голдан 8 таси айнан Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор ҳисобига тўғри келади. Ҳар икки ҳужумчи ҳам ўз ҳисобига тўрттадан гол ёздириб қўйган.
Франция терма жамоаси ўзининг ҳужумкор салоҳияти билан турнир фаворитларидан бири бўлиб қолмоқда. Мбаппенинг бундай юқори спорт формасида эканлиги "уч ранглилар"нинг чемпионлик сари йўлини анча осонлаштириши кутилмоқда.
…