Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»

·0·Спорт
Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»

Португалия миллий жамоасининг Колумбияга қарши голсиз дуранги Рикарду Куарежмани қониқтирмади. Собиқ футболчи жамоада маҳорат ва иқтидор етарли эканини, аммо майдонда иштиёқ, жасорат ва ижодкорлик кўринмаётганини таъкидлади.

Португалияни 1/16 финалда Хорватияга қарши жиддий синов кутаётган бир пайтда, Куарежманинг танқиди мухлислар орасида катта муҳокама уйғотиши мумкин.

Колумбияга қарши баҳсда гол урилмади

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия ва Колумбия миллий жамоалари 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.

Куарежма учрашувни бевосита стадиондан кузатганини ва ҳамюртларининг ҳаракатларидан норози бўлганини билдирди.

«Жамоага қувонч ва ижодкорлик етишмаяпти. Иштиёқ йўқ, бизга доим хос бўлган жасорат ҳам кўринмаяпти», — деди у.

«Улар чарчаган ва руҳан тушкун кўринди»

Португалия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси футболчиларнинг жисмоний ҳолатидан кўра, руҳий кайфиятига кўпроқ эътибор қаратди.

Унинг фикрича, жамоа майдонда ўзига ишонч билан ҳаракат қилмаган ва рақибга босим ўтказиш учун етарли характер кўрсатмаган.

«Ўйинни стадиондан томоша қилиш имконига эга бўлдим. Улар чарчагандек ва руҳан тушкун ҳолатда кўринди. Характер ҳам етишмаяпти», — деди Куарежма.

Иқтидор бор, аммо таваккалчилик йўқ

Куарежма Португалия таркибидаги футболчиларнинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини айтди. Бироқ жаҳон чемпионати каби катта мусобақада фақат индивидуал иқтидорнинг ўзи етарли эмаслигини таъкидлади.

У жамоада қуйидаги жиҳатлар етишмаётганини санаб ўтди:

  • қувонч ва иштиёқ;

  • ижодкорлик;

  • жасорат;

  • характер;

  • таваккалчилик;

  • ғалабага бўлган кучли истак.

«Футболчиларда маҳорат ҳам, иқтидор ҳам етарли. Аммо улар риск қилишга қўрқишяпти», — деди у LiveModeTV эфирида.

Хорватияга қарши бундай ўйин етарли бўладими?

Португалия 1/16 финалда Хорватия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Учрашув 3 июль куни Тошкент вақти билан соат 04:00 да бошланади. Хорватия плей-офф баҳсларидаги катта тажрибаси ва охиригача курашиши билан танилган.

Шу боис Португалия Колумбияга қарши кўрсатган эҳтиёткор ўйинини такрорласа, кейинги босқичга чиқишда жиддий қийинчиликка дуч келиши мумкин.

Плей-офф олдидан жиддий огоҳлантириш

Куарежманинг танқиди Португалия учун ҳал қилувчи ўйин олдидан ўзига хос огоҳлантириш бўлди.

Жамоада юқори савияли футболчилар кўп, аммо собиқ яримҳимоячининг фикрича, улар майдонда эркинроқ, жасурроқ ва таваккал қилиб ҳаракат қилиши керак.

Сизнингча, Португалия Хорватияга қарши ўйинда ўзгариб, ҳақиқий кучини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиЗико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолдиБугун, 06:50Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиРомарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиБугун, 06:42МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:3490+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаРоналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаБугун, 02:33Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди