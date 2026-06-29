Куарежма Португалияни қаттиқ танқид қилди: «Улар риск қилишдан қўрқяпти»
Португалия миллий жамоасининг Колумбияга қарши голсиз дуранги Рикарду Куарежмани қониқтирмади. Собиқ футболчи жамоада маҳорат ва иқтидор етарли эканини, аммо майдонда иштиёқ, жасорат ва ижодкорлик кўринмаётганини таъкидлади.
Португалияни 1/16 финалда Хорватияга қарши жиддий синов кутаётган бир пайтда, Куарежманинг танқиди мухлислар орасида катта муҳокама уйғотиши мумкин.
Колумбияга қарши баҳсда гол урилмади
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг сўнгги турида Португалия ва Колумбия миллий жамоалари 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади.
Куарежма учрашувни бевосита стадиондан кузатганини ва ҳамюртларининг ҳаракатларидан норози бўлганини билдирди.
«Жамоага қувонч ва ижодкорлик етишмаяпти. Иштиёқ йўқ, бизга доим хос бўлган жасорат ҳам кўринмаяпти», — деди у.
«Улар чарчаган ва руҳан тушкун кўринди»
Португалия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси футболчиларнинг жисмоний ҳолатидан кўра, руҳий кайфиятига кўпроқ эътибор қаратди.
Унинг фикрича, жамоа майдонда ўзига ишонч билан ҳаракат қилмаган ва рақибга босим ўтказиш учун етарли характер кўрсатмаган.
«Ўйинни стадиондан томоша қилиш имконига эга бўлдим. Улар чарчагандек ва руҳан тушкун ҳолатда кўринди. Характер ҳам етишмаяпти», — деди Куарежма.
Иқтидор бор, аммо таваккалчилик йўқ
Куарежма Португалия таркибидаги футболчиларнинг маҳоратига шубҳа қилмаслигини айтди. Бироқ жаҳон чемпионати каби катта мусобақада фақат индивидуал иқтидорнинг ўзи етарли эмаслигини таъкидлади.
У жамоада қуйидаги жиҳатлар етишмаётганини санаб ўтди:
қувонч ва иштиёқ;
ижодкорлик;
жасорат;
характер;
таваккалчилик;
ғалабага бўлган кучли истак.
«Футболчиларда маҳорат ҳам, иқтидор ҳам етарли. Аммо улар риск қилишга қўрқишяпти», — деди у LiveModeTV эфирида.
Хорватияга қарши бундай ўйин етарли бўладими?
Португалия 1/16 финалда Хорватия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Учрашув 3 июль куни Тошкент вақти билан соат 04:00 да бошланади. Хорватия плей-офф баҳсларидаги катта тажрибаси ва охиригача курашиши билан танилган.
Шу боис Португалия Колумбияга қарши кўрсатган эҳтиёткор ўйинини такрорласа, кейинги босқичга чиқишда жиддий қийинчиликка дуч келиши мумкин.
Плей-офф олдидан жиддий огоҳлантириш
Куарежманинг танқиди Португалия учун ҳал қилувчи ўйин олдидан ўзига хос огоҳлантириш бўлди.
Жамоада юқори савияли футболчилар кўп, аммо собиқ яримҳимоячининг фикрича, улар майдонда эркинроқ, жасурроқ ва таваккал қилиб ҳаракат қилиши керак.
Сизнингча, Португалия Хорватияга қарши ўйинда ўзгариб, ҳақиқий кучини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…