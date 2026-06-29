Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашди

·0·Техно
Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашди

Ванкувер полицияси ижтимоий тармоқларда гиёҳванд моддалар мусодара қилингани ҳақидаги хабарга сунъий интеллект (AI) томонидан генерация қилинган суратни илова қилгани учун жиддий танқидлар остида қолди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари далилларни тақдим этишда технологиядан фойдаланиши жамоатчилик орасида ишончсизлик ва қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифада эълон қилинган суратда мусодара қилинган нақд пуллар ва гиёҳванд моддалар акс этиши керак эди. Бир қарашда расм реалистик кўринса-да, синчков фойдаланувчилар генератив моделларга хос бўлган хатоларни дарров пайқашди. Хусусан, 50 долларлик банкнотларда 20 долларлик ёзувлар борлиги, 100 долларлик купюралардан бирида эса номинал ўрнига шунчаки "00" рақамлари тасвирлангани аниқланди.

Ванкувер полицияси сержанти Адам Доналсон КТВ Невс телеканалига берган интервюсида ушбу ҳолатга изоҳ берди. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект суратдаги айбланувчиларнинг исмларини ўчириш ва шахсий маълумотларни яшириш мақсадида қўлланилган. Бироқ, бу тушунтириш жамоатчиликни қониқтирмади, чунки асл сурат картон устига маркер билан ёзилган оддий далиллар тўплами бўлган.

Ишонч инқирози ва сунъий интеллект хатолари

Мазкур воқеа ҳуқуқ-тартибот органлари фаолиятида генератив технологиялардан фойдаланишнинг хавфли томонларини яна бир бор кўрсатиб берди. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари полицияни тергов жараёнига нисбатан ишончни пасайтиришда айблашди. Экспертларнинг фикрича, ҳатто кичик таҳрирлар ҳам суд жараёнида ҳакамлар ҳайъатининг қарорига таъсир қилиши ёки далилларнинг ҳақиқийлигини шубҳа остига қўйиши мумкин.

Кейинчалик полиция вакиллари AI ёрдамида ишлов берилган суратни ўчириб ташлашди ва унинг ўрнига шахсий маълумотлар қирқиб ташланган (кроп қилинган) асл фотосуратни жойлаштиришди. Аммо постнинг ўчирилиши ва таҳрирланиши фойдаланувчилар орасида янада кўпроқ кинояли изоҳларга ва шубҳаларга сабаб бўлди.

Сўнгги йилларда дунё миқёсида полиция ходимлари ҳужжатларни тўлдириш, кузатув маълумотларини таҳлил қилиш ва ҳатто далилларни қайта ишлашда ChatGPT ва бошқа нейротармоқлардан фойдаланиш ҳолатлари кўпаймоқда. Ванкувердаги воқеа эса бундай усулларнинг нафақат техник хатоларга, балки ҳуқуқий тизимнинг шаффофлигига нисбатан фундаментал муаммоларни келтириб чиқаришини исботлади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу мавзу долзарбдир, чунки рақамли далиллар ва уларнинг дахлсизлиги замонавий юриспруденциянинг муҳим қисмига айланиб бормоқда. Мутахассислар ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан генератив технологиялардан фойдаланиш бўйича қатъий этика ва қоидаларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.

Сунъий IntelлектКанадаПолицияТехнологияМожаро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиКоинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиБугун, 00:28Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди