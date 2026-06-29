Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топди

·23·Техно
Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топди

Аризона штати университети (АСУ) тадқиқотчилари экстремал об-ҳаво ҳодисаларига қарши курашишнинг инқилобий усулини таклиф қилишди. Олимлар иқлим тизимига қўпол аралашиш ўрнига, унинг энг нозик ривожланиш босқичларида кичик ва мақсадли таъсир ўтказиш орқали фалокатларнинг олдини олиш мумкинлигини исботлашга уринмоқдалар. Ушбу ёндашув "Веатер Жиу-Житсу" (Об-ҳаво жиу-жицуси) деб номланиб, атмосферанинг ўз ички кучларидан унинг йўналишини ўзгартиришда фойдаланишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот асоси хаос назариясидаги машҳур "капалак эффекти"га таянади. Атмосфера мураккаб ва чизиқли бўлмаган тизим бўлгани сабабли, унинг бошланғич ҳолатидаги арзимаган ўзгариш ҳам келажакдаги катта жараёнларга сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Олимларнинг фикрича, тўфон, совуқ ҳаво оқимлари ёки қурғоқчилик ҳали вайронкор кучга кирмасидан олдин уларнинг траектория ва интенсивлигини "қайта созлаш" имконияти мавжуд.

Сунъий интеллект ва компьютер моделлари ёрдами

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу концепцияни синаб кўриш учун мутахассислар Aurora деб номланган йирик миқёсли сунъий интеллект моделидан фойдаланишди. Мазкур AI тизими иқлимий маълумотларнинг улкан массивларини таҳлил қилиб, аралашув учун энг мақбул вақт ва нуқтани аниқлашга ёрдам беради. Тажрибалар давомида тарихда юз берган реал табиий офатлар сценарийлари қайта ишланиб, уларга сунъий таъсир кўрсатиб кўрилди.

Натижалар кутилганидан ҳам самаралироқ бўлиб чиқди. Масалан, 2012-йилда юз берган ва катта талафот келтирган "Сенди" тўфони модели устида ишлаганда, унинг чўққисига чиқишидан бир неча кун олдин амалга оширилган аниқ ҳисобланган таъсир довул йўналишини 300 километрга ўзгартира олиши маълум бўлди. Бу тўфонни Нью-Йорк каби йирик мегаполисдан узоқлаштириш учун етарли масофадир.

Шунингдек, моделлаштириш жараёнида бошқа натижалар ҳам қайд этилди:

  • 2021-йилда Техасда кузатилган аномал совуқ вақтида минимал ҳароратни тахминан 10 даражага кўтариш имконияти аниқланди;
  • Кучли сув тошқинларига сабаб бўлувчи "атмосфера дарёлари"нинг ёғингарчилик интенсивлигини 5 фоизга камайтириш мумкинлиги кўрсатилди;
  • Тўфонларнинг ҳаракат йўналишини белгиловчи юқори атмосфера оқимларини кичик таъсир билан бошқариш сценарийлари тасдиқланди.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, анъанавий ҳимоя усуллари — дамбалар ёки махсус иншоотлар эндиликда иқлим ўзгариши келтираётган зарарларни қоплай олмаяпти. Ҳисоб-китобларга кўра, фақатгина 2024-йилнинг ўзида экстремал об-ҳаво ҳодисалари жаҳон иқтисодиётига тахминан 417 миллиард доллар зарар етказган. Глобал исиш фонида бундай ҳодисаларнинг частотаси ва кучи ортиб бораётгани янги ёндашувларни талаб қилмоқда.

Технологик амалга ошириш ва келажак

Ҳозирча ушбу лойиҳа фақат компьютер симуляциялари даражасида бўлса-да, уни амалиётга татбиқ этиш учун булутларни сунъий равишда ҳайдаш (клоуд сеединг) каби мавжуд усуллардан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Муҳими, бу ерда атмосферанинг энергетикасини босиш ёки уни бутунлай тўхтатиш ҳақида гап кетмаяпти. Аксинча, табиатнинг ўз динамикасидан фойдаланиб, уни хавфсизроқ томонга йўналтириш кўзда тутилган.

Лойиҳа муаллифларининг фикрича, муваффақиятнинг калити — вақтда. Аралашув табиий офат ўзининг энг юқори нуқтасига етишидан бир неча кун олдин амалга оширилиши шарт. Келажакда суперкомпьютерлар ва AI ёрдамида об-ҳавони реал вақт режимида "тузатиб бориш" глобал иқтисодиёт ва инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда асосий воситага айланиши кутилмоқда.

ИқлимТехнологияСунъий IntelлектОб-ҳавоТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиКоинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиБугун, 00:28Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди