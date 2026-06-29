МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқда

·0·Спорт
МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқда

АҚШ футбол майдонлари яна бир тирик афсонани кутиб олишга тайёрланмоқда. «Барселона» ва «Бавария» клубларининг собиқ юлдузи, машҳур ҳужумчи Роберт Левандовски фаолиятини МЛСда (АҚШ олий лигаси) давом эттирадиган бўлди.

Бу ҳақда футбол оламидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг анъанавий «Here we go!» ибораси билан хабар берди.

Трансфер тафсилотлари: Шартнома тайёр!

Инсайдернинг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги трансфер масаласи тўлиқ ҳал этилган ва келишувга эришилган.

Расмий ҳужжатлар яқин 24 соат ичида имзоланиши кутилмоқда. Эътиборли жиҳати, 37 ёшли польшалик тўпурар АҚШнинг «Чикаго Файр» клуби сафига ҳеч қандай трансфер пулисиз, яъни эркин агент сифатида келиб қўшилади.

Лева ҳали ҳам юқори формада

Ёши 37 да бўлишига қарамай, Роберт Европада ҳали ҳам юқори даражадаги футбол кўрсата олишини исботлаб келмоқда. Унинг ортда қолган мавсумда Испания Ла Лигасида «Барселона» либосида қайд этган кўрсаткичлари қуйидагича бўлди:

  • Майдонга тушган ўйинлари: 31 та учрашув

  • Урган голлари: 14 та гол

  • Голли узатмалари (ассист): 2 та

Эндиликда ушбу маҳоратли тўпурар Чикаго футболининг янги юзига айланади. МЛС мухлислари Лионель Месси ва Оливье Жирудан сўнг, яна бир афсонавий ҳужумчининг ўйинларидан жонли баҳраманд бўлиш имкониятига эга бўлишмоқда.

Янгиликни МЛС ва Левандовскининг мухлислари бўлган дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаРоналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаБугун, 02:33Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди