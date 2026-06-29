МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқда
АҚШ футбол майдонлари яна бир тирик афсонани кутиб олишга тайёрланмоқда. «Барселона» ва «Бавария» клубларининг собиқ юлдузи, машҳур ҳужумчи Роберт Левандовски фаолиятини МЛСда (АҚШ олий лигаси) давом эттирадиган бўлди.
Бу ҳақда футбол оламидаги энг ишончли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг анъанавий «Here we go!» ибораси билан хабар берди.
Трансфер тафсилотлари: Шартнома тайёр!
Инсайдернинг маълум қилишича, томонлар ўртасидаги трансфер масаласи тўлиқ ҳал этилган ва келишувга эришилган.
Расмий ҳужжатлар яқин 24 соат ичида имзоланиши кутилмоқда. Эътиборли жиҳати, 37 ёшли польшалик тўпурар АҚШнинг «Чикаго Файр» клуби сафига ҳеч қандай трансфер пулисиз, яъни эркин агент сифатида келиб қўшилади.
Лева ҳали ҳам юқори формада
Ёши 37 да бўлишига қарамай, Роберт Европада ҳали ҳам юқори даражадаги футбол кўрсата олишини исботлаб келмоқда. Унинг ортда қолган мавсумда Испания Ла Лигасида «Барселона» либосида қайд этган кўрсаткичлари қуйидагича бўлди:
Майдонга тушган ўйинлари: 31 та учрашув
Урган голлари: 14 та гол
Голли узатмалари (ассист): 2 та
Эндиликда ушбу маҳоратли тўпурар Чикаго футболининг янги юзига айланади. МЛС мухлислари Лионель Месси ва Оливье Жирудан сўнг, яна бир афсонавий ҳужумчининг ўйинларидан жонли баҳраманд бўлиш имкониятига эга бўлишмоқда.
Янгиликни МЛС ва Левандовскининг мухлислари бўлган дўстларингизга улашинг!
…