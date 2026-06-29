Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?
Мусиқа саноатида гастроль концертлари катта даромад келтириши сир эмас. Бироқ баъзи санъаткорлар борки, улар атиги бир соатлик хусусий чиқиши учун ўнлаб миллион доллар гонорар олади. Бундай концертлар одатда миллиардерлар, йирик халқаро компаниялар, нуфузли меҳмонхоналар ёки машҳур люкс брендлар томонидан фақат махсус меҳмонлар учун ташкил этилади.
Америкалик машҳур хонанда Бейонсе 2023 йил январь ойида Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида жойлашган Atlantis The Royal меҳмонхонасининг тантанали очилиш маросимида иштирок этиб, мусиқа индустрияси тарихидаги энг қиммат хусусий концертлардан бирига имзо чеккан.
Forbes нашри маълумотига кўра, хонанда фақат таклифнома асосида ўтказилган, омма учун ёпиқ бўлган бир соатлик концерти учун тахминан 24 миллион АҚШ доллари миқдорида гонорар олган. Ҳозирча бу якка ижрочи учун тўланган энг катта ҳақ сифатида қайд этилмоқда.
Мазкур концерт оддий шоу эмас эди. Тадбирда дунёга машҳур актёрлар, спортчилар, тадбиркорлар, блогерлар ҳамда халқаро оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этган. Бу, шунингдек, Бейонсенинг тўрт йиллик танаффусдан кейинги илк тўлиқ жонли концерти бўлган. Концерт давомида саҳнага унинг қизи Блу Айви ҳам чиқиб, томошабинлар эътиборини тортган.
Хусусий концертлар шоубизнесда энг даромадли йўналишлардан бири ҳисобланади. Бундай тадбирларда чипта сотилмайди, барча ташкилий харажатлар, техник таъминот ва санъаткорнинг гонорари буюртмачи томонидан қопланади. Шунинг учун айрим ҳолларда атиги бир соатлик чиқишдан олинган даромад бир неча ойлик гастроль сафари даромадига тенг, ҳатто ундан ҳам юқори бўлиши мумкин.
Тарихдаги энг қиммат хусусий концертлар – ТОП–5
1. Бейонсе — 24 миллион доллар
2023 йилда Дубайдаги Atlantis The Royal меҳмонхонасининг очилиш маросимидаги бир соатлик хусусий концерти учун 24 миллион доллар гонорар олган. Бу ҳозирча мусиқа саноати тарихидаги энг қиммат якка хусусий чиқиш ҳисобланади.
2. The Rolling Stones — 18,7 миллион доллар
Афсонавий рок гуруҳи 2002 йилда америкалик миллиардер Дэвид Бондерманнинг 60 ёшлик юбилейида иштирок этиб, тахминан 18,7 миллион доллар ҳақ олган.
3. Селин Дион — 8,5 миллион доллар
Billboard маълумотларига кўра, машҳур хонанда хусусий тадбирлардаги ҳар бир чиқиши учун ўртача 8,5 миллион доллар миқдорида гонорар олган.
4. Eagles — 6 миллион доллар
Машҳур америкалик рок гуруҳи Нью-Йоркда ўтказилган хусусий кечада фақат ўзининг машҳур Hotel California қўшиғини ижро этиш учун 6 миллион доллар ҳақ олган.
5. Кристина Агилера — 6 миллион доллар
2005 йилда россиялик миллиардер Андрей Мельниченконинг Францияда ўтказилган тўй маросимида куйлагани учун 6 миллион доллар гонорар олган.
Мутахассислар таъкидлашича, бундай хусусий концертлар нафақат катта даромад манбаи, балки машҳур санъаткорларнинг нуфузини ҳам янада оширади. Чунки бу каби тадбирларга одатда жаҳоннинг энг бой инсонлари, халқаро брендлар ва йирик корпорациялар буюртма беради.
Шу боис айрим юлдузлар учун бир соатлик хусусий чиқиш молиявий жиҳатдан бутун бир гастроль туридан ҳам даромадлироқ бўлиши мумкин. Бейонсенинг Дубайдаги 24 миллион долларлик концерти эса бугунги кунда мусиқа индустриясида хусусий тадбирлар қанчалик йирик бизнесга айланганининг энг ёрқин мисолларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
…