Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?

·0·Маданият
Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?

Мусиқа саноатида гастроль концертлари катта даромад келтириши сир эмас. Бироқ баъзи санъаткорлар борки, улар атиги бир соатлик хусусий чиқиши учун ўнлаб миллион доллар гонорар олади. Бундай концертлар одатда миллиардерлар, йирик халқаро компаниялар, нуфузли меҳмонхоналар ёки машҳур люкс брендлар томонидан фақат махсус меҳмонлар учун ташкил этилади.

Америкалик машҳур хонанда Бейонсе 2023 йил январь ойида Бирлашган Араб Амирликларининг Дубай шаҳрида жойлашган Atlantis The Royal меҳмонхонасининг тантанали очилиш маросимида иштирок этиб, мусиқа индустрияси тарихидаги энг қиммат хусусий концертлардан бирига имзо чеккан.

Forbes нашри маълумотига кўра, хонанда фақат таклифнома асосида ўтказилган, омма учун ёпиқ бўлган бир соатлик концерти учун тахминан 24 миллион АҚШ доллари миқдорида гонорар олган. Ҳозирча бу якка ижрочи учун тўланган энг катта ҳақ сифатида қайд этилмоқда.

Мазкур концерт оддий шоу эмас эди. Тадбирда дунёга машҳур актёрлар, спортчилар, тадбиркорлар, блогерлар ҳамда халқаро оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этган. Бу, шунингдек, Бейонсенинг тўрт йиллик танаффусдан кейинги илк тўлиқ жонли концерти бўлган. Концерт давомида саҳнага унинг қизи Блу Айви ҳам чиқиб, томошабинлар эътиборини тортган.

Хусусий концертлар шоубизнесда энг даромадли йўналишлардан бири ҳисобланади. Бундай тадбирларда чипта сотилмайди, барча ташкилий харажатлар, техник таъминот ва санъаткорнинг гонорари буюртмачи томонидан қопланади. Шунинг учун айрим ҳолларда атиги бир соатлик чиқишдан олинган даромад бир неча ойлик гастроль сафари даромадига тенг, ҳатто ундан ҳам юқори бўлиши мумкин.

Тарихдаги энг қиммат хусусий концертлар – ТОП–5

1. Бейонсе — 24 миллион доллар

2023 йилда Дубайдаги Atlantis The Royal меҳмонхонасининг очилиш маросимидаги бир соатлик хусусий концерти учун 24 миллион доллар гонорар олган. Бу ҳозирча мусиқа саноати тарихидаги энг қиммат якка хусусий чиқиш ҳисобланади.

2. The Rolling Stones — 18,7 миллион доллар

Афсонавий рок гуруҳи 2002 йилда америкалик миллиардер Дэвид Бондерманнинг 60 ёшлик юбилейида иштирок этиб, тахминан 18,7 миллион доллар ҳақ олган.

3. Селин Дион — 8,5 миллион доллар

Billboard маълумотларига кўра, машҳур хонанда хусусий тадбирлардаги ҳар бир чиқиши учун ўртача 8,5 миллион доллар миқдорида гонорар олган.

4. Eagles — 6 миллион доллар

Машҳур америкалик рок гуруҳи Нью-Йоркда ўтказилган хусусий кечада фақат ўзининг машҳур Hotel California қўшиғини ижро этиш учун 6 миллион доллар ҳақ олган.

5. Кристина Агилера — 6 миллион доллар

2005 йилда россиялик миллиардер Андрей Мельниченконинг Францияда ўтказилган тўй маросимида куйлагани учун 6 миллион доллар гонорар олган.

Мутахассислар таъкидлашича, бундай хусусий концертлар нафақат катта даромад манбаи, балки машҳур санъаткорларнинг нуфузини ҳам янада оширади. Чунки бу каби тадбирларга одатда жаҳоннинг энг бой инсонлари, халқаро брендлар ва йирик корпорациялар буюртма беради.

Шу боис айрим юлдузлар учун бир соатлик хусусий чиқиш молиявий жиҳатдан бутун бир гастроль туридан ҳам даромадлироқ бўлиши мумкин. Бейонсенинг Дубайдаги 24 миллион долларлик концерти эса бугунги кунда мусиқа индустриясида хусусий тадбирлар қанчалик йирик бизнесга айланганининг энг ёрқин мисолларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиКеча, 22:47Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиОзода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиКеча, 17:00Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Кеча, 16:05Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 15:42Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Кеча, 12:55Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)27.06, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...