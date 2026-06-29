Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирди

·0·Техно
Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирди

Калифорния штатида стриминг хизматлари кўрсатадиган платформалар учун янги тартиб-қоидалар кучга кирди. Эндиликда ушбу хизматлар кўрсатаётган рекламаларнинг овоз баландлиги асосий видео контентдан баландроқ бўлиши қатъиян тақиқланади. Мазкур қонун 1-июльдан эътиборан амал қила бошлади ва у нафақат фойдаланувчиларнинг қулайлигини таъминлаш, балки рақамли муҳитда овоз стандартларини тартибга солишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, бунгача АҚШда эфир ва кабел телевидениеси орқали узатиладиган рекламалар учун ҳам шунга ўхшаш чекловлар мавжуд эди. Бироқ стриминг платформалари узоқ вақт давомида ушбу қоидалардан мустасно бўлиб келган. Арс Течника нашрининг ёзишича, йирик платформалар янги қонун талабларини қандай техник усуллар билан амалга ошириши ҳақида ҳозирча батафсил маълумот бермаган.

Истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилиш

Қонун лойиҳаси муаллифи, штат сенатори Томас Умбергнинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус кўплаб ота-оналар ва томошабинларнинг шикоятлари асосида ишлаб чиқилган. Сенаторнинг таъкидлашича, кутилмаганда баланд овозда янграйдиган рекламалар нафақат асабга тегади, балки ухлаб ётган ёш болаларнинг уйғониб кетишига ва уйқу тартиби бузилишига сабаб бўлади. Бу эса замонавий рақамли асрда истеъмолчилар ҳуқуқларининг бузилиши сифатида баҳоланмоқда.

Гарчи ушбу қонун ҳозирча фақат Калифорния штати ҳудудида амал қилса-да, унинг таъсири анча кенгроқ бўлиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, стриминг гигантлари фақат бир штат учун алоҳида техник тизим яратишдан кўра, бутун мамлакат ёки глобал миқёсда овоз баландлигини стандартлаштиришни афзал кўришади. Шунингдек, Иллиноис штатида ҳам келаси йилдан шундай қонун кучга кириши кутилмоқда.

Саноат вакилларининг эътирозлари

Янги тартибга ҳамма ҳам хайрихоҳ эмас. Хусусан, Мотион Пиктуре Ассосиатион оф Америка ва Стреаминг Инноватион Аллиансе каби саноат гуруҳлари ушбу қонун лойиҳасига қарши чиқишган. Уларнинг фикрича, стриминг хизматлари аллақачон ушбу муаммо устида ишламоқда ва давлат аралашувига эҳтиёж йўқ эди. Шунингдек, улар контент турли қурилмаларда — смартфон, планшет ва телевизорларда турлича янграшини рўкач қилишмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда ҳам YouTube ёки бошқа стриминг хизматларидан фойдаланишда рекламаларнинг кескин баланд овози тез-тез кузатилади. АҚШдаги бу каби қонуний ўзгаришлар вақт ўтиши билан глобал платформаларнинг умумий алгоритмлари ва стандартларига таъсир кўрсатиши, натижада бутун дунёда реклама роликлари асабга тегмайдиган даражага келиши мумкин.

Ҳозирча Netflix, Disney+ ва бошқа йирик сервислар янги қоидаларга мослашиш жараёнини бошлаган. Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, рақамли реклама соҳасида янги давр бошланиши ва фойдаланувчи тажрибаси (УХ) сезиларли даражада яхшиланиши шубҳасиз.

СтримингРекламаКалифорнияТехнологияҚонунчилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиКоинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиБугун, 00:28Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54Samsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаSamsung дисплей бозорида Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда: Те Мун Ро ПекиндаКеча, 23:26Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди