Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирди
Калифорния штатида стриминг хизматлари кўрсатадиган платформалар учун янги тартиб-қоидалар кучга кирди. Эндиликда ушбу хизматлар кўрсатаётган рекламаларнинг овоз баландлиги асосий видео контентдан баландроқ бўлиши қатъиян тақиқланади. Мазкур қонун 1-июльдан эътиборан амал қила бошлади ва у нафақат фойдаланувчиларнинг қулайлигини таъминлаш, балки рақамли муҳитда овоз стандартларини тартибга солишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, бунгача АҚШда эфир ва кабел телевидениеси орқали узатиладиган рекламалар учун ҳам шунга ўхшаш чекловлар мавжуд эди. Бироқ стриминг платформалари узоқ вақт давомида ушбу қоидалардан мустасно бўлиб келган. Арс Течника нашрининг ёзишича, йирик платформалар янги қонун талабларини қандай техник усуллар билан амалга ошириши ҳақида ҳозирча батафсил маълумот бермаган.
Истеъмолчилар манфаатларини ҳимоя қилишҚонун лойиҳаси муаллифи, штат сенатори Томас Умбергнинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус кўплаб ота-оналар ва томошабинларнинг шикоятлари асосида ишлаб чиқилган. Сенаторнинг таъкидлашича, кутилмаганда баланд овозда янграйдиган рекламалар нафақат асабга тегади, балки ухлаб ётган ёш болаларнинг уйғониб кетишига ва уйқу тартиби бузилишига сабаб бўлади. Бу эса замонавий рақамли асрда истеъмолчилар ҳуқуқларининг бузилиши сифатида баҳоланмоқда.
Гарчи ушбу қонун ҳозирча фақат Калифорния штати ҳудудида амал қилса-да, унинг таъсири анча кенгроқ бўлиши кутилмоқда. Экспертларнинг фикрича, стриминг гигантлари фақат бир штат учун алоҳида техник тизим яратишдан кўра, бутун мамлакат ёки глобал миқёсда овоз баландлигини стандартлаштиришни афзал кўришади. Шунингдек, Иллиноис штатида ҳам келаси йилдан шундай қонун кучга кириши кутилмоқда.
Саноат вакилларининг эътирозлариЯнги тартибга ҳамма ҳам хайрихоҳ эмас. Хусусан, Мотион Пиктуре Ассосиатион оф Америка ва Стреаминг Инноватион Аллиансе каби саноат гуруҳлари ушбу қонун лойиҳасига қарши чиқишган. Уларнинг фикрича, стриминг хизматлари аллақачон ушбу муаммо устида ишламоқда ва давлат аралашувига эҳтиёж йўқ эди. Шунингдек, улар контент турли қурилмаларда — смартфон, планшет ва телевизорларда турлича янграшини рўкач қилишмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга. Маҳаллий бозорда ҳам YouTube ёки бошқа стриминг хизматларидан фойдаланишда рекламаларнинг кескин баланд овози тез-тез кузатилади. АҚШдаги бу каби қонуний ўзгаришлар вақт ўтиши билан глобал платформаларнинг умумий алгоритмлари ва стандартларига таъсир кўрсатиши, натижада бутун дунёда реклама роликлари асабга тегмайдиган даражага келиши мумкин.
Ҳозирча Netflix, Disney+ ва бошқа йирик сервислар янги қоидаларга мослашиш жараёнини бошлаган. Агар ушбу тажриба муваффақиятли ўтса, рақамли реклама соҳасида янги давр бошланиши ва фойдаланувчи тажрибаси (УХ) сезиларли даражада яхшиланиши шубҳасиз.
…