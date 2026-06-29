Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилди
Англия футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирар экан, Манчестер Юнайтед таркибида ўз ўрнини йўқотган Маркус Рэшфорд атрофидаги гап-сўзлар яна кун тартибига чиқди. Собиқ футболчи ва таниқли эксперт Джейми ЎҲара Тоттенхем раҳбариятини ушбу ҳужумчини сотиб олиш учун бор имкониятни ишга солишга чақирди. Унинг фикрича, Рэшфорднинг трансфери Лондон клуби учун янги мавсум олдидан энг фойдали битимлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги мавсумларни ижара асосида Астон Вилла ва Барселона сафида ўтказган Маркус Рэшфорд айни дамда Манчестер Юнайтеднинг келажакдаги режаларига кирмайди. Клуб бош мураббийи Майкл Каррик ҳужумчининг хизматларидан воз кечишга тайёр эканлиги айтилмоқда. Шу сабабли, Манчестер клуби футболчини маошлар қайдномасидан чиқариш ва молиявий юкни камайтириш мақсадида уни нисбатан арзон нархда қўйиб юбориши кутилмоқда.
Трансфер қиймати ва молиявий ҳолатДжейми ЎҲара талкСПОРТ эфирида берган интервюсида Тоттенхем учун бу айни муддао эканлигини таъкидлади. Унинг ҳисоб-китобларига кўра, футболчининг трансфери тахминан 30 миллион фунт стерлингга тушиши мумкин. Бу ҳозирги бозор шароитида тажрибали ҳужумчи учун жуда паст нарх ҳисобланади. ЎҲара клуб раҳбариятига юзланиб, футболчининг маоши учун маблағни аямай, уни тезроқ жамоага олиб келиш зарурлигини уқтирмоқда.
Манчестер Юнайтед таркибида 426 та ўйинда майдонга тушиб, 138 та гол ва 79 та голли узатмага муаллифлик қилган Рэшфорднинг статистикаси таҳсинга лойиқ. Бироқ, 2024-йилнинг декабрь ойидан буён у "қизил иблислар" либосида майдонга тушгани йўқ. Унинг Олд Траффорддаги фаолияти якунига етган кўринса-да, футболчи ижара муддатларида ўзининг ҳали ҳам юқори савияда эканлигини исботлай олди.
Қайта тикланган спорт формасиЎтган мавсумда Барселона сафида Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган Маркус Рэшфорд барча мусобақаларда 14 та гол ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, Каталония клуби 26 миллион фунтлик сотиб олиш бандидан фойдаланмади. Бу эса Тоттенхем каби клублар учун йўл очди. Роберто Де Зерби қўл остида қайта шаклланаётган Лондон жамоаси учун Рэшфорднинг тажрибаси ва тезкорлиги жуда асқотиши мумкин.
Халқаро майдонда ҳам Рэшфорд ўз мавқеини тиклаб олмоқда. Евро 2024 турнирини ўтказиб юборган бўлса-да, у 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида Англия терма жамоасига чақирилди. Томас Тухель бошқарувидаги терма жамоада у Хорватия ва Панама каби рақибларга қарши баҳсларда ўзини кўрсатиб, 75 та ўйинда урилган голлари сонини 19 тага етказиб олди.
ЎҲаранинг фикрича, агар Тоттенхем ушбу трансферни амалга ошира олса, Рэшфорд жамоанинг ҳақиқий юлдузига айланади. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳали ҳам "юқори даражадаги" ижрочи бўлиб қолмоқда ва унинг мотивацияси янги жамоада янада ортиши шубҳасиз. Манчестер Юнайтед эса уни сотиш орқали таркибни тозалаш ва янги трансферлар учун жой бўшатишни мақсад қилган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Маркус Рэшфорд учун Тоттенхем варианти фаолиятини Премер-лигада қайта тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг кучли тўртликка қайтишни кўзламоқда ва Рэшфорд каби тажрибали ҳужумчи бу мақсад йўлида муҳим бўғин бўлиши мумкин.
…