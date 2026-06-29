Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилди

·0·Спорт
Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилди

Англия футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирар экан, Манчестер Юнайтед таркибида ўз ўрнини йўқотган Маркус Рэшфорд атрофидаги гап-сўзлар яна кун тартибига чиқди. Собиқ футболчи ва таниқли эксперт Джейми ЎҲара Тоттенхем раҳбариятини ушбу ҳужумчини сотиб олиш учун бор имкониятни ишга солишга чақирди. Унинг фикрича, Рэшфорднинг трансфери Лондон клуби учун янги мавсум олдидан энг фойдали битимлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги мавсумларни ижара асосида Астон Вилла ва Барселона сафида ўтказган Маркус Рэшфорд айни дамда Манчестер Юнайтеднинг келажакдаги режаларига кирмайди. Клуб бош мураббийи Майкл Каррик ҳужумчининг хизматларидан воз кечишга тайёр эканлиги айтилмоқда. Шу сабабли, Манчестер клуби футболчини маошлар қайдномасидан чиқариш ва молиявий юкни камайтириш мақсадида уни нисбатан арзон нархда қўйиб юбориши кутилмоқда.

Трансфер қиймати ва молиявий ҳолат

Джейми ЎҲара талкСПОРТ эфирида берган интервюсида Тоттенхем учун бу айни муддао эканлигини таъкидлади. Унинг ҳисоб-китобларига кўра, футболчининг трансфери тахминан 30 миллион фунт стерлингга тушиши мумкин. Бу ҳозирги бозор шароитида тажрибали ҳужумчи учун жуда паст нарх ҳисобланади. ЎҲара клуб раҳбариятига юзланиб, футболчининг маоши учун маблағни аямай, уни тезроқ жамоага олиб келиш зарурлигини уқтирмоқда.

Манчестер Юнайтед таркибида 426 та ўйинда майдонга тушиб, 138 та гол ва 79 та голли узатмага муаллифлик қилган Рэшфорднинг статистикаси таҳсинга лойиқ. Бироқ, 2024-йилнинг декабрь ойидан буён у "қизил иблислар" либосида майдонга тушгани йўқ. Унинг Олд Траффорддаги фаолияти якунига етган кўринса-да, футболчи ижара муддатларида ўзининг ҳали ҳам юқори савияда эканлигини исботлай олди.

Қайта тикланган спорт формаси

Ўтган мавсумда Барселона сафида Ла Лига чемпионлигини қўлга киритган Маркус Рэшфорд барча мусобақаларда 14 та гол ва шунча голли узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, Каталония клуби 26 миллион фунтлик сотиб олиш бандидан фойдаланмади. Бу эса Тоттенхем каби клублар учун йўл очди. Роберто Де Зерби қўл остида қайта шаклланаётган Лондон жамоаси учун Рэшфорднинг тажрибаси ва тезкорлиги жуда асқотиши мумкин.

Халқаро майдонда ҳам Рэшфорд ўз мавқеини тиклаб олмоқда. Евро 2024 турнирини ўтказиб юборган бўлса-да, у 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида Англия терма жамоасига чақирилди. Томас Тухель бошқарувидаги терма жамоада у Хорватия ва Панама каби рақибларга қарши баҳсларда ўзини кўрсатиб, 75 та ўйинда урилган голлари сонини 19 тага етказиб олди.

ЎҲаранинг фикрича, агар Тоттенхем ушбу трансферни амалга ошира олса, Рэшфорд жамоанинг ҳақиқий юлдузига айланади. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳали ҳам "юқори даражадаги" ижрочи бўлиб қолмоқда ва унинг мотивацияси янги жамоада янада ортиши шубҳасиз. Манчестер Юнайтед эса уни сотиш орқали таркибни тозалаш ва янги трансферлар учун жой бўшатишни мақсад қилган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Маркус Рэшфорд учун Тоттенхем варианти фаолиятини Премер-лигада қайта тиклаш учун ажойиб имкониятдир. Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги омадсизликлардан сўнг кучли тўртликка қайтишни кўзламоқда ва Рэшфорд каби тажрибали ҳужумчи бу мақсад йўлида муҳим бўғин бўлиши мумкин.

Манчестер ЮнайтедТоттенхемМаркус РэшфордТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38Мало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиМало Густо Манчестер Сити билан келишувга эришди: Ҳимоячи "Стамфорд Бридж"ни тарк этадиБугун, 01:37Роберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиРоберт Левандовски MLSга йўл олмоқда: Полшалик юлдуз Чикаго Фире билан келишувга эришдиБугун, 01:19Ян Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаЯн Диоманде Ливерпул таклифини рад этди: Истеъдодли вингер Парижни танламоқдаБугун, 00:5817 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?17 та зарба 11 та гол: Ўзбекистоннинг энг катта муаммоси қаерда бўлди?Бугун, 00:38Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиМундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди