Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди

·22·Техно
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди

Қуёшдаги фаоллик ва геомагнит бўронларнинг Ер атмосферасига таъсири аввал тахмин қилинганидан анча кучлироқ экани маълум бўлди. Янги илмий тадқиқотларга кўра, кучли магнит бўронлари сайёрамизнинг айрим ҳудудларида об-ҳаво шароитларини бир сутка ичида ўнлаб даражага ўзгартириб юбориш имкониятига эга. Бу кашфиёт космик об-ҳаво ва ер усти иқлими ўртасидаги боғлиқлик ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Геопҳйсикал Ресеарч Леттерс журналида эълон қилинган тадқиқот 67 йиллик метеорологик маълумотлар таҳлилига асосланган. Олимлар ЭРА5 атмосфера реанализи базасидан фойдаланиб, 1950-йиллардан буён кузатилган барча йирик геомагнит тебранишларни ўрганиб чиқдилар. Натижалар шуни кўрсатдики, Қуёшдан келаётган плазма оқимлари ва чақнашлар Ер магнитосферасига урилганда, бу нафақат алоқа тизимларига, балки қуйи атмосфера қатламларидаги ҳарорат ва босимга ҳам бевосита таъсир қилади.

Об-ҳаво аномал даражада ўзгариши мумкин

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, магнит бўронлари даврида ҳарорат, ёғингарчилик миқдори ва радиация балансида яққол оғишлар кузатилади. Айниқса, Шимолий Америка минтақасида, хусусан, қиш мавсумида бу таъсир жуда юқори. Айрим ҳолатларда ҳаво ҳароратининг ўзгариши ўнлаб даражага етиши қайд этилган, бу эса Қуёшнинг 11 йиллик сикли давомида кузатиладиган оддий тебранишлардан (даражанинг ўндан бир қисми) бир неча баробар кучлироқдир.

Ушбу жараённинг механизми "пастга йўналтирилган" энергия узатиш тамойили билан тушунтирилади. Қуёш бўронлари энергияси дастлаб ионосфера ва атмосферанинг юқори қатламларига таъсир кўрсатади. Сўнгра бу энергия стратосферадаги қутб уюрмалари (полар вортех) ва кучли ҳаво оқимлари (жет стреам) орқали пастга узатилиб, биз яшайдиган тропосферадаги об-ҳаво харитасини қайта шакллантиради.

Прогнозлар аниқлиги ошади

Ҳозирги вақтда амалдаги метеорологик ва иқлимий моделлар геомагнит бўронларнинг об-ҳавога бундай тезкор таъсирини ҳисобга олмайди. Бу эса кутилмаган экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг башорат қилинмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Олимларнинг фикрича, космик об-ҳаво параметрларини прогноз тизимларига интеграция қилиш об-ҳаво маълумотларининг аниқлигини сезиларли даражада оширади.

Тадқиқот давомида қуйидаги асосий қонуниятлар аниқланган:

  • Магнит бўронларининг таъсири қиш ойларида бошқа мавсумларга қараганда кучлироқ намоён бўлади;
  • Бўрон қанчалик кучли бўлса, атмосферадаги оғишлар шунчалик чизиқли равишда ортиб боради;
  • Ёғингарчилик миқдори бўронлардан сўнг айрим ҳудудларда кескин камайиши кузатилади;
  • Эффектлар глобал эмас, балки минтақавий характерга эга бўлиб, асосан юқори кенгликларда яққол сезилади.
Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу илмий иш Қуёш фаоллиги ва Ер иқлими ўртасидаги мураккаб занжирни тушунишда янги қадам бўлди. Гарчи иқлим жараёнлари жуда кўп омилларга боғлиқ бўлса-да, эндиликда геомагнит омилни инкор этиб бўлмаслиги исботланди. Бу эса келажакда табиий офатларни олдиндан аниқлашда муҳим аҳамият касб этади.

ҚуёшМагнит БўрониОб-ҳавоТадқиқотИқлим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиКанада полицияси сунъий интеллект ёрдамида яратилган сурат сабабли можарога аралашдиБугун, 03:24Калифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиКалифорнияда шовқинли реклама роликларига қарши қонун кучга кирдиБугун, 02:54Об-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиОб-ҳаво жиу-жицуси: Олимлар тўфон ва қурғоқчиликни бошқаришнинг янги усулини топдиБугун, 02:27Коинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиКоинот харитаси янгиланди: Эуклид телескопи Сомон йўли марказининг мисли кўрилмаган суратини олдиБугун, 00:28Сунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиСунъий интеллект кутилган натижани бермади: Ford тажрибали муҳандисларни ишга қайтардиБугун, 00:26Кимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКимё оламида инқилоб: Олимлар илк бор торий атомлари ўртасидаги боғланишни исботладиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди