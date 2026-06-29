Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолди

·0·Спорт
Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолди

Жаҳон чемпионати 1/16 финалида Бразилия ва Япония ўртасидаги баҳс Зико учун оддий футбол учрашуви бўлмайди. Бразилия футболи афсонаси ўз ватанига мухлислик қилишини айтди, аммо Япония мағлуб бўлмаса ҳам бундан хафа бўлмаслигини тан олди.

Бунинг сабаби оддий: Зиконинг футболчилик ва мураббийлик фаолияти Япония билан чамбарчас боғланган.

Бразилия — ватани, Япония эса иккинчи футбол уйи

Зико 1991–1994 йилларда Японияда тўп тепган. У «Кашима Антлерс» клуби шарафини ҳимоя қилган ва кейинчалик ушбу жамоада турли лавозимларда ҳам фаолият юритган.

2002–2006 йилларда эса Зико Япония миллий жамоасига бош мураббийлик қилган.

Шу сабаб Бразилия ва Япония ўртасидаги баҳс унда ўзига хос ҳис-туйғуларни уйғотмоқда.

«Албатта, Бразилияга мухлислик қиламан»

Зико ўйин олдидан ўз танловини яширмади. У бразилиялик сифатида ватандошларини қўллаб-қувватлашини таъкидлади.

«Албатта, мен Бразилияга мухлислик қиламан. Бразилияга қарши ўйинда Япония миллий жамоасини бошқаришдан ҳам оғирроқ ҳолат бўлиши мумкинми? Мен бундай вазиятга икки марта тушганман», — деди у.

Унинг бу сўзлари икки мамлакат футболига бўлган меҳрини яна бир бор кўрсатди.

Япония ғалаба қозонса ҳам хафа бўлмайди

Бразилия ғалаба қозонса, Зико буни табиий равишда хурсандчилик билан қабул қилади. Бироқ Япония сенсация қайд этса, афсонавий футболчи бу натижадан қаттиқ ранжимаслигини айтди.

«Агар Бразилия ғалаба қозонса, бу ажойиб бўлади, чунки бразилияликман. Аммо агар улар мағлуб бўлса ҳам, хафа бўлмайман. Чунки Япония футболида ҳам менинг бир бўлагим бор», — дея унинг сўзларини келтирди Globo.

Зико Япония футболида катта из қолдирган

Бразилиялик мутахассиснинг Япония футболи билан алоқаси фақат бир неча йиллик фаолият билан чекланмайди.

Унинг асосий фаолият босқичлари:

Давр

Фаолияти

1991–1994

Японияда футболчи

2002–2006

Япония терма жамоаси бош мураббийи

Кейинги йиллар

«Кашима Антлерс»да турли лавозимлар

Зико Японияда футболнинг оммалашиши ва ривожланишига ҳисса қўшган энг машҳур хорижлик футбол арбобларидан бири ҳисобланади.

Плей-оффда ҳис-туйғуларга ўрин йўқ

Бразилия 1/16 финалда фаворит сифатида майдонга тушади. Бироқ Япония интизомли ўйини ва кутилмаган натижалар қайд этиш қобилияти билан жиддий хавф туғдириши мумкин.

Зико учун эса баҳс натижасидан қатъи назар, яқин жамоалардан бири кейинги босқичга чиқади.

Сизнингча, Бразилия ўз мақомини тасдиқлайдими ёки Япония катта сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиРомарио барча юлдузларни танлади ва охирида ўзини Мессидан устун қўйдиБугун, 06:42МЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаМЛСда бомба трансфер: Левандовски «Чикаго Файр»га ўтмоқдаБугун, 06:3490+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқди90+2-дақиқадаги зарба ҳаммасини ҳал қилди: Канада 1/8 финалга чиқдиБугун, 06:27Роналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаРоналдо: Килиан Мбаппе ўзининг энг юқори чўққисидаги ўйинини эслатмоқдаБугун, 02:33Тоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиТоттенхемга Маркус Рэшфорд трансфери бўйича кутилмаган тавсия берилдиБугун, 02:12Челси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиЧелси кутилмаган трансферга яқин: Коул Палмер Гранит Хака келишини маъқулладиБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди