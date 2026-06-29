Зико Бразилия — Япония ўйини олдидан икки ўт орасида қолди
Жаҳон чемпионати 1/16 финалида Бразилия ва Япония ўртасидаги баҳс Зико учун оддий футбол учрашуви бўлмайди. Бразилия футболи афсонаси ўз ватанига мухлислик қилишини айтди, аммо Япония мағлуб бўлмаса ҳам бундан хафа бўлмаслигини тан олди.
Бунинг сабаби оддий: Зиконинг футболчилик ва мураббийлик фаолияти Япония билан чамбарчас боғланган.
Бразилия — ватани, Япония эса иккинчи футбол уйи
Зико 1991–1994 йилларда Японияда тўп тепган. У «Кашима Антлерс» клуби шарафини ҳимоя қилган ва кейинчалик ушбу жамоада турли лавозимларда ҳам фаолият юритган.
2002–2006 йилларда эса Зико Япония миллий жамоасига бош мураббийлик қилган.
Шу сабаб Бразилия ва Япония ўртасидаги баҳс унда ўзига хос ҳис-туйғуларни уйғотмоқда.
«Албатта, Бразилияга мухлислик қиламан»
Зико ўйин олдидан ўз танловини яширмади. У бразилиялик сифатида ватандошларини қўллаб-қувватлашини таъкидлади.
«Албатта, мен Бразилияга мухлислик қиламан. Бразилияга қарши ўйинда Япония миллий жамоасини бошқаришдан ҳам оғирроқ ҳолат бўлиши мумкинми? Мен бундай вазиятга икки марта тушганман», — деди у.
Унинг бу сўзлари икки мамлакат футболига бўлган меҳрини яна бир бор кўрсатди.
Япония ғалаба қозонса ҳам хафа бўлмайди
Бразилия ғалаба қозонса, Зико буни табиий равишда хурсандчилик билан қабул қилади. Бироқ Япония сенсация қайд этса, афсонавий футболчи бу натижадан қаттиқ ранжимаслигини айтди.
«Агар Бразилия ғалаба қозонса, бу ажойиб бўлади, чунки бразилияликман. Аммо агар улар мағлуб бўлса ҳам, хафа бўлмайман. Чунки Япония футболида ҳам менинг бир бўлагим бор», — дея унинг сўзларини келтирди Globo.
Зико Япония футболида катта из қолдирган
Бразилиялик мутахассиснинг Япония футболи билан алоқаси фақат бир неча йиллик фаолият билан чекланмайди.
Унинг асосий фаолият босқичлари:
Давр
Фаолияти
1991–1994
Японияда футболчи
2002–2006
Япония терма жамоаси бош мураббийи
Кейинги йиллар
«Кашима Антлерс»да турли лавозимлар
Зико Японияда футболнинг оммалашиши ва ривожланишига ҳисса қўшган энг машҳур хорижлик футбол арбобларидан бири ҳисобланади.
Плей-оффда ҳис-туйғуларга ўрин йўқ
Бразилия 1/16 финалда фаворит сифатида майдонга тушади. Бироқ Япония интизомли ўйини ва кутилмаган натижалар қайд этиш қобилияти билан жиддий хавф туғдириши мумкин.
Зико учун эса баҳс натижасидан қатъи назар, яқин жамоалардан бири кейинги босқичга чиқади.
Сизнингча, Бразилия ўз мақомини тасдиқлайдими ёки Япония катта сенсация қайд этадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…