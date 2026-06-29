Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқланди

·5·Жамият
Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқланди

Сурхондарё ва Андижон вилоятларида электр таъминоти тизими ходимлари билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари бошланган.

Биринчи ҳолат Шўрчи туманида қайд этилган. “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ “Энергосавдо” филиали туман бўлими муҳандиси хизмат мавқеидан фойдаланиб, фуқарога тегишли савдо дўконида электр энергиясидан фойдаланиш бўйича тузилган далолатномани қонуний тартибда кўриб чиқмасликни таклиф қилган.

Маълумотга кўра, у ишни судга юбормаслик, янги электр ҳисоблагич ўрнатиб, рўйхатдан ўтказиб бериш эвазига 1000 АҚШ доллари талаб қилган. Дастлаб 200 доллар ва 1 миллион 50 минг сўм олган.

Давлат хавфсизлик хизматининг Сурхондарё вилояти бўйича бошқармаси ходимлари ички ишлар органлари ва ИЖҚКД билан ҳамкорликда ўтказган тезкор тадбирда муҳандис қолган 500 доллар ва 2,4 миллион сўмни олаётган вақтда ушланган.

Иккинчи ҳолат Андижон вилоятининг Балиқчи туманида аниқланган. Туман электр таъминоти корхонаси бошлиғи ўринбосари ходимларнинг ойлик фаолият кўрсаткичлари бўйича ҳисоботларини “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖнинг Андижон ҳудудий филиалидаги танишлари орқали ижобий ҳал қилиб беришни ваъда қилган.

Бунинг эвазига у пул талаб қилган. Давлат хавфсизлик хизмати ва Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ҳамкорлигидаги тезкор тадбирда мансабдор шахс электр таъминоти корхонаси ходимлари йиғиб берган 300 АҚШ долларини олаётганида ашёвий далиллар билан ушланган.

Ҳозирда ҳар икки ҳолат бўйича жиноят ишлари қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ШўрчиБалиқчиҲудудий электр тармоқлариДавлат хавфсизлик хизматиАндижонСурхондарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиТошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиКеча, 19:03“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлдиКеча, 18:06Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Кеча, 16:37Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портлади27.06, 23:57Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди27.06, 23:04Бектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчирилади27.06, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди