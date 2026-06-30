Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?
Бразилия терма жамоаси устози Карло Анчелотти Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида Японияга қарши кечган драматик баҳсда нима сабабдан Неймарни захирада қолдирганига изоҳ берди. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда "Селесао" 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритган бўлса-да, жамоа етакчиси бутун ўйин давомида майдонга туширилмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг иккинчи бўлимида Неймар узоқ вақт давомида майдон четида чигал ёзди ва мухлислар унинг тушишини интизорлик билан кутишган эди. Бироқ, бразилияликлар ҳисобда ортда бораётган ва ўйин охирлаб бораётган бир пайтда ҳам италиялик мутахассис ўз қарорини ўзгартирмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Анчелотти ўйиндан сўнг ушбу ҳолат бўйича журналистларга батафсил маълумот берган.
Анчелоттининг таъкидлашича, у 34 ёшли ҳужумчини ўйиннинг 60-65-дақиқаларида туширишни режалаштирган, бироқ майдондаги вазият ўзгариши унинг режаларини корректировка қилишга мажбур қилган. "Биз Неймарни қўшимча бўлимлар учун асраб тургандик. Мен у билан гаплашган эдим, у 60-дақиқаларда майдонга тушиши керак эди. Аммо биз ҳисобни тенглаштирдик ва мен жамоа тузилмасини ўзгартиришни истамадим, чунки ўйин назорати бизнинг қўлимизга ўтган эди", — дея тушунтирди мураббий.
Ўйиннинг бурилиш нуқтасиЯпония терма жамоаси биринчи бўлимда тартибли ўйин намойиш этиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. "Самурайлар"нинг қарши ҳужумлари Бразилия ҳимояси учун жиддий муаммолар туғдирди. Бироқ, 56-дақиқада Каземиро томонидан киритилган жавоб голи ўйин темпини Жанубий Америка вакиллари фойдасига буриб юборди. Шундан сўнг Анчелотти таваккал қилишдан воз кечиб, жамоавий мувозанатни сақлаб қолишга қарор қилди.
Мураббийнинг Неймарни захирада қолдириши якунда ўзини оқлади. Гарчи мухлислар ўз қаҳрамонларини майдонда кўришни исташган бўлса-да, захирадан тушган Габриел Мартинелли ўйиннинг ҳақиқий қаҳрамонига айланди. У 96-дақиқада ғалаба голини уриб, Бразилияни қўшимча бўлимлар ва асабий дақиқалардан қутқариб қолди.
Анчелотти ўйиндан сўнг Япония терма жамоасининг кучини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, рақиб жуда тартибли ва юқори интенсивликда ҳаракат қиладиган жамоа бўлиб, уларга қарши ғалаба қозониш осон кечмаган. Мураббий жамоасидаги таркиб кенглиги ва захира ўйинчиларининг сифати ҳар қандай қийин вазиятдан чиқиб кетишга имкон беришини таъкидлади.
Ушбу ғалаба Бразилиянинг турнир фаворитларидан бири сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлади. Неймар каби юлдузнинг майдонга тушмаслиги эса жамоанинг нафақат бир футболчига, балки умумий тизимга таянаётганидан далолат беради. Эндиликда "Селесао" чорак финалга тайёргарлик кўрмоқда ва Неймарнинг жисмоний ҳолати кейинги босқичларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.
…