Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?

·0·Спорт
Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?

Бразилия терма жамоаси устози Карло Анчелотти Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичи доирасида Японияга қарши кечган драматик баҳсда нима сабабдан Неймарни захирада қолдирганига изоҳ берди. Хюстон шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда "Селесао" 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритган бўлса-да, жамоа етакчиси бутун ўйин давомида майдонга туширилмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг иккинчи бўлимида Неймар узоқ вақт давомида майдон четида чигал ёзди ва мухлислар унинг тушишини интизорлик билан кутишган эди. Бироқ, бразилияликлар ҳисобда ортда бораётган ва ўйин охирлаб бораётган бир пайтда ҳам италиялик мутахассис ўз қарорини ўзгартирмади. Goal.com нашри хабарига кўра, Анчелотти ўйиндан сўнг ушбу ҳолат бўйича журналистларга батафсил маълумот берган.

Анчелоттининг таъкидлашича, у 34 ёшли ҳужумчини ўйиннинг 60-65-дақиқаларида туширишни режалаштирган, бироқ майдондаги вазият ўзгариши унинг режаларини корректировка қилишга мажбур қилган. "Биз Неймарни қўшимча бўлимлар учун асраб тургандик. Мен у билан гаплашган эдим, у 60-дақиқаларда майдонга тушиши керак эди. Аммо биз ҳисобни тенглаштирдик ва мен жамоа тузилмасини ўзгартиришни истамадим, чунки ўйин назорати бизнинг қўлимизга ўтган эди", — дея тушунтирди мураббий.

Ўйиннинг бурилиш нуқтаси

Япония терма жамоаси биринчи бўлимда тартибли ўйин намойиш этиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. "Самурайлар"нинг қарши ҳужумлари Бразилия ҳимояси учун жиддий муаммолар туғдирди. Бироқ, 56-дақиқада Каземиро томонидан киритилган жавоб голи ўйин темпини Жанубий Америка вакиллари фойдасига буриб юборди. Шундан сўнг Анчелотти таваккал қилишдан воз кечиб, жамоавий мувозанатни сақлаб қолишга қарор қилди.

Мураббийнинг Неймарни захирада қолдириши якунда ўзини оқлади. Гарчи мухлислар ўз қаҳрамонларини майдонда кўришни исташган бўлса-да, захирадан тушган Габриел Мартинелли ўйиннинг ҳақиқий қаҳрамонига айланди. У 96-дақиқада ғалаба голини уриб, Бразилияни қўшимча бўлимлар ва асабий дақиқалардан қутқариб қолди.

Анчелотти ўйиндан сўнг Япония терма жамоасининг кучини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, рақиб жуда тартибли ва юқори интенсивликда ҳаракат қиладиган жамоа бўлиб, уларга қарши ғалаба қозониш осон кечмаган. Мураббий жамоасидаги таркиб кенглиги ва захира ўйинчиларининг сифати ҳар қандай қийин вазиятдан чиқиб кетишга имкон беришини таъкидлади.

Ушбу ғалаба Бразилиянинг турнир фаворитларидан бири сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлади. Неймар каби юлдузнинг майдонга тушмаслиги эса жамоанинг нафақат бир футболчига, балки умумий тизимга таянаётганидан далолат беради. Эндиликда "Селесао" чорак финалга тайёргарлик кўрмоқда ва Неймарнинг жисмоний ҳолати кейинги босқичларда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши кутилмоқда.

БразилияНеймарКарло АнчелоттиЯпонияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиБугун, 01:38Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиАстон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиБугун, 01:15Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиГермания — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:04Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганДиде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганБугун, 00:55Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиГермания ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди