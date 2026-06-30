Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгилади
Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг ёрқин кашфиётларидан бири бўлган Морган Роджерс трансфер бозори марказида қолмоқда. Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўзининг етакчи ярим ҳимоячисини қўлдан чиқармаслик мақсадида унинг нархини астрономик даражага кўтарди. Клуб раҳбарияти футболчи учун 130 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда, бу эса Британия футболи тарихидаги янги трансфер рекордига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Телеграпҳ нашри хабарига кўра, ушбу нарх Лондоннинг икки гиганти — Арсенал ва Челси клубларининг қизиқишларига жавобан белгиланган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у ўтган ёзда Ливерпул томонидан Александер Исак учун тўланган 125 миллион фунтлик рекордни янгилайди. Ҳозирда 23 ёшли Роджерс Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва унинг нуфузи кундан-кунга ортиб бормоқда.
Нархнинг шаклланишига таъсир қилган омилларАстон Вилла нима учун бундай юқори нарх сўраётганига бир қанча асосли сабаблар бор. Биринчидан, яқинда Эллиот Андерсоннинг 116 миллион фунт эвазига Манчестер Сити клубига ўтиши бозордаги нархларни кескин кўтариб юборди. Вилла раҳбарияти Роджерсни ўз жамоадошидан устун деб ҳисоблайди: у терма жамоада 18 та ўйин ўтказган, бу эса Андерсоннинг кўрсаткичидан олтитага кўпдир.
Иккинчидан, трансфер суммасининг сезиларли қисми футболчининг собиқ клуби — Мидлсбро ҳисобига ўтиши керак. 2024-йилда имзоланган шартномага кўра, кейинги сотувдан тушадиган маблағнинг 20 фоизи собиқ жамоага тегишли бўлади. Шу сабабли, Бирмингем клуби ўзи учун муносиб фойда қолишини таъминлаш мақсадида якуний нархни оширишга мажбур бўлган.
Арсенал устози Микел Артета келаси мавсумда ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа қилиб белгилаган. Жамоа ўтган мавсумда Премер-лигада ғолиб чиққан бўлса-да, Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг таркибни янгилашга эҳтиёж сезмоқда. Роджерс айнан Артетанинг тактик схемаларига мос тушадиган универсал ижрочи сифатида кўрилмоқда.
Бироқ, 130 миллион фунтлик нарх ҳатто Арсенал каби бой клублар учун ҳам жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, лондонликлар ушбу трансферни молиялаштириш учун баъзи юлдуз футболчиларини сотиб юбориш вариантини кўриб чиқишлари керак бўлади. Морган Роджерснинг Астон Вилла билан амалдаги шартномаси 2031-йилгача давом этиши клубга музокараларда устунлик бермоқда.
Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Челси ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Кўк гвардиячилар ёш иқтидорларни йиғиш сиёсатини давом эттирган ҳолда, Роджерс учун курашга киришишга тайёр. Аммо ҳозирча ҳеч бир клуб Астон Вилла қўйган талабни бажаришга шошилаётгани йўқ. Трансфер ойнаси якунига қадар ушбу масала Англия спорт матбуотининг асосий мавзуси бўлиб қолиши шубҳасиз.
…