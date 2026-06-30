Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгилади

·0·Спорт
Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгилади

Англия Премер-лигасининг жорий мавсумдаги энг ёрқин кашфиётларидан бири бўлган Морган Роджерс трансфер бозори марказида қолмоқда. Бирмингемнинг Астон Вилла клуби ўзининг етакчи ярим ҳимоячисини қўлдан чиқармаслик мақсадида унинг нархини астрономик даражага кўтарди. Клуб раҳбарияти футболчи учун 130 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда, бу эса Британия футболи тарихидаги янги трансфер рекордига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Телеграпҳ нашри хабарига кўра, ушбу нарх Лондоннинг икки гиганти — Арсенал ва Челси клубларининг қизиқишларига жавобан белгиланган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у ўтган ёзда Ливерпул томонидан Александер Исак учун тўланган 125 миллион фунтлик рекордни янгилайди. Ҳозирда 23 ёшли Роджерс Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва унинг нуфузи кундан-кунга ортиб бормоқда.

Нархнинг шаклланишига таъсир қилган омиллар

Астон Вилла нима учун бундай юқори нарх сўраётганига бир қанча асосли сабаблар бор. Биринчидан, яқинда Эллиот Андерсоннинг 116 миллион фунт эвазига Манчестер Сити клубига ўтиши бозордаги нархларни кескин кўтариб юборди. Вилла раҳбарияти Роджерсни ўз жамоадошидан устун деб ҳисоблайди: у терма жамоада 18 та ўйин ўтказган, бу эса Андерсоннинг кўрсаткичидан олтитага кўпдир.

Иккинчидан, трансфер суммасининг сезиларли қисми футболчининг собиқ клуби — Мидлсбро ҳисобига ўтиши керак. 2024-йилда имзоланган шартномага кўра, кейинги сотувдан тушадиган маблағнинг 20 фоизи собиқ жамоага тегишли бўлади. Шу сабабли, Бирмингем клуби ўзи учун муносиб фойда қолишини таъминлаш мақсадида якуний нархни оширишга мажбур бўлган.

Арсенал устози Микел Артета келаси мавсумда ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни устувор вазифа қилиб белгилаган. Жамоа ўтган мавсумда Премер-лигада ғолиб чиққан бўлса-да, Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг таркибни янгилашга эҳтиёж сезмоқда. Роджерс айнан Артетанинг тактик схемаларига мос тушадиган универсал ижрочи сифатида кўрилмоқда.

Бироқ, 130 миллион фунтлик нарх ҳатто Арсенал каби бой клублар учун ҳам жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, лондонликлар ушбу трансферни молиялаштириш учун баъзи юлдуз футболчиларини сотиб юбориш вариантини кўриб чиқишлари керак бўлади. Морган Роджерснинг Астон Вилла билан амалдаги шартномаси 2031-йилгача давом этиши клубга музокараларда устунлик бермоқда.

Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Челси ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Кўк гвардиячилар ёш иқтидорларни йиғиш сиёсатини давом эттирган ҳолда, Роджерс учун курашга киришишга тайёр. Аммо ҳозирча ҳеч бир клуб Астон Вилла қўйган талабни бажаришга шошилаётгани йўқ. Трансфер ойнаси якунига қадар ушбу масала Англия спорт матбуотининг асосий мавзуси бўлиб қолиши шубҳасиз.

Астон ВиллаАрсеналМорган РоджерсТрансферларПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиГермания — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:04Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганДиде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришганБугун, 00:55Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиГермания ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:54Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди