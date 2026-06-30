Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот берди

·20·Маданият
Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот берди

Ҳолливуд юлдузи Анжелина Жоли собиқ турмуш ўртоғи Брэд Питт билан ажрашганидан буён шахсий ҳаёти ҳақида жуда кам гапириб келади. Актриса бу сафар қарийб ўн йилдан бери ҳеч ким билан учрашмаганини илк бор очиқчасига маълум қилди.

Жоли бу ҳақда Yahoo Entertainment нашрига янги «Couture» фильмини тарғиб қилиш чоғида берган интервьюсида сўз очди. Картинада актриса Париж мода ҳафталигида ишлаётган вақтда кўкрак саратони ташхиси қўйилган америкалик режиссёр Максин Уокер образини гавдалантирган.

Фильмда Максин оператор Антон (актёр Луи Гаррел ижросида) билан ишқий муносабат ўрнатади. Жолининг айтишича, ушбу қаҳрамонни ижро этиш унга фарзандлар тарбиясига бутун эътибор қаратиш билан бир вақтнинг ўзида шахсий ҳаёт учун ҳам ўрин топиш мумкинлигини англатган.

Andjelina Joli va Bred Pittning alohida portretlari yonma-yon qo'yilgan.

«Ростини айтсам, қарийб ўн йил аввал ажрашганимдан бери ҳеч ким билан учрашмадим. Шунинг учун фарзандларим ва оиламга эътибор қаратганимда, ҳаётимнинг бу қисми мен учун муҳим эмасдек туюларди», — деди актриса.

Унинг қўшимча қилишича, қаҳрамонини тушуниш жараёнида аёл бир вақтнинг ўзида ҳам қизини севиши, унга бағишланган бўлиши ва айни пайтда аёл сифатида меҳр ва муҳаббатга эҳтиёж сезиши мумкинлигини англаган.

51 ёшли Анжелина Жоли ва 62 ёшли Брэд Питт 2016 йил сентябрь ойида, икки йиллик турмушдан кейин ажрашган. Уларнинг ажрим жараёни саккиз йил давом этган. Собиқ жуфтликнинг олти нафар фарзанди бор: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло ҳамда эгизаклар Вивьен ва Нокс.

Anjelina Joli va uning besh farzandi "Eternals" premyerasida suratga tushmoqda.Anjellina Joli olti nafar farzandi bilan tadbirda suratga tushmoqda.

Актрисанинг сўзларига кўра, қизлари улғайганидан кейин унга фақат она сифатида эмас, балки ўз ҳаёти билан яшашни ҳам маслаҳат бера бошлаган.

«Мен яна ўзимни қайта кашф этаётгандекман. Энди яна яшашим, яна эркин бўлишим керак. Ҳаёт мени бироз синдирган бўлиши мумкин», — деди Жоли.

Аввалроқ Variety нашрига берган интервьюсида ҳам у ҳаётга бўлган курашчанлик руҳи яна қайтаётганини таъкидлаган. Актрисанинг айтишича, бунинг асосий сабабчиларидан бири фарзандлари бўлиб, улар энди катта бўлгани учун онасининг яна фаол ҳаёт кечиришини хоҳламоқда.

Anjelina Joli besh nafar farzandi bilan premyera tadbirida tabassum qilib turibdi.

Шу билан бирга, хориж нашрлари ёзишича, собиқ жуфтликнинг фарзандларидан Мэддокс, Захара ва Шайло фамилияларидан «Питт» қисмини олиб ташлаш учун ҳуқуқий қадамлар ташлаган. Вивьен ва Нокс эса расман эмас, рамзий тарзда отасидан узоқлашгани айтилмоқда.

Анджелина ДжолиБрэд ПиттЛуи ГаррельПариж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Актрисалик маҳорати билан танилган Хонзода Дўстова ўзининг “Шинанай” қўшиғи билан лол қолдирди!Кеча, 23:30Афсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиАфсонавий рус хонандаси Алла Пугачёва саҳнани тарк этдими? Вакили хабарларга изоҳ бердиКеча, 19:04Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)Кеча, 17:07Кинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиКинобизнесда янгилик: «Хавфни таҳлил этиш» тизими жорий этилдиКеча, 14:40Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Қайси хонанда бир соатда 24 миллион доллар ишлаган?Кеча, 02:28Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилдиТейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди28.06, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...