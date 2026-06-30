Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришган

·0·Спорт
Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришган

Франция терма жамоаси бош мураббийи Диде Дешам жамоа сардори Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга жавоб қайтариб, ҳужумчининг айни дамдаги ҳолати ва мақсадлари ҳақида тўхталиб ўтди. Тажрибали мутахассиснинг таъкидлашича, Реал Мадрид юлдузи ўзининг навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида улкан миссияни ўз зиммасига олган ва бор эътиборини фақат ғалабага қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи плей-офф босқичлари олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Дешам ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. Швецияга қарши бўлажак баҳс ҳақида гапирар экан, мураббий Мбаппенинг нафақат майдондаги маҳорати, балки кийиниш хонасидаги етакчилик хислатларини ҳам алоҳида эътироф этди. Goal.com нашри хабарига кўра, Дешам футболчи ҳақидаги ташқи тасаввурлар ҳақиқатдан йироқ эканини билдирган.

Сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқлар ва ОАВда Мбаппенинг PSJдан шов-шувли кетиши ҳамда унинг шахсияти борасида турли салбий фикрлар кўпайган эди. Бироқ Дешам бу гап-сўзларни инкор этиб, Килиан машғулотларда ҳам, жисмоний тайёргарлик машқларида ҳам барчага ўрнак бўлаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ўзининг сардорлик ролини тўлиқ англаб етган.

Ташқи имиж ва ички ҳақиқат

"Килиан гол уришни ва ҳимояланишни яхши билади. Мен биринчи кундан айтганман: у махсус миссияда. Ташқаридан у ҳақида ҳосил бўлган тасаввурлар унинг аслида ким эканлигига деярли мос келмайди. У ҳатто энг қийин жисмоний машқларда ҳам биринчилар қаторида бўлиб, ўзининг профессионал эканини исботламоқда", — дея тушунтирди Дешам.

Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган Килиан Мбаппе Норвегия билан ўйинда ҳам ўзининг техник ва маънавий етакчи эканлигини кўрсатган эди. Мураббийнинг фикрича, футболчининг 2018-йилдаги дебютидан буён ўсиши тўхтагани йўқ. У доимий равишда рекордларни янгилаш ва тарихдаги энг яхши футболчига айланиш истаги билан яшайди.

Дешам Мбаппени "фавқулодда тоифадаги ўйинчилар" сирасига киритди. Унинг таъкидлашича, бундай иқтидор эгасининг айнан Франция терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётгани мамлакат учун катта бахтдир. Ҳужумчининг руҳан кучлилиги, ҳатто хатолардан кейин ҳам довдираб қолмаслиги уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий жиҳат сифатида қайд этилди.

Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоаси жорий турнирда асосий фаворитлардан бири ҳисобланади. Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг Мбаппенинг ҳар бир ҳаракати бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу юлдузнинг ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда, чунки унинг иштироки ҳар қандай учрашувга ўзгача шукуҳ бағишлайди.

ФранцияКилиан МбаппеДиде ДешамРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиГермания ва Парагвай ўйини олдидан таркиблар маълум бўлдиБугун, 00:54Манчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиМанчестер Сити жиддий йўқотишга учради: Родри жарроҳлик амалиётини ўтказадиБугун, 00:38Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Ўзбекистон футболчиларига россиялик собиқ футболчидан очиқ тавсия...Бугун, 00:30Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиЖоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиБугун, 00:19Майкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиМайкл Олисе Реал Мадрид қизиқишлари фонида Бавария раҳбарияти билан учрашув талаб қилдиБугун, 00:14Бразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБразилия Японияни қийин ўйинда мағлуб этиб, кейинги босқичга йўл олдиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди