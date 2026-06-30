Диде Дешам: Килиан Мбаппе ўзининг махсус миссиясини бажаришга киришган
Франция терма жамоаси бош мураббийи Диде Дешам жамоа сардори Килиан Мбаппе атрофидаги танқидларга жавоб қайтариб, ҳужумчининг айни дамдаги ҳолати ва мақсадлари ҳақида тўхталиб ўтди. Тажрибали мутахассиснинг таъкидлашича, Реал Мадрид юлдузи ўзининг навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш йўлида улкан миссияни ўз зиммасига олган ва бор эътиборини фақат ғалабага қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи плей-офф босқичлари олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Дешам ўз сардорини ҳимоя қилиб чиқди. Швецияга қарши бўлажак баҳс ҳақида гапирар экан, мураббий Мбаппенинг нафақат майдондаги маҳорати, балки кийиниш хонасидаги етакчилик хислатларини ҳам алоҳида эътироф этди. Goal.com нашри хабарига кўра, Дешам футболчи ҳақидаги ташқи тасаввурлар ҳақиқатдан йироқ эканини билдирган.
Сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқлар ва ОАВда Мбаппенинг PSJдан шов-шувли кетиши ҳамда унинг шахсияти борасида турли салбий фикрлар кўпайган эди. Бироқ Дешам бу гап-сўзларни инкор этиб, Килиан машғулотларда ҳам, жисмоний тайёргарлик машқларида ҳам барчага ўрнак бўлаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, 27 ёшли ҳужумчи ўзининг сардорлик ролини тўлиқ англаб етган.
Ташқи имиж ва ички ҳақиқат"Килиан гол уришни ва ҳимояланишни яхши билади. Мен биринчи кундан айтганман: у махсус миссияда. Ташқаридан у ҳақида ҳосил бўлган тасаввурлар унинг аслида ким эканлигига деярли мос келмайди. У ҳатто энг қийин жисмоний машқларда ҳам биринчилар қаторида бўлиб, ўзининг профессионал эканини исботламоқда", — дея тушунтирди Дешам.
Франция терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиб турган Килиан Мбаппе Норвегия билан ўйинда ҳам ўзининг техник ва маънавий етакчи эканлигини кўрсатган эди. Мураббийнинг фикрича, футболчининг 2018-йилдаги дебютидан буён ўсиши тўхтагани йўқ. У доимий равишда рекордларни янгилаш ва тарихдаги энг яхши футболчига айланиш истаги билан яшайди.
Дешам Мбаппени "фавқулодда тоифадаги ўйинчилар" сирасига киритди. Унинг таъкидлашича, бундай иқтидор эгасининг айнан Франция терма жамоаси шарафини ҳимоя қилаётгани мамлакат учун катта бахтдир. Ҳужумчининг руҳан кучлилиги, ҳатто хатолардан кейин ҳам довдираб қолмаслиги уни бошқалардан ажратиб турувчи асосий жиҳат сифатида қайд этилди.
Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоаси жорий турнирда асосий фаворитлардан бири ҳисобланади. Реал Мадрид сафига ўтганидан сўнг Мбаппенинг ҳар бир ҳаракати бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиб турибди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу юлдузнинг ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб боришмоқда, чунки унинг иштироки ҳар қандай учрашувга ўзгача шукуҳ бағишлайди.
…